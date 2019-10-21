Зачем Путину нужен новый состав Совета по правам человека

В Совете по правам человека при президенте России (СПЧ) - кардинальная смена состава: от руководителя до увольнения "неудобных" власти членов. Карикатурист Сергей Елкин знает почему.
Совет по правам человека при президенте РФ и его новый глава окончательно похоронят идею системного либерализма и создадут "суверенную" концепцию прав человека, уверен Константин Эггерт. (22.10.2019)
Михаил Федотов освобожден от должности главы СПЧ в связи с достижением 70-летнего возраста, эту должность занял бывший телеведущий Валерий Фадеев. (21.10.2019)