Зачем Эмманюэль Макрон заигрывает с правым электоратом

Когда президент Франции Эмманюэль Макрон дает интервью правоконсервативному журналу Valeurs actuelles, в котором пространно рассуждает о миграции, он преследует этим какую-то цель. Если он при этом позволяет себе уничижительные или допускающие различные интерпретации высказывания в адрес живущих в стране болгар и украинцев, то наносит себе политический ущерб без какой-либо видимой причины.

Слова Макрона были вырваны из контекста?

В интервью Макрон говорит: "Было бы лучше, если бы (во Францию. - Ред.) легально приезжали люди из Ганы или Гвинеи, которые устраиваются работать, чем нелегальные украинские или болгарские группировки". При этом он использует слово "filieres", которое во французском означает "банды" или "торговцы людьми". Реакция из Киева и Софии не заставила себя долго ждать.

И там, и там французских послов вызвали в МИД. Но довольно быстро правительства обеих стран довольствовались объяснениями из Парижа, согласно которым слова Макрона были вырваны из контекста. Президент якобы говорил о том, что во Франции трудно найти людей, готовых выполнять простую мало оплачиваемую работу. Однако в Восточной Европе сложилось впечатление, что французы предпочитают им мигрантов из Африки.

Акция протеста в Париже мигрантов из Африки, июль 2019 года

Если президент Франции хотел сказать, что болгарские госструктуры замешаны в продаже паспортов мигрантам из третьих стран, а высокопоставленных политиков в Софии подозревают в том, что они покрывают эту практику, то ему следовало выражаться конкретнее. Или же он хотел сказать, что предпочитает легальную миграцию нелегальной? Однако Болгария является членом ЕС, и ее граждане имеют право легально жить и работать в любой стране Евросоюза. А для украинцев действует безвизовый въезд в ЕС, и они могут находиться здесь до трех месяцев.

Президент Болгарии Бойко Борисов язвительно заметил в ответ на интервью Макрона: "Кончено же не было намерения кого-то оскорбить, поэтому я исхожу из того что президент (Макрон. - Ред.) поддержит Болгарию, когда речь пойдет о ее присоединении к Шенгенской зоне и зоне евро".

Какую цель преследовал Макрон?

Вообще-то Эмманюэль Макрон - слишком опытный и умный политик, чтобы давать правому журналу интервью, которое заняло 12 страниц и было снабжено множеством фотографий правой популистки Марин Ле Пен. Елисейский дворец несколько дней потратил на минимизацию ущерба после публикации. А в партии Макрона "Республика на марше" выразили опасение, что попыткой заручиться симпатиями представителей крайне правых кругов президент сам себя завел в положение, в котором он в любом случае окажется проигравшим.

Марин Ле Пен

Убежденных сторонников правопопулистской партии "Национальное объединение" (в прошлом "Национальный фронт") Макрон не переубедит, а своих избирателей, придерживающихся леволиберальных взглядов, он только разозлит.

Профессор Бруно Котре из парижского Центра исследования политической жизни (Cevipof) подтверждает эти опасения: "Макрон пытается заинтересовать и левых, и правых, но послание получается крайне размытое и сумбурное". Заявлениями, вроде сделанных в интервью Valeurs actuelles, президент может оттолкнуть левых и одновременно не убедить правых. Кроме того, Котре считает опасным курс, при котором президент пытается, высказываясь по отдельным темам, быть правее, чем правая популистка Марин Ле Пен.

Поиск Макроном нового политического курса

Опросы показывают примерно равную популярность Макрона и Ле Пен у французов. Кроме того, Ле Пен объявила о намерении снова выставить свою кандидатуру на следующих президентских выборах. Однако, по мнению Котре, сейчас, за два с половиной года до выборов, Макрону слишком рано пытаться набирать очки в правом лагере. По словам профессора, даже если президенту сейчас удалось бы заинтересовать правую публику, к моменту выборов она об этом давно забыла бы.

Эмманюэль Макрон сейчас производит впечатление политика, который хочет понравиться всем. Помимо этого, после протестов "желтых жилетов" Макрон пытается заново выстроить свой курс на вторую половину президентского срока. Правительство сейчас занимается крайне непопулярной пенсионной реформой, которая уже привела к забастовкам и демонстрациям протеста. Поэтому тема нелегальной миграции может здесь служить своего рода отвлекающим маневром.

Однако в целом даже такой опытный политолог, как Бруно Котре, не может объяснить, зачем Макрону понадобилась эта попытка вербовки сторонников в правом лагере. "Я перечитал интервью шесть или семь раз, и его основной посыл по-прежнему кажется очень сумбурным", - констатирует Котре.

Слова и реальная политика властей Франции

При этом тема миграции вписывается в повестку дня французского правительства. Парламент 4 ноября рассматривал поправки к соответствующему закону, внесенные премьером Эдуардом Филиппом. Речь идет о 20 мерах по борьбе со "злоупотреблениями и мошенничеством" при получении мигрантами социальных льгот.

Среди прочего, речь идет о том, что мигранты получат доступ к медобслуживанию только после трех месяцев пребывания в стране. Планируется также усложнить процедуру воссоединение семей мигрантов и ускорить рассмотрение ходатайств о получении статуса беженца.

В связи с этими мерами правительство говорит об установлении "равновесия между ужесточением мер и созданием атмосферы максимальной открытости", чего на практике достичь очень трудно, если вообще возможно. Одновременно идут дискуссии о легальной миграции во Францию под контролем властей по квотам, которые должны ориентироваться на потребности рынка труда.

Эту тему нельзя отдавать на откуп правым, указывает Макрон. В ответ на это его политическая противница Марин Ле Пен заметила: "Голосование за "Национальное объединение" (в последний раз - на выборах в Европарламент) помогает (добиться изменений. - Ред.), даже в случае Эмманюэля Макрона".

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