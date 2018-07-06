За повышение НДС расплачивается средний класс: опыт Германии

Если государству срочно нужны дополнительные деньги, оно повышает НДС: в современном мире это один из самых простых и эффективных способов быстро и ощутимо пополнить казну. С этой точки зрения принятое в Кремле после президентских выборов политическое решение поднять в России с 1 января 2019 года ставку налога на добавленную стоимость с 18 до 20%, которое теперь Госдума оформляет в виде закона, представляется вполне логичным и закономерным. В Германии сопоставимое повышение (с 16 до 19 %) произошло в 2007 году.

НДС - крайне важный источник поступлений в бюджет

"В Германии НДС - один из важнейших источников дохода для государства. В настоящее время он обеспечивает почти треть всех налоговых поступлений в стране", - рассказал DW специалист по государственным финансам из Института немецкой экономики (IW) в Кельне Тобиас Хенце (Tobias Hentze).

Тобиас Хентце

В подтверждение эффективности НДС (Mehrwertsteuer, сокращенно MwSt) немецкие эксперты приводят следующие цифры: достаточно в сегодняшней ФРГ поднять ставку всего на один процентный пункт - и годовые доходы государства сразу же вырастут на 11 миллиардов евро (для сравнения: в федеральный бюджет на 2018 год заложены доходы от всех видов налогов в 343,6 миллиарда евро). Соответственно, в России предстоящее повышение на два процентных пункта, согласно расчетам Минфина РФ, увеличит поступления в бюджет примерно на 620 миллиардов рублей в год.

Впрочем, в ФРГ ни о каком повышении НДС сейчас и речи нет, наоборот, в научных и общественно-политических кругах идет дискуссия о снижении этого налога. "Мы считаем нынешнюю ставку в 19 процентов слишком высокой", - подчеркнула в беседе с DW Изабель Клокке (Isabel Klocke), эксперт Союза налогоплательщиков Германии (BdSt).

Налог, которым облагают конечного потребителя

Если руководство ФРГ хочет уменьшить налоговую нагрузку на получателей низких и средних доходов, заявляет, в свою очередь, специалист по госфинансам Немецкого института экономических исследований (DIW) Штефан Бах (Stefan Bach), то правительству "следует думать о снижении скорее налога на добавленную стоимость, чем налога на доходы физических лиц". Иными словами, для нижнего и среднего классов любое изменение НДС (снижение или повышение) куда более ощутимо, чем изменение НДФЛ.

Изабель Клокке

Почему? "НДС - это налог, которым облагают конечного потребителя", - напомнила Изабель Клокке. Этот налог все мы платим практически ежедневно по нескольку раз - при покупке любых товаров и услуг. Тобиас Хенце пояснил механизм его взимания на примере супермаркета: "Магазин за каждый товар хочет выручить определенную сумму - и назначает свою цену. А затем прибавляет к ней, как ему и предписывает государство, НДС, и получается та конечная цена, которую платит покупатель".

Если ставка налога увеличивается, как это было в Германии в 2007 году, с 16 до 19 процентов, то товар, за который магазин хочет выручить 10 евро, стоит, по идее, уже не 11,60, а 11,90, а вместо 116 евро приходится платить 119. И так, теоретически, происходит со всем ассортиментом супермаркета.

Почему НДС больше бьет по среднему классу, чем по богатым

"Мы были против этого повышения, потому что из-за него подорожали многие товары и услуги и потому что возросла налоговая нагрузка, причем особенно на получателей низких и средних доходов", - отметила в беседе с DW Изабель Клокке.

Представители среднего класса тратят на потребление более высокую долю своих доходов, чем богатые

На этот второй аспект единодушно указывают практически все немецкие эксперты: чем ниже у человека доходы, тем больше та их часть, которую он тратит на потребление. Поэтому налог, облагающий потребление, бьет по менее богатым значительно сильнее, чем по более состоятельным, пускающим значительную часть зарабатываемых денег на сбережение. Иначе говоря, представители среднего класса и особенно малоимущие отдают государству в виде НДС существенно более крупную долю своих доходов, чем богатые.

Что же касается цен, то они в Германии в 2007 году, действительно, выросли на многие вещи, но не на все и не сразу, уточнил Тобиас Хенце. "Немалую роль сыграла конкуренция в тех или иных сегментах рынка. Так, в кафе и ресторанах или в индустрии развлечений цены подросли, автомобили тоже подорожали, а вот повысить цены в супермаркетах, особенно на товары ежедневного спроса, было не так уж легко", - рассказал эксперт IW.

