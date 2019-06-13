За что ЕС хвалит правительство Армении

В ЕС подвели итоги года сотрудничества с Арменией под руководством премьера Никола Пашиняна, пришедшего к власти вследствие "бархатной революции". В четверг, 13 июня, в Брюсселе прошло заседание Совета партнерства ЕС-Армения.

Кто представлял Армению

Верховный представитель ЕС по внешней политике Федерика Могерини назвала прогресс в сотрудничестве за этот год "очень хорошим". На просьбу корреспондента DW сравнить отношения ЕС при нынешних и предыдущих властях, Могерини ответила, что никогда не сравнивает одно правительство с другим. "Но я точно, четко и без каких-либо сомнений могу оценить год и пару месяцев работы с нынешними властями - она отличная... И у нас хорошие планы на будущее", - заявила руководитель дипломатии ЕС.

Следует отметить, что приход Пашиняна к власти почти совпал с выходом отношений между ЕС и Армений на новый уровень - с вступлением в силу нового соглашения о партнерстве в июне 2018 года. До того Армению на Совете с ЕС, проходящем раз в год, традиционно представлял министр иностранных дел. Не изменилось это и сейчас - в Брюссель приехал глава МИД Зограб Мнацаканян.

В ответ на вопрос корреспондента DW, не рассматривал ли Пашинян возможность самому возглавить делегацию, как это делают премьеры стран, стремящихся приблизиться к Евросоюзу, Мнацаканян живо начал рассказывать об "очень динамичном" году в отношениях с ЕС. Пашинян, в частности, за это время три раза посещал Брюссель. По словам министра, в контактах между Арменией и ЕС нет недостатка "на всех уровнях". "И мы не собираемся останавливаться", - пообещал он.

Кто важнее для Армении: ЕС или РФ

Впрочем, большого внимания к себе Совет не привлек - на пресс-конференцию пришли лишь несколько журналистов. Возможно, причина в том, что ЕС не стал главным партнером для Армении. И в Брюсселе это признают. В отчете, опубликованным внешнеполитической службой ЕС к заседанию Совета партнерства, указывают, что внешняя политика Еревана основывается на "стратегическом партнерстве и союзнических отношениях с Россией". На втором месте названо "развитие и углубление партнерства и сотрудничества с ЕС и Соединенными Штатами".

Как известно, отношения с Москвой играют особую роль для Еревана. Одна из причин - российская военная база на территории Армении, важная для Еревана в контексте конфликта с Баку из-за Нагорного Карабаха. Кроме того, Армения входит в Евразийский экономический союз и потому не может создать зону свободной торговли с ЕС.

Однако в своем отчете дипломаты ЕС дают понять, что не все так просто. Ведь именно Евросоюз является крупнейшим донором Армении - ранее он предусмотрел более 160 миллионов евро финансовой помощи на 2017-2020 годы. Теперь же "в признание решимости Армении проводить реформы" Брюссель решил выделить дополнительные 25 миллионов евро в 2019 году.

Чего достигло правительство Пашиняна

В ЕС считают себя "ключевым партнером Армении в реформах". И в этом вопросе Брюссель хвалит правительство Пашиняна. Свидетельством демократических изменений в стране Брюссель называет парламентские выборы, прошедшие в декабре - "они знаменовали важное отличие от предыдущих парламентских выборов, которые омрачали злоупотребления и нехватка действительно демократической среды". В ЕС отметили отсутствие за год случаев запугивания или нападений на журналистов, а также уважение свободы собраний.

Одним из главных приоритетов и Мнацаканян, и Могерини назвали судебную реформу. В Брюсселе радуются решительности Еревана бороться с коррупцией, однако указывают, что пока результатов немного - недоверие общественности к судам высокое, коррупция не исчезла.

Со своей стороны, Армения хотела бы начала диалога о визовой либерализации. Впрочем, Могерини, в отличие от Мнацаканяна, эту тему в своем выступлении не упомянула вообще.

_____________

Подписывайтесь на наши каналы о России, Германии и Европе в | Twitter | Facebook | Youtube | Telegram | WhatsApp

Смотрите также:

Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа Давний конфликт Конфликт вокруг Нагорного Карабаха длится несколько десятилетий. Регион, большую часть жителей которого составляли армяне, в советские времена входил в состав Азербайджанской ССР. В конце 80-х годов прошлого века проармянские силы при поддержке Еревана взяли контроль над Нагорным Карабахом. Началось длительное противостояние между Арменией и Азербайджаном, временами переходящее в горячую фазу.

Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа Начало военных действий в Карабахе 10 декабря 1991 года в самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республике прошел так называемый референдум о независимости. Азербайджанское меньшинство бойкотировало голосование. Референдум не был признан международным сообществом. Межнациональная конфронтация привела к масштабным военным действиям за контроль над Нагорным Карабахом и некоторыми прилегающими территориями.

Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа Война и беженцы В ходе вооруженного межэтнического конфликта между армянами и азербайджанцами погибли, по некоторым данным, более 30 000 человек. Сотни тысяч беженцев из обеих стран были вынуждены покинуть родные места.

Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа Международные посредники в урегулировании конфликта После заключения перемирия в мае 1994 года урегулированием конфликта занимается Минская группа ОБСЕ. Ее мандат был определен в том же году на Будапештском саммите. В состав группы входят Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция, Беларусь, а также Армения и Азербайджан. С 1997 года ее сопредседателями являются США, РФ и Франция.

Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа Территория спора Дорожный указатель на армянском языке (фото 2014 года) расположен на трассе, ведущей в город Степанакерт - столицу самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики. У города есть и второе название на азербайджанском языке - Ханкенди. Международное сообщество не признает НКР и рассматривает регион как часть Азербайджана. Армения это отрицает.

Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа Напоминание о войне В Нагорном Карабахе между городами Шуши и Степанакертом (по-азербайджански Шуша и Ханкенди), установлен вот этот памятник: боевая машина сейчас служит напоминанием о трагических событиях 80-90-х годов прошлого века. (фото из архива, 2010 год)

Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа Эскалация карабахского конфликта В начале апреля 2016 году на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе произошла очередная эскалация конфликта между армянскими и азербайджанскими подразделениями. Стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия. Это были самые ожесточенные столкновения с 1994 года, по разным данным, с обеих сторон погибли десятки человек.

Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа Роль и позиция России по Карабаху Особую роль в этом конфликте играет Москва. Россия является сопредседателем Минской группы ОБСЕ и поставляет вооружения обеим сторонам конфликта. В 90-е годы Москва предложила разместить миротворцев вдоль линии соприкосновения, однако и Баку, и Ереван отказались от этого. Официально Путин еще в 2004 году заявлял, что Россия не хочет брать на себя ответственность и ввязываться в этот конфликт.

Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа Болевые точки Нагорного Карабаха В Нагорном Карабахе есть несколько мест, которые особенно пострадали в ходе активной фазы межэтнического конфликта. Так массивным обстрелам подверглись города Степанакерт и Шуши. Названия этих мест до сих пор служат символами жестокого конфликта.

Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа Нагорный Карабах - замороженный конфликт? Несмотря на то, что перемирие между армянской и азербайджанской сторонами было достигнуто почти 25 лет назад, оно периодически нарушается. Конфликт вокруг Нагорного Карабаха считается замороженным, при этом опасность его эскалации по-прежнему высока. Автор: Наталья Позднякова

