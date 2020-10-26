Что ждать от Зеленского? Этот вопрос задают себе сейчас многие не только в Украине, но и в ЕC. Ведь в политике избранный президент Украины новичок. В пятницу в Брюсселе о планах Зеленского рассказали его советники. Говорили они и о возможной связи олигарха Коломойского с Зеленским.
Хорватский город Дубровник у многих ассоциируется с Королевской гаванью из сериала "Игра престолов". Именно там снимали некоторые сцены саги. Сейчас город буквально задыхается массового наплыва туристов. туристов. Много среди них и поклонников сериала.
Давным-давно в одной недалекой галактике, где население голосует за избрание Императора на четвертый пожизненный срок, Дарт Вейдер Путин решил пригрозить Вселенной новой "Звездой смерти". Сможет ли Хан Соло Трамп победить его в битве на световых мечах? Смотрите поединок двух темных сторон за право стать еще темнее.
Зажигательный хит "Деспасито" на новый лад – песня про повышение явки, которая поможет увеличить срок одному человеку. Тем временем на детской площадке мальчишки Вова и Петя никак не могут поделить газ. А в одной недалекой Галактике Дарт Вейдер Путин грозит Вселенной новой Звездой Смерти.