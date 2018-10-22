Зачем Трамп отправил Болтона в Москву

Советник по нацбезопасности США Джон Болтон обсуждает в Москве возможный выход Вашингтона из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Карикатурист Сергей Елкин о переживаниях хозяев встречи.
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