За что ЕС хвалит правительство Армении

На заседании в Брюсселе ЕС хвалил правительство Армении Никола Пашиняна за проведение реформ и обещал больше денег. В то же время в ЕС признают роль Москвы во внешней политике Еревана.
В ЕС подвели итоги года сотрудничества с Арменией под руководством премьера Никола Пашиняна, пришедшего к власти вследствие "бархатной революции". В четверг, 13 июня, в Брюсселе прошло заседание Совета партнерства ЕС-Армения.
Кто представлял Армению
Верховный представитель ЕС по внешней политике Федерика Могерини назвала прогресс в сотрудничестве за этот год "очень хорошим". На просьбу корреспондента DW сравнить отношения ЕС при нынешних и предыдущих властях, Могерини ответила, что никогда не сравнивает одно правительство с другим. "Но я точно, четко и без каких-либо сомнений могу оценить год и пару месяцев работы с нынешними властями - она отличная... И у нас хорошие планы на будущее", - заявила руководитель дипломатии ЕС.
Следует отметить, что приход Пашиняна к власти почти совпал с выходом отношений между ЕС и Армений на новый уровень - с вступлением в силу нового соглашения о партнерстве в июне 2018 года. До того Армению на Совете с ЕС, проходящем раз в год, традиционно представлял министр иностранных дел. Не изменилось это и сейчас - в Брюссель приехал глава МИД Зограб Мнацаканян.
В ответ на вопрос корреспондента DW, не рассматривал ли Пашинян возможность самому возглавить делегацию, как это делают премьеры стран, стремящихся приблизиться к Евросоюзу, Мнацаканян живо начал рассказывать об "очень динамичном" году в отношениях с ЕС. Пашинян, в частности, за это время три раза посещал Брюссель. По словам министра, в контактах между Арменией и ЕС нет недостатка "на всех уровнях". "И мы не собираемся останавливаться", - пообещал он.
Кто важнее для Армении: ЕС или РФ
Впрочем, большого внимания к себе Совет не привлек - на пресс-конференцию пришли лишь несколько журналистов. Возможно, причина в том, что ЕС не стал главным партнером для Армении. И в Брюсселе это признают. В отчете, опубликованным внешнеполитической службой ЕС к заседанию Совета партнерства, указывают, что внешняя политика Еревана основывается на "стратегическом партнерстве и союзнических отношениях с Россией". На втором месте названо "развитие и углубление партнерства и сотрудничества с ЕС и Соединенными Штатами".
Как известно, отношения с Москвой играют особую роль для Еревана. Одна из причин - российская военная база на территории Армении, важная для Еревана в контексте конфликта с Баку из-за Нагорного Карабаха. Кроме того, Армения входит в Евразийский экономический союз и потому не может создать зону свободной торговли с ЕС.
Однако в своем отчете дипломаты ЕС дают понять, что не все так просто. Ведь именно Евросоюз является крупнейшим донором Армении - ранее он предусмотрел более 160 миллионов евро финансовой помощи на 2017-2020 годы. Теперь же "в признание решимости Армении проводить реформы" Брюссель решил выделить дополнительные 25 миллионов евро в 2019 году.
Чего достигло правительство Пашиняна
В ЕС считают себя "ключевым партнером Армении в реформах". И в этом вопросе Брюссель хвалит правительство Пашиняна. Свидетельством демократических изменений в стране Брюссель называет парламентские выборы, прошедшие в декабре - "они знаменовали важное отличие от предыдущих парламентских выборов, которые омрачали злоупотребления и нехватка действительно демократической среды". В ЕС отметили отсутствие за год случаев запугивания или нападений на журналистов, а также уважение свободы собраний.
Одним из главных приоритетов и Мнацаканян, и Могерини назвали судебную реформу. В Брюсселе радуются решительности Еревана бороться с коррупцией, однако указывают, что пока результатов немного - недоверие общественности к судам высокое, коррупция не исчезла.
Со своей стороны, Армения хотела бы начала диалога о визовой либерализации. Впрочем, Могерини, в отличие от Мнацаканяна, эту тему в своем выступлении не упомянула вообще.
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