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"Звездные войны"

18.10.2020, Berlin: Die Geigerin Anne-Sophie Mutter bei der Verleihung des Musikpreises Opus Klassik 2020 im Konzerthaus am Gendarmenmarkt. Sie erhielt den Preis als Beste Instrumentalistin. Die Auszeichnung wird seit 2018 von Musikkonzernen, Platten-Labeln und Konzertveranstaltern in 25 Kategorien an 47 Preisträger vergeben. Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa | Verwendung weltweit

Анне-Софи Муттер: Музыкантов виртуальная реальность не спасет 26.10.2020

Известная немецкая скрипачка удостоена престижной премии Opus Klassik. В интервью DW она рассказала о том, как выживают немецкие музыканты во время пандемии и в чем сейчас сила музыки.
EINSCHRÄNKUNG 20. 4.2016 HANDOUT - Sentinel-1B heading for orbit (graphic image released by ESA on April 19, 2016). Sentinel-1B will be launched on a Soyuz rocket from Europe_s Spaceport in Kourou, French Guiana on 22 April 2016. Sentinel-1B will join its identical twin, Sentinel-1A, in orbit to provide more radar views of Earth for Europe_s Copernicus environmental monitoring effort. ACHTUNG: Verwendung nur zu redaktionellen Zwecken im Zusammenhang mit der Berichterstattung und mit dem Hinweis auf die Quelle: ESA/ATG medialab/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ copyright: picture-alliance/dpa/ESA/ATG medialab

Звездные войны: Европа опасается остаться в космосе беззащитной 23.01.2020

Пока Европа развивала гражданские системы в космосе, другие страны не забывали и о военной составляющей. Теперь в ЕC задумались об обороне в космосе, но пока знают лишь, что делать с космическим мусором.
KAZAKHSTAN – DECEMBER 3, 2018: ISS Expedition 58/59 member, NASA astronaut Anne McClain during a spacesuit check before a launch of the ISS Expedition 58/59 crew to the International Space Station. The launch of Expedition 58/59 aboard the Soyuz MS-11 spacecraft to the ISS from the Baikonur Cosmodrome is scheduled for December 3, 2018 at 14:31 Moscow time. Sergei Savostyanov/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS0999AE

NASA расследует первое в истории преступление в космосе 24.08.2019

Бывшая супруга обвинила американского астронавта Энн МакКлейн в том, что та, находясь на МКС, незаконно отслеживала состояние ее счета. Теперь конфликт, начавшийся на Земле, грозит перерасти в новые "звездные войны".
27.05.2019, Mecklenburg-Vorpommern, Dassow: Nachbildungen von Raumschiffen und eine Darth Vader Figur stehen in der Sammlung des Fanprojekts «Outpost One». Die Exponate werden später in eine der 29 nachgebildeten Set-Szenen aus unterschiedlichen Filmen der Star Wars Serie eingebaut. Derzeit wird der 1.300 Quadratmeter große erste Ausstellungsteil aufgebaut, noch im Sommer sollen die ersten Besucher durch die spacige Schau gehen können. Seit Anfang 2018 bauen Star Wars Fans aus verschiedenen Länder die Schau auf oder stellen nachgebaute Raumschiffe, Roboter, Figuren oder Weltraumwesen für die Sammlung zur Verfügung. (zu dpa: Das «Star Wars»-Imperium von Dassow - Fans eröffnen Museum zum Kult) Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

"Star Wars" в Мекленбурге?! В Германии появится музей "Звездных войн" (фото) 01.06.2019

Экспозиция, посетители которой смогут увидеть почти три десятка сцен из легендарной космической эпопеи, откроется в небольшом городе Дассов под Любеком.

Планы Зеленского: о Коломойском, коррупции и американском газе - DW Новости (03.05.2019) 03.05.2019

Что ждать от Зеленского? Этот вопрос задают себе сейчас многие не только в Украине, но и в ЕC. Ведь в политике избранный президент Украины новичок. В пятницу в Брюсселе о планах Зеленского рассказали его советники. Говорили они и о возможной связи олигарха Коломойского с Зеленским.

