За что в еврейской общине Украины критикуют проект центра Холокоста "Бабий Яр"

Первый в Восточной Европе мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" планируют открыть в Киеве в конце 2023 года. Сейчас завершилась его первая фаза - в начале сентября международное жюри из 165 заявок выбрало проект-победитель. Его представило австрийское архитектурное бюро Querkraft Architekten и ландшафтные архитекторы из Kieran Fraser Landscape Design.

С выбором жюри согласны не все. Ассоциация еврейских организаций и общин (Ваад) Украины раскритиковала проект. С подробностями о нем и сути претензий со стороны Ваад - DW.

Каким должен стать будущий мемориальный центр Холокоста

Мемориальный центр Холокоста должен быть возведен вблизи того места, где в 1941-1943 годах на тогдашней киевской окраине в Бабьем Яру нацистами были расстрелян десятки тысяч евреев, а также советские военнопленные, пациенты местной психиатрической больницы, цыгане и украинские националисты. Концепция проекта-победителя предполагает, что будущий мемориальный центр Холокоста должен стать одновременно местом памяти, музеем и платформой для исследований и дискуссий. В нем предусмотрены выставочные пространства, образовательный и исследовательский центры, пространство для публичных мероприятий, помещение для архива и музейной коллекции.

Основным требованием к конкурсантам было то, что проект должен соединить ландшафт Бабьего Яра и мемориальный комплекс, чтобы у посетителя остался уникальный опыт восприятия трагедии. Проект австрийских архитекторов построен именно вокруг восприятия посетителей центра - чтобы они физически почувствовали опасность и беспросветность, окружавшие жертв Холокоста во время тех трагических событий.

Фрагмент проекта мемориального центра Холокоста "Бабий Яр"

Чтобы оказаться у основной экспозиции центра, которая будет расположена на 20 метров ниже уровня земли, посетителю нужно пройти через длинный, похожий на щель, входной коридор, стены которого в конце смыкаются. "Это аналогия, с одной стороны, пути жертв Бабьего Яра до места гибели, а с другой - сначала незаметного, но непрерывного слепого погружения общества во тьму насилия. После того как посетитель проходит вдоль основной экспозиции, он медленно возвращается в пространство, полное света", - сказано в официальном сообщении некоммерческой образовательной организации "Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр".

Стоимость проекта мемориала "Бабий Яр" составляют около 100 млн долларов

Эта организация инициировала проведение архитектурного конкурса и последующее воплощение проекта в жизнь. Для чего был создан одноименный фонд. В наблюдательный совет организации вошли известные правозащитники, политики, общественные деятели и бизнесмены из разных стран мира (в том числе российские миллиардеры Герман Хан и Михаил Фридман).

Предварительная стоимость проекта мемориального центра Хрлокоста составляет около 100 млн долларов

"Проект реализуется на средства частных доноров. Также в следующем году мы начнем фандрайзинговую кампанию по всему миру. Деньги будут поступать из совершенно разных источников", - сообщил DW гендиректор мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" Геннадий Вербиленко. По его словам, предварительная стоимость проекта составляют около 100 млн долларов, однако сумма может быть существенно скорректирована.

Чем недовольна Ваад

Происхождение денег на возведение центра обеспокоило Ассоциацию еврейских организаций и общин (Ваад) Украины. "Почему россияне должны строить в Украине мемориальный центр? У нас война с Россией, в которой ежедневно гибнут люди, и вдруг нам российские бизнесмены пытаются построить мемориал. Я вижу в этом проекте троянского коня, россияне используют его, чтобы показать всему миру, что украинцы, условно говоря, антисемиты, фашисты, которые не могут сами построить мемориал", - заявил DW сопредседатель Ваад Иосиф Зисельс.

Будущий мемориальный центр Холокоста должен стать местом памяти, музеем и платформой для дискуссий

Он указал на то, что есть украинский проект строительства мемориального центра Холокоста, разработанный институтом истории НАН Украины, но не принятый во внимание. Зисель предполагает, что строительство дорогостоящего мемориала в Киеве будет курироваться непосредственно из Кремля, ведь российские бизнесмены, которые вошли в наблюдательный совет организации "Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр", имеют давние дружеские связи с властной верхушкой России.

Кличко заверил, что мемориал в Киеве будет построен

Ассоциация еврейских организаций и общин критикует и австрийский проект-победитель конкурса. Ей не нравится концепция мемориала, который должны построить в Бабьем Яру.

"Вход в центр будет через искусственный овраг, который на 20 метров входит в землю. Этого нельзя делать, ведь на этом месте было еврейское кладбище, и все это можно увидеть на исторических картах. Как можно копаться в костях, пепле, останках людей, которые были там похоронены?", - удивляется Иосиф Зисельс. Геннадий Вербиленко подтвердил, что старое еврейское кладбище действительно заходит в один из земельных участков, которые для строительства центра передал в долгосрочную аренду Киевский горсовет.

"Но мы взяли на себя ответственность отступить пять метров от границы кладбища, построить забор и сделать благоустройство этого участка. Конечно, ничего не будем там строить", - пообещал Вербиленко. И добавил, что его организация сотрудничает с историками со всего мира и еврейской организацией, которая занимается сохранением кладбищ. И уже получила от них подтверждение, что на других участках, где будут проходить основные работы, не было массовых расстрелов или захоронений.

Мэр Киева Виталий Кличко, который поддерживает возведение в украинской столицы мемориального центра Холокоста, считает, что с еврейской общиной надо искать компромисс. "Для любых решений нам нужно слышать все стороны, чтобы выбрать оптимальный проект, который максимально устроит всех", - пояснил DW Кличко, отметив, что для него это дело чести.

"Я убежден, что там, где уничтожали сотни тысяч людей, должен быть мемориал. Такие мемориалы есть в Польше, Германии, Израиле, США, а у нас нет. Это моя миссия мэра - чтобы такой мемориал был построен в Киеве", - заверил Кличко.

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