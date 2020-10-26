"Звездные войны"

Планы Зеленского: о Коломойском, коррупции и американском газе - DW Новости (03.05.2019)

Что ждать от Зеленского? Этот вопрос задают себе сейчас многие не только в Украине, но и в ЕC. Ведь в политике избранный президент Украины новичок. В пятницу в Брюсселе о планах Зеленского рассказали его советники. Говорили они и о возможной связи олигарха Коломойского с Зеленским.