За что власти Беларуси преследуют телеканал "Белсат"?

"Белсат" - польский спутниковый телеканал на белорусском языке - начал вещание 10 декабря 2007 года, но до сих пор не может добиться ни разрешения на открытие корпункта в Минске, ни аккредитации в Беларуси своих журналистов. Гонения на "Белсат" уже более 10 лет упоминаются в отчетах правозащитных организаций как пример вопиющего нарушения свободы печати в РБ.

"Белсат" - команда отчаянных", - говорит о себе и коллегах Светлана Калинкина, ведущая нескольких программ на канале. На его сайте в глаза первым делом бросается надпись "89 020 долларов" - такова сумма штрафов, взысканных с корреспондентов этого СМИ за работу в РБ без аккредитации. С 2010 по 2017 год белсатовцы отбыли в Беларуси суммарно 125 суток ареста.

Светлана Калинкина

Основной язык вещания был, есть и будет белорусский

До появления "Белсата" в Беларуси не было - и нет до сих пор - ни одного общетематического телеканала на белорусском языке, и до сих пор телевидение в стране находится под полным госконтролем. Польский телеканал, редакция которого находится в Варшаве, откуда организовано ежедневное 18-часовое вещание, позиционирует себя как первое независимое телевидение в Беларуси. Но формально входит в структуру Польского общественного телевидения (Telewizja Polska, TVP) как TV Białoruś. Телеканал работает при финансовой поддержке МИД Польши, грантодателей и пользуется инфраструктурой TVP, рассказал в интервью DW замдиректора "Белсата" Алексей Диковицкий.

В программе, помимо 2,5 часов новостей - стримы из белорусских "горячих точек" (протестных акций, которые никогда не показывает госТВ), передачи исторические, культурные, спортивные, о политике, экономике, путешествиях, новых технологиях, ток-шоу на разные темы, кинофильмы и сериалы художественные и документальные с дубляжом на белорусском. Дублируют фильмы в Варшаве, над этим работает целая команда.

Основной язык вещания был, есть и будет белорусский, уверяет Диковицкий, но есть программа на русском "Вот так" - для жителей постсоветского пространства. Всего на канале работает более 200 человек, и больше сотни из них в Беларуси, рассказывает замдиректора "Белсата".

Алесь Залевский

На "Белсате" выступают эксперты, аналитики, политики, представители НГО, в том числе те, кого никогда не приглашают на государственные телеканалы. "Белсат" вещает через спутник Astra 4A. Смотреть канал можно также онлайн, а отдельные программы - на сайте, вYouTube, в соцсетях. По данным исследования, проведенного компанией CIVITTA Group SATIO в 2017 году, "Белсат" смотрит около 750 тысяч белорусов.

"Белсат" - "красная тряпка" для белорусской милиции

Однако цена популярности в Беларуси велика. "Каждый репортаж - поход в неизвестность, не раз у нас забирали технику, не раз я стоял на растяжке в "ласточке" в милиции или лежал лицом в пол в милицейских авто, не раз приходилось уезжать под конвоем с места репортажа", - рассказывает журналист телеканала Алесь Залевский.

Но тотального дискомфорта, по его словам, он не испытывает. В Беларуси, продолжает Залевский, "мы научились работать как в партизанском отряде. Удивляют нелогичные ограничения - де-факто мы есть, а де-юре нас нет. Далеко не всегда препятствия - политический заказ. Бывает, звонит местный начальник и говорит - а что ж вы не заехали, мы бы вам дали более точный комментарий…"

Екатерина Ткаченко, координатор минского офиса "Белсата", рассказывает о ежедневном риске для журналистов. Микрофон с логотипом канала - красная тряпка для белорусской милиции. Запись опроса людей на улице или съемки протестных акций часто оборачиваются "протоколом-судом-штрафом", а то и 15 сутками ареста.

Милиция под окнами офиса "Белсата" в Минске

У коллег с детьми из-за большого количества штрафов иногда возникают проблемы с органами опеки: якобы постоянные административные дела свидетельствуют об опасном социальном положении семьи, им угрожают отобрать детей, но пока это только угрозы, говорит Алексей Минчонок, координатор отдела продвижения "Белсата" в Беларуси. Он считает, что канал работает в Беларуси легально, конституция страны гарантирует право на сбор и распространение информации.

Отношение к "Белсату" - тактика игры на нервах

Противодействие "Белсату" телеведущая Светлана Калинкина называет психологическим давлением, тактикой игры на нервах и попыткой вынудить журналистов отказаться от профессии. Офис канала в Минске расположен в съемной квартире, под окнами дежурит милицейская машина. В любой момент, говорит Залевский, дверь могут вскрыть (что было не раз) без санкции правоохранительных органов. "Но злобы на милицию нет. Так работает белорусская госмашина - нелогично, с ошибками, бьющими по имиджу Беларуси", - отмечает Залевский.

И при этом тотального запрета на работу канала в РБ нет, отмечает журналист Дмитрий Мицкевич: "Отсутствие аккредитации - инструмент для давления, когда это нужно властям, но иногда даже государственные организации разрешают нам съемки, когда им нужно создавать позитивный образ самих себя".

"Власти панически боятся независимого телевидения"

С начала вещания "Белсата", отмечает Минчонок, власти Беларуси восприняли его как враждебное вмешательство Польши в белорусскую медиасферу. Однако именно "Белсат", по оценке Калинкиной, стал каналом, где белорусы могут говорить "о том, что болит, без цензуры, что невозможно на других белорусских телеканалах".

Основная причина неприязни к "Белсату" - невозможность контролировать его, как любое СМИ в Беларуси. А также страх чиновников перед любым журналистом, даже с аккредитацией, даже из госСМИ, полагает Залевский. По его информации, есть указание из Администрации президента РБ реагировать на все, о чем рассказывает "Белсат" - и чиновникам достается даже не из-за того, что телеканал рассказал о проблемах, а из-за того, что такие проблемы есть.

Кроме того, указывает Калинкина, власти панически боятся именно телевидения, показывающего жизнь за Минской кольцевой автодорогой не так, как она выглядит на госТВ. Как полагает телеведущая, телевидение имеет особый эффект - "мобилизацию большой аудитории в регионах, которая традиционно считается электоратом Лукашенко".

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