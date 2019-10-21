 Зачем Путину нужен новый состав Совета по правам человека | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 22.10.2019

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Россия

Зачем Путину нужен новый состав Совета по правам человека

В Совете по правам человека при президенте России (СПЧ) - кардинальная смена состава: от руководителя до увольнения "неудобных" власти членов. Карикатурист Сергей Елкин знает почему.

Карикатура - Владимир Путин стоит в одиночном пикете с плакатом СПЧ, защитите мои права человека.

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    Автор: Сергей Елкин


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