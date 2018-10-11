 За 9 месяцев 2018 года в мире убито больше журналистов, чем за весь 2017-й | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 11.10.2018

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Мир

За 9 месяцев 2018 года в мире убито больше журналистов, чем за весь 2017-й

С января по сентябрь текущего года в разных странах мира погибло больше журналистов, чем за весь прошлый год. Более половины из них убиты в зонах военных конфликтов.

Простреленное лобовое стекло в автомобиле с надписью TV

С января текущего года в мире в связи с их профессиональной деятельностью были убиты 57 журналистов. Это больше, чем за весь 2017 год, когда были убиты 55 сотрудников СМИ, сообщила в четверг, 11 октября правозащитная организация "Репортеры без границ".

Контекст

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Более половины из них погибли в зонах военных конфликтов, указано в пресс-релизе международной организации. Больше всего журналистов убито в Афганистане (13), США и Мексике (по 6 человек). Единственные три журналиста, погибшие в Центральноафриканской республики, - россияне Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко.

Кроме того за первые девять месяцев 2018-го в мире погибли 10 представителей гражданской журналистики и 4 помощника журналистов.

В настоящее время в разных государствах находятся в заключении 155 профессиональных журналистов, из них больше всего в Египте и Турции - по 27. В российских тюрьмах содержатся 4 журналиста (Игорь Рудников, Жалауди Гериев, Александр Толмачев, а также Алексей Назимов из аннексированного Россией Крыма) и блогер Александр Валов, суд над которым начался в Сочи 11 октября.

Два журналиста находятся в заключении в Украине. Это Кирилл Вышинский из РИА "Новости-Украина" и Станислав Асеев из "Радио Свободная Европа/Радио Свобода", удерживаемый пророссийскими сепаратистами в "ДНР".

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