Рост цен, но необязательно всплеск инфляции

И связано это было не только с острейшей конкуренцией в немецкой розничной торговле, но и с маркетинговой тактикой торговых предприятий. Тобиас Хенце привел такой пример. Если до 2007 года товар стоил в супермаркете, предположим, 2,99 евро, то после приведения цены в соответствие с новой ставкой НДС в 19% она должна была бы составлять 3,07 евро. "Но подобную цифру вы на ценниках обычно не увидите", - отметил собеседник DW. Поэтому магазин либо повышал сразу до 3,09, либо выжидал несколько месяцев или даже год, чтобы затем поднять уже до 3,09 или даже, скажем, до 3,19.

Как бы то ни было, немецкая статистика зафиксировала, что темпы инфляции, составлявшие в Германии в 2006 году 1,5%, в 2007 году выросли до 2,3%, а в 2008 году достигли 2,6%. Однако в какой мере это было связано именно с повышением НДС, а в какой - с тогдашним бурным ростом цен на нефть и тем самым на горючее, сказать трудно.

"В любом случае в России, как и тогда в Германии, найдутся компании и отдельные отрасли, которые, убежденные в высоком спросе на свои товары или услуги, попытаются довольно значительно поднять цены, прикрываясь при этом повышением НДС," - предупредил Тобиас Хенце.

Из этого же, похоже, исходит и Минэкономразвития РФ. Оно ожидает, что темпы инфляции в России после 3,1% в 2018 году составят в 2019 году 4,3%. Одновременно министерство прогнозирует, причем именно из-за увеличения налоговой ставки, замедление темпов роста ВВП России. Этот показатель может, по мнению министерства, ко 2-му кварталу 2019 года опуститься ниже 1%, а по итогам всего следующего года составить всего 1,4%.

В Германии экономический рост в свое время тоже замедлился: с 3,7% в 2006 году до 3,3% в 2007-м. "Однако на первых порах решение о повышении НДС даже дало экономике дополнительный импульс", - напомнил Тобиас Хенце. Ведь все те, кто и так планировал в скором будущем приобрести автомобиль, мебель, бытовую технику и другие товары длительного пользования, поспешили сделать это до 1 января 2007 года.

Вполне вероятно, что и Россию ждет тот же эффект: сначала, нынешней осенью, некий потребительский бум, затем, после повышения НДС, многомесячный спад. И это падение спроса, по словам эксперта IW, вполне может притормозить рост цен.

В общем и целом Германия в свое время приспособилась к новой ставке НДС относительно безболезненно. Плавность перехода во многом обеспечили благоприятные рамочные условия. "Повышение налога, естественно, лучше проводить в условиях роста зарплат: тогда оно будет менее ощутимо для населения", - подчеркнул Тобиас Хентце.

Смотрите также:

Инфографика: Сколько налогов платят в России и Германии Чем больше заработаешь - тем больше заплатишь В Германии действует прогрессивная шкала налогообложения: размер налога зависит от величины годового дохода налогоплательщика. Например, для не состоящих в браке жителей Германии доход до 8 472 евро в год налогом не облагается. Начиная с этой суммы, действует ставка в 14%, которая увеличивается по мере роста дохода. По максимальной ставке в 42% налогом облагается доход от 52 881 евро в год.

Инфографика: Сколько налогов платят в России и Германии Ставка ставке рознь Прогрессивная шкала работает таким образом, что если годовой доход превышает границу в 52 881 евро, то по максимальной ставке облагается только разница между этим значением и собственно суммой дохода. Остальная часть заработанной за год суммы облагается по более низкой ставке. В итоге совокупная процентная ставка, по которой люди фактически платят налог, оказывается значительно ниже 42%.

Инфографика: Сколько налогов платят в России и Германии Вступать в брак - выгодно Ставка налога для семейных пар в Германии гораздо ниже, чем для холостяков. В зависимости от социального статуса и семейного положения налогоплательщики в стране делятся на шесть налоговых классов. Комбинация третьего и пятого классов - самая выгодная. Ее могут выбрать семьи, в которых у супругов большая разница в доходах. Самый невыгодный класс - шестой: здесь налоговые отчисления самые большие. Автор: Ирина Филатова

