За что журналисты обиделись на Зеленского после его первого брифинга

Первый брифинг недавно избранного президента Украины Владимира Зеленского был анонсирован как открытое мероприятие для всех желающих журналистов. Он должен был проходить на крыльце администрации президента (АП) на улице Банковой в Киеве, которую недавно открыли для свободного прохода. В брифинге вместе с Зеленским должен был принимать участие и бывший президент Украины Леонид Кучма. Никакой аккредитации для представителей СМИ не предусматривалось. Это все, что было анонсировано накануне мероприятия. Более никакой информации.

Открытое отношение к журналистам и присутствие на первом брифинге Леонида Кучмы настолько заинтриговало СМИ, что на крыльцо администрации президента на первый официальный брифинг Зеленского собралось очень много журналистов из украинских и международных изданий и телеканалов. Впрочем, стол на крыльце, который технические работники администрации президента установили для микрофонов СМИ, так и остался пустым. Перед началом мероприятия журналистам сообщили, что брифинг будет проходить внутри здания.

Брифинг, на который попали не все

Поскольку администрация президента - это режимный объект, куда можно попасть только пройдя через систему металлоискателей и сканирования, за которую отвечают сотрудники Управления государственной охраны, то сразу на входе сформировалась длинная очередь из журналистов, спешивших установить камеры и техническое оснащение до начала пресс-конференции. Очередь двигалась довольно медленно. Все нервничали. "Но без нас же не начнут. Нас же зачем-то позвали!?", - шутили сотрудники СМИ, ожидая своей очереди.

Журналисты, которым не удалось попасть на брифинг

В течение часа внутрь администрации президента удалось попасть только половине журналистов, пришедших на первый брифинг нового президента. Некоторые из них не выдерживали и после требования государственной охраны сдать мобильные телефоны, чтобы попасть на брифинг, нервно выходил из очереди, восклицая: "А как же страна в смартфоне? Как работать? Как передавать новости?".

О чем Зеленский сообщил СМИ

Через час стояния в очереди стало понятно, что свой брифинг Владимир Зеленский уже начал и через пять минут сразу же закончил. Во время пресс-конференции Зеленский сообщил, что вернул в Трехстороннюю контактную группу в Минске второго президента Украины Леонида Кучму, который представлял официальный Киев до 2018 года.

Об этом сообщили те журналисты, у кого охранники не забрали смартфоны, и они смогли посмотреть в YouTube прямую трансляцию брифинга телеканалами-счастливчиками, которым удалось попасть внутрь здания. Вместе с тем, они не смогли на брифинге задать ни одного вопроса ни нынешнему, ни бывшему президентам.

Корреспондент DW так и не смогла войти в здание. Журналисты были возмущены и разочарованы. "Тот случай, когда хочется аплодировать ... Браво! А зачем отвечать на вопросы журналистов", - сразу написала на странице Facebook журналистка белорусской службы "Радио Свобода" Алена Литвинова.

"Технический оргмомент" и разочарованные журналисты

В Институте массовой информации (ИМИ) обескуражены таким отношением к журналистам. Директор ИМИ Оксана Романюк, отмечает, что новый президент должен быть открытым для общества.

"Это означает, что он должен системно встречаться с медийщиками, проводить пресс-конференции и регулярно отчитываться перед обществом за свои действия на высшем государственном посту, а не просто постить милые частные видео в соцсетях. Хотелось бы, чтобы прозрачность и подотчетность стали ключевыми принципами для новой власти", - сказала DW Оксана Романюк.

DW также обратилась за комментариями к Ирине Победоносцевой, соратнице Зеленского, которая отвечает теперь за информационную политику в администрации президента. По ее словам, брифинг на крыльце АП из соображений безопасности накануне запретило Управление государственной охраны, поэтому первая встреча президента с журналистами получилась именно такой. "Я извинилась перед всеми. Это технический оргмомент. Мы планировали проводить мероприятие на улице, но служба безопасности переформатировала наше событие, поэтому произошла такая досадная ситуация. Мы учтем, чтобы в дальнейшем такого не происходило", - отметила в комментарии для DW Ирина Победоносцева.

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