"Игра престолов": фанаты саги наводнили город, где снимали последний сезон сериала (03.05.2019) 03.05.2019

Хорватский город Дубровник у многих ассоциируется с Королевской гаванью из сериала "Игра престолов". Именно там снимали некоторые сцены саги. Сейчас город буквально задыхается массового наплыва туристов. туристов. Много среди них и поклонников сериала.
Deutschland R2D2 Sternwarte Kaiserslautern Copyright: Hochschule Kaiserslautern / Dr. Hubert Zitt

В немецком университете обсерваторию превратили в R2-D2 из "Звездных войн" 26.03.2019

Преподаватель из Кайзерслаутена перекрасил обсерваторию под дроида. Теперь туда съезжаются фанаты "Star wars".
This image released by Lucasfilm Ltd. shows a scene from, Rogue One: A Star Wars Story. (Lucasfilm Ltd. via AP) |

Комментарий: Создание космических войск США мало что изменит 15.08.2018

Заявление Дональда Трампа о создании US Space Command никак не повлияет на процесс мирного освоения космоса. Милитаризация же неизбежна и началась уже давно, считает Фабиан Шмидт.

В Кельне прошел крупнейший в Европе слет косплееров (14.05.2018) 14.05.2018

В обычной жизни они вряд ли отличаются от общей массы людей. Но несколько раз в году все они надевают парики, плащи, наносят грим и превращаются в сказочных персонажей.

05.05.2018, Berlin: Der Star Wars-Charakter Chewbacca wirbt vor der Kuppel des Berliner Doms für den neuen Film «Solo: A Star Wars Story». Der Streifen soll am 24.05.2018 in die Kinos kommen. Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Чубакка приехал в Берлин 06.05.2018

Герой фантастической киносаги посетил столицу Германии, чтобы прорекламировать новый фильм "Хан Соло: Звездные войны. Истории". Он выйдет на экраны немецких кинотеатров 24 мая.

"Звезда Смерти" Путина, или Чей световой меч длиннее – "Заповедник" 12.03.2018

Давным-давно в одной недалекой галактике, где население голосует за избрание Императора на четвертый пожизненный срок, Дарт Вейдер Путин решил пригрозить Вселенной новой "Звездой смерти". Сможет ли Хан Соло Трамп победить его в битве на световых мечах? Смотрите поединок двух темных сторон за право стать еще темнее.

Деспасито, споры про газ и Звезданутые войны - "Заповедник", выпуск 18 11.03.2018

Зажигательный хит "Деспасито" на новый лад – песня про повышение явки, которая поможет увеличить срок одному человеку. Тем временем на детской площадке мальчишки Вова и Петя никак не могут поделить газ. А в одной недалекой Галактике Дарт Вейдер Путин грозит Вселенной новой Звездой Смерти.
This image released by Lucasfilm shows Gwendoline Christie as Capt. Phasma in Star Wars: The Last Jedi. (Lucasfilm via AP) |

10 самых ярких фильмов 2017 года (фотогалерея) 28.12.2017

28 декабря отмечается Международный день кино. Мы знакомим вас с "самыми-самыми" фильмами 2017 года. Выбор DW.
22.09.2009 +++ Klosteranlage auf Skellig Michael - Irland | Verwendung weltweit

"Звездные войны": кинопейзажи в реальности 14.12.2017

14 декабря выходит в прокат фильм "Звездные войны: Последние джедаи". Одно из мест съемок культовой саги - Ирландия. Где еще ландшафты из блокбастеров можно посетить в реальности?
This image released by Lucasfilm shows Oscar Isaac as Poe Dameron in a scene from the upcoming Star Wars: The Last Jedi, expected in theaters in December. (Industrial Light & Magic/Lucasfilm via AP) |

Disney анонсировала съемки четвертой трилогии "Звездных войн" 10.11.2017

В преддверии выхода на экраны восьмой части "Звездных войн" компании Lucasfilm и Disney объявили о планах снять новую, четвертую трилогию в рамках киносаги. Режиссер и сценарист фильмов - Райан Джонсон.
21.05.2013 FILE - In this May 21, 2013 file photo, actress Debbie Reynolds poses for a portrait in Beverly Hills, Calif. Reynolds, star of the 1952 classic Singin' in the Rain died Wednesday, Dec. 28, 2016, according to her son Todd Fisher. She was 84. (Photo by Chris Pizzello/Invision/AP, File) |

В США скончалась актриса Дебби Рейнолдс 29.12.2016

84-летняя Рейнолдс умерла на следующий день после смерти дочери Кэрри Фишер, получившей всемирную известность благодаря роли принцессы Леи в фильме "Звездные войны".

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