За что в Германии дадут премию украинскому журналисту Руслану Коцабе

Оппозиционный украинский журналист Руслан Коцаба, получивший известность после обвинений в госизмене за призывы бойкотировать четвертую волну мобилизации в связи с обострением конфликта в Донбассе и проведший потом год за решеткой за препятствование действиям ВС Украины, стал лауреатом премии в Германии. Ему присуждена Ааханская премия мира (Aachener Friedenspreis), о чем в среду, 8 мая, сообщили ее учредители - пацифистское объединение левых политических партий, церковных организаций и профсоюзов в западногерманском городе Аахене.

Кроме Коцабы награду в этом году получит немецкая общественная организация, выступающая против размещения американского ядерного оружия в Германии. Церемония вручения премии в размере двух тысяч евро по традиции пройдет 1 сентября, в годовщину начала Второй мировой войны.

Кто такой Руслан Коцаба и за что его судили

Уроженец Ивано-Франковска, 52-летний Руслан Коцаба среди прочего ранее работал на телеканале 112 Украина, а сейчас ведет авторскую передачу на телеканале NewsOne. Оба канала ранее становились объектами критики со стороны националистов за якобы антиукраинскую позицию. Верховная рада пытался добиться введения против них санкций, но безуспешно.

Коцаба получил широкую известность в Украине и России в феврале 2015 года, когда его задержали по подозрению в государственной измене. До этого он выступил с видеообращением к президенту Петру Порошенко, высказавшись против объявленной тогда (в связи с обострением конфликта в Донбассе) четвертой волны мобилизации. Журналист среди прочего говорил, что на востоке Украины идет гражданская война, "регулярных российских войск почти нет в Донбассе, а есть местные парни", которые "хотят жить отдельно".

Мобилизованные в ВСУ во Львове, февраль 2015 года

Городской суд Ивано-Франковска осудил Коцабу на три с половиной года с конфискацией имущества за препятствование законным действиям Вооруженных сил Украины, и снял обвинения в госизмене. Коцаба провел более года за решеткой и был освобожден в июле 2016 года после того, как апелляционный суд его оправдал. Правозащитная организация Amnesty International признала журналиста политическим заключенным. Однако рассмотрение обвинений против него продолжилось в других судах, окончательное решение еще не принято. Новое рассмотрение дела запланировано на июль 2019 года.

Премия мира на фоне нового рассмотрения дела Коцабы

Аахенская премия мира (не путать с более известной международной премией имени Карла Великого, которую вручают видным деятелям за вклад в единство Европы. - Ред.) была учреждена в 1988 году. Ее присуждает одноименное объединение, в состав которого входят около 350 человек и 50 организаций, в том числе местные отделения Социал-демократической партии Германии (СДПГ), партии "Союз-90/"зеленые" и Левой партии.

Логотип Аахенской премии мира

Номинантов на премию может выдвинуть любой желающий. Решение о лауреатах принимается не жюри, а двумя третями голосов членов объединения. В прошлом лауреатами Аахенской премии мира были гражданские организации и отдельные активисты как из самой Германии, так и из других стран - от США до Турции и Перу.

Единственным пока лауреатом на постсоветском пространстве стали в 2004 году "Солдатские матери Санкт-Петербурга". Учредители премии называют одним из своих ключевых принципов награждать тех "лиц или группы, которые снизу, и не имея высоких политических или других должностей, выступают за мир и гражданское разрешение конфликтов".

Как сообщила DW представитель Аахенской премии мира Леа Хойзер (Lea Heuser), Руслана Коцабу номинировал один из членов объединения, "который знаком с ситуацией в Украине и давно обратил на него внимание".

По ее словам, Коцаба впервые был номинирован еще в 2015 году на основании его собственных слов о том, что после впечатлений от увиденного на фронте стал пацифистом. "Он не принимает ни одну сторону конфликта, и выступает за уступки и диалог", - отметила Хойзер.

Как сказано в обосновании награждения на сайте объединения, Коцаба "в отличие от большинства своих коллег стремился к объективному освещению событий" на востоке Украины, которые он назвал "гражданской войной и братоубийством".

Особо отмечается его "мужество в одиночку выступать против войны и за мирные решения". При этом учредители надеются, что вручение премии "поддержит Коцабу в новой ситуации после президентских выборов" в Украине - в том числе на фоне нового рассмотрения его дела.

______________

Подписывайтесь на наши каналы о России, Германии и Европе в | Twitter | Facebook | Youtube | Telegram | WhatsApp

Смотрите также:

Почти забытый конфликт в Донбассе и его жертвы Прошитые пулями Изрешеченный шрапнелью автофургон и полуразрушенный дом - немые свидетели упорных боев в Донецкой области. Корпус брошенной машины уже успел покрыться ржавчиной, а конца конфликту не видно.

Почти забытый конфликт в Донбассе и его жертвы Брошенные дома Десятки домов вокруг донецкого аэропорта стали непригодны для проживания после артобстрелов. Их хозяева вынуждены были оставить жилье, спасаясь бегством.

Почти забытый конфликт в Донбассе и его жертвы Аварийный ремонт Часть крыши этого дома была разрушена в ходе боев. Мужчины занимаются ее временным аварийным ремонтом, чтобы жильцы по крайней мере были защищены от дождя. Но надежной защиты от обстрелов и атак нет.

Почти забытый конфликт в Донбассе и его жертвы Оставаться или бежать? На месте дома этого мужчины остались одни руины. Тем не менее, он не уверен в том, что есть смысл отстраивать дом заново. Эта фотография была сделана в конце октября, и тогда в Донбассе было еще не так холодно, как сейчас.

Почти забытый конфликт в Донбассе и его жертвы Пришла зима В ходе боев в Донбассе были разрушены не только жилые дома, пострадали также и объекты жизнеобеспечения. Как, например, эта станция по очистке питьевой воды. Системы водо-, электро- и газоснабжения в регионе все сложнее поддерживать в работоспособном состоянии.

Почти забытый конфликт в Донбассе и его жертвы Жизнь на чемоданах Эта семья потеряла свой дом более трех лет назад. С тех пор люди живут в крошечной комнате в общежитии - в весьма стесненных условиях. Автор: Кристоф Хассельбах, Владимир Дорохов

