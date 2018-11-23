 За что немки так страстно любили Федора Тютчева? | Что читают в Германии | DW | 23.11.2018

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За что немки так страстно любили Федора Тютчева?

Больше 20 лет прожил Тютчев в Германии. Он посвятил "милому краю" множество стихотворений, а местные "милые дамы" с ума сходили по поэту, вовсе не похожему на героя-любовника.

Амалия фон Крюденер

Амалия фон Крюденер

23 ноября исполняется 215 лет со дня рождения Федора Ивановича Тютчева - выдающегося русского поэта. Больше 20 лет своей жизни он провел в Германии, где, собственно, и сформировался как поэт. В июне 1822 года дядя Тютчева, граф Остерман-Толстой, взял его с собой в Баварию, пристроив 19-летнего юношу сверхштатным сотрудником русской миссии в Мюнхене.

Федор Иванович Тютчев в зрелые годы

Федор Иванович Тютчев в зрелые годы

Баварская столица была в те времена одним из духовных центров не только Германии, но и всей Европы. Здесь кипела творческая, духовная жизнь, жил Генрих Гейне (Heinrich Heine) - один из самых смелых поэтов Германии. С Гейне Тютчева навсегда свяжет и личная дружба, и поэтическое родство. Тютчев перевел на русский язык множество стихотворений немецкого поэта, в его творчестве мы встретим вариации, аллитерации, парафразы и прямые цитаты из Гейне. Именно Тютчев первым познакомил русского читателя с Гейне: в 1827 году в журнале "Северная лира" появился перевод знаменитого "На севере мрачном..." Правда, вариант Лермонтова 1841 года - "На севере диком стоит одиноко/ На горной вершине сосна..." - более знаменит. Но все же первооткрывателем был Тютчев.

Баварская гроза

Дипломатической работой Федор Тютчев отягощен не был. Он посещал балы, аристократические салоны, быстро прослыл мастером светской беседы. Уже вернувшись в Россию, он с нежностью будет вспоминать пейзажи южной Германии, красота которой нашла отражение и в его творчестве. В золотой фонд русской литературы и в школьные хрестоматии вошли такие шедевры Тютчева, как "Люблю грозу в начале мая" и "Зима недаром злится..." Оба этих стихотворения написаны в Баварии. И гроза - баварская, и уходящая зима - баварская.

Контекст

Исполнилось 200 лет со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева - выдающегося русского писателя, которого особенно почитают в Германии. Его связывала с этой страной любовь. (09.11.2018)

О том, какую роль в становлении великого ученого сыграли годы, проведенные в Марбурге, вряд ли нужно напоминать. Меньше известно, какую лихую жизнь Ломоносов вел в Германии. (21.08.2013)

Немецкие принцессы на русском троне - явление привычное. Но было все-таки одно исключение, один брак, который уникален не только для русско-немецких династических связей. (16.01.2013)

В жизни Марины Цветаевой, выдающейся поэтессы, человека трагической судьбы, Германия играла колоссальную роль. Даже стихи она начала впервые писать по-немецки. (08.10.2012)

Владимир Набоков прожил в немецкой столице пятнадцать лет: с 1922–го по 1937–й годы. Но он бывал здесь и раньше, причем очень часто. Берлин занимал особое место в его жизни и творчестве. (18.06.2010)

При всех своих талантах - поэтических, светских, лингвистических, дипломатических - никакой мало-мальски серьезной карьеры Тютчев в Германии не сделал. Была причина, которая, как позже выразился его сын, "задержала Федора Ивановича на его блестящем поприще". Эта причина - женщины.

Едва приехав в Мюнхен, он влюбился в четырнадцатилетнюю Амалию фон Штернфельд (Amalie von Sternfeld). Они признались друг другу в своей любви и поклялись пожениться, как только Амалия достигнет совершеннолетия. Но для родителей юной графини такой брак был бы мезальянсом. Сын надворного советника Федор Тютчев, происходивший из русской помещичьей семьи среднего достатка, был совершенно неприемлем в качестве зятя. Во избежание скандала Тютчева отправили на полгода в отпуск в Петербург.

А когда он вернулся в Мюнхен, Амалия по настоянию родителей уже вышла замуж за барона Крюденера, который был старше ее на 22 года (к тому времени относится и ее портрет, открывающий публикацию DW). Тютчев смирился. Более того: после того, как он женился сам, они стали дружить семьями. В 1836 году барон Крюденер получил повышение по дипломатической службе и уехал посланником Баварского королевства в Петербург вместе с супругой.

