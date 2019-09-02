За что в Берлине полицейских могут обвинить в дискриминации

Участники массовых акций против насилия со стороны полиции в США могут позавидовать жителям Берлина - земельный закон о борьбе с дискриминацией, принятый в столице ФРГ на прошлой неделе, перекладывает на госслужащих доказательство их невиновности. И теперь берлинские полицейские опасаются, что станут объектом беспочвенных обвинений в дискриминации. А в других федеральных землях уже звучат призывы не командировать больше полицейских в Берлин, чтобы они не подпали под действие уникального для Германии закона.

Закон о борьбе с дискриминацией коснется госслужащих

В городском парламенте Берлина правит коалиция из трех партий: социал-демократов, "зеленых" и "левых". На прошлой неделе эта коалиция проголосовала за новый земельный закон о борьбе с дискриминацией. Сенатор Берлина по вопросам юстиции Дирк Берендт (Dirk Behrendt) от Партии "Союз-90/"зеленые", инициировавший законопроект, назвал его "огромным шагом в борьбе с дискриминацией на уровне города, со значением федерального масштаба".

Дирк Берендт

"Это первый подобный закон в Германии - его принятие городской парламент отметил шампанским и воздушными шариками", - прокомментировала это событие газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Закон предусматривает денежные компенсации в размере от 300 до 1000 евро гражданам, подвергшимся дискриминации со стороны госслужащих, работающих в городских структурах, к которым относится и берлинская полиция. Факт дискриминации должен быть установлен в судебном порядке.

Ключевой пункт закона - положение о том, что при наличии "убедительных показаний" потерпевшей стороны, госслужащие должны опровергнуть обвинения и доказать свою невиновность. По мнению критиков закона, это положение отменяет презумпцию невиновности не только для сотрудников силовых структур, но даже для учителей - школьники иностранного происхождения могут интерпретировать плохие отметки как дискриминацию.

Можно ли истолковать задержание наркодилера как факт дискриминации?

Со стороны полиции тоже звучат опасения: ведь спецоперации против арабских криминальных кланов и торговцев наркотиками африканского происхождения могут стать поводом для обвинений в дискриминации. "А ведь, по сути, мы имеем дело с дискриминацией самих полицейских, в отношении которых отменена презумпция невиновности", - комментирует пресс-секретарь профсоюза полиции Берлина Беньямин Ендро (Benjamin Jendro). По его словам, полицейские профсоюзы прорабатывают возможность обращения в Конституционный суд Германии с иском против берлинского закона. Критикует его и министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер (Horst Seehofer).

Полиция в Берлине во время акций протеста против расизма

Закон еще не вступил в силу. Это произойдет в ближайшие три недели, после официальной публикации текста. Но уже сейчас, как говорит Беньямин Ендро, полицейским все чаще приходится сталкиваться с обвинениями в дискриминации даже в относительно безобидных ситуациях, например при проверке документов. Среди полицейских растут опасения в том, что госструктуры начнут перекладывать выплаты компенсаций за факты дискриминации на конкретных сотрудников.

Полицейские Берлина могут остаться без поддержки коллег

Каждый год в Берлине проходят порядка пяти тысяч митингов, демонстраций, спортивных мероприятий и других массовых акций, в ходе которых берлинской полиции требуется подкрепление из других регионов страны. Полицейские профсоюзы в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия уже призвали региональное МВД отказаться от такой помощи берлинским коллегам, чтобы не подставлять своих сотрудников, которые могут подпасть под действие нового закона.

"Власти Берлина приняли новый закон без консультаций с министерствами внутренних дел", - комментирует Ендро. По его словам, закон о борьбе с дискриминацией усложнит борьбу с преступностью.

Профсоюз советует полицейским протоколировать абсолютно все свои действия, а не только стандартные обыски и задержания, чтобы избежать непредсказуемых последствий в безобидных ситуациях, продолжает Беньямин Ендро. Спросит, например, на улице девушка у полицейского-мужчины, как куда-нибудь пройти, тот ошибется и укажет неправильную дорогу, а через три месяца получит иск о дискриминации по половому признаку. "Бюрократии в работе полиции станет больше, а сил на борьбу с преступностью - меньше", - считает Ендро.

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