За виртуальные комментарии - реальный штраф

Благонадежность граждан проверяют в том числе и в интернете. "Неправильный" комментарий в соцсетях может грозить проблемами с власть имущими. Карикатурист Сергей Елкин о новых задачах полиции.
Законопроект о наказании за оскорбление полицейских в сети будет работать по принципу существующего закона о неуважении к власти. (28.09.2019)
Ранее в Госдуме предложили ограничить иностранное участие в значимых инфоресурсах до 20 процентов, что обрушило акции "Яндекса". Правительство согласилось с ограничениями, но допустило 50 процентов иностранного участия. (20.10.2019)