Примечание к любви

Потом пути Тютчева и Амалии разойдутся, и они встретятся, когда поэту будет уже 66 лет. И ее возраст тоже перевалит за шестой десяток. Тем не менее, Тютчев написал: "И то же в вас очарованье, и та ж в душе моей любовь!" Стихи эти, появившиеся в июле 1870 года и ставшие знаменитым романсом "Я встретил вас", предваряются посвящением "К. Б.". Поэт Яков Полонский раскрыл секрет этих инициалов. Надо просто переставить буквы: не К. Б., а Б. К. - "Баронессе Крюденер". Существует, правда, и другая версия. Но в любом случае тайна посвящения - разве что примечание, один из комментариев к этому замечательному образцу любовной лирики, не больше.

Элеонора Петерсон

Элеонора Петерсон

Вернемся, однако, в двадцатые годы XIX века. Довольно скоро после свадьбы Амалии Тютчев сочетался браком и сам. Его избранницей стала опять-таки немка - Элеонора Петерсон (Eleonore Peterson), вдова русского дипломата. Ей исполнилось 25 лет, она была на три года старше Тютчева. Венчались они в старинной мюнхенской церкви Св. Сальватора, которая уже тогда принадлежала православной общине и сегодня является главным греко-православным храмом Мюнхена. Здесь, кстати, крестили и пятерых детей Тютчева, родившихся в Германии. Три его дочери учились в баварской столице, в Институте благородных девиц, а потом стали фрейлинами двора в Петербурге. Старшая - Анна - даже была воспитательницей детей императора Александра II.

Уже в наши дни в притворе церкви Св. Сальватора установили мемориальную доску с именами ее самых знаменитых прихожан. Среди них – "Teodor Tuttschev, russischer Diplomat und Dichter". Теодором - на немецкий лад - называла Федора Тютчева Элеонора, которая толком так и не научилась говорить по-русски и стихов мужа не читала. Она была очень красива и беззаветно любила Тютчева. И очень страдала от неверности влюбчивого мужа. Очередной изменой поэта - более серьезным, чем просто светская интрижка, - стал его роман с Эрнестиной фон Дёрнберг (Ernestine von Dörnberg). Роман был бурным. Когда вся эта история получила огласку, жена Тютчева Элеонора пыталась покончить жизнь самоубийством, правда, несколько театрально: ударив себя в грудь кинжалом, который был частью маскарадного реквизита. Раны оказались несерьезными.

Эрнестина фон Дернберг

Эрнестина фон Дернберг

Вообще можно только поражаться тому, как сильно любили Тютчева женщины. Конечно, он был очень образованным человеком, прекрасным собеседником, признанным светским острословом, но вот внешность... Маленького роста, тщедушный, Тютчев вечно зяб, часто простужался. Один из друзей Тютчева так описывал его: "Волосы его были большею частию всклокочены и, так сказать, брошены по ветру, хотя лицо всегда гладко выбрито. В одежде своей он был небрежен и даже почти неряшлив. Походка была очень ленивая, роста был небольшого. Но... в его обществе вы чувствовали сейчас же, что имеете дело не с обыкновенным смертным, а с человеком, отмеченным особым дарованием Божиим, с гением..."

Запрет на коммунистов

После того, как жена Тютчева Элеонора пыталась покончить жизнь самоубийством из-за его романа с Эрнестиной, влюбчивого чиновника вызвали в Петербург, чтобы дать ему новое назначение - старшим секретарем русской дипломатической миссии в Турине. Элеонора тяжело болела и вскоре умерла. В ноябре 1838 года Тютчев приехал в Турин уже с Эрнестиной. Вскоре они повенчались, и их брак оказался очень удачным. Дети Тютчева быстро привязались к Эрнестине. Та с нежностью заботилась о трех его дочерях от первого брака, как и о своих родных детях (она родила мужу двух дочерей и сына). За три десятилетия их совместной жизни Тютчев написал Эрнестине полтысячи писем.

На родину Федор Иванович вернулся в 1844 году. "Итак, опять увиделся я с вами, места немилые, хоть и родные", - писал он. И скучал по Германии: "Я помню сердцу милый край..." В Петербурге Тютчев служил чиновником по особым поручениям, потом стал цензором. У него была репутация либерального цензора. Правда, сохранилось свидетельство, что одну книгу, хотя и пришедшую из столь любимой им Германии, Тютчев решительно запретил. То был "Манифест коммунистической партии" Маркса и Энгельса...

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    Автор: Дарья Брянцева


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