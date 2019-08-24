Зачем от жителей Туркмении требуют справки о живых и мертвых родственниках?

Правоохранительные органы Туркмении усилили контроль над населением, в том числе - за собственными сотрудниками. Одними из первых об активизации деятельности силовиков и используемых ими методах открыто заговорили в правозащитной организации "Туркменская инициатива по правам человека" (ТИПЧ), базирующейся в Вене. В конце июля на сайте "Хроника Туркменистана", принадлежащем ТИПЧ, появилась информация о том, что жители страны раз в два-три месяца должны предоставлять местным участковым справки о местах проживания и захоронения своих близких родственников - вплоть до третьего поколения.

Когда впервые появились списки "уч арка"?

Такие справки в Туркмении называются "уч арка". Их начали требовать от жителей страны еще в годы правления бывшего президента Сапармурата Ниязова. Тогда информацию о своих родственниках нужно было предоставлять, в частности, при приеме на работу. "Чем выше была должность, на которую претендовал человек, тем подробнее нужно было составить "уч арка" - иногда в нее требовали включить предков вплоть до семи поколений", - рассказывает DW глава ТИПЧ Фарид Тухбатуллин.

Фарид Тухбатуллин

При нынешнем главе государства Гурбангулы Бердымухамедове ситуация не изменилась. По словам правозащитника, порой эти справки нужно было приносить даже при записи ребенка в школу или в детский сад. Но с недавнего времени, говорит Тухбатуллин, власти требуют обновлять "уч арка" раз в несколько месяцев, а сотрудники правоохранительных органов должны регулярно предоставлять по месту работы данные обо всех своих родственниках.

Впрочем, если податель "уч арка" по какой-либо причине не может сообщить данных о своих родственниках, ему это ничем не грозит. "Подавляющее большинство туркмен знают все о своих предках и, уж конечно, им известно, где они похоронены. Но, например, при приеме на работу не полностью заполненная "уч арка" никогда не была решающим фактором", - говорит Фарид Тухбатуллин.

Проверкой данных государственных чиновников и сотрудников правоохранительных органов, по его словам, занимались, прежде всего, отделы кадров по месту их работы, а затем при необходимости эти справки передавались в вышестоящие инстанции. "Не думаю, чтобы там они без конца проверялись. Хотя если на какого-либо чиновника заводили дело, то его данные могли поднять, и эти списки проверить", - рассказывает Тухбатуллин.

Список "уч арка" - своего рода, родословная - был, по словам правозащитника, одним из критериев отбора людей на высокие должности, но этот способ проверки оказался не особенно эффективным. "Ниязов мог через год-полтора посадить чиновника, прошедшего такое "сито", по обвинению в коррупции", - вспоминает собеседник DW.

Слухи о смерти президента

Некоторые наблюдатели связывают участившийся с конца июля сбор "уч арка" с летним "исчезновением" нынешнего президента страны Гурбангулы Бердымухамедова и последовавшими вслед за этим слухами о проблемах с его здоровьем. Глава ТИПЧ Фарид Тухбатуллин вспоминает, что 21 июля на некоторых туркменских интернет-сайтах появилась информация о смерти президента, и после этого в Ашхабаде и регионах страны прошли срочные собрания местных властей и силовиков.

"Один из участников такого собрания сообщил нам, что немало силовиков было напугано переменами, которые повлекла бы за собой кончина президента, и возможными перестановками в правоохранительных органах, которые означали бы, что многие могут лишиться своих должностей и прибылей. Но президент "ожил", и чиновники бросились ему доказывать, что они ему верны, активны в работе и бдят, следя за населением", - рассказывает Фарид Тухбатуллин.

Зачем туркменским лидерам "родословные" чиновников?

Лидер туркменской Республиканской партии в изгнании Нурмухаммед Ханамов не исключает, что участившийся сбор информации о родственниках может быть вызван готовящейся перестановкой в государственном аппарате.

Нурмухаммед Ханамов

При президенте Ниязове "списки трех поколений" стали составлять перед тем, как бывший глава государства устроил "чистку среди правительства, среди верхнего и среднего эшелонов власти", говорит Ханамов. "В Туркмении, - объясняет он, - клановые, родовые и личные отношения играют большую роль, и Ниязову важно было знать степень лояльности не только приближенных к нему лиц, но и их предков".

Правозащитник допускает, что нынешний президент решил последовать примеру своего предшественника и провести "кадровую чистку". "Иначе трудно понять, зачем актуализировать биографии давно умерших родственников? Они что, за два месяца изменятся?" - недоумевает Ханамов.

Чем объясняется активизация деятельности силовиков?

Общую активизацию деятельности силовиков в Туркмении он связывает с двумя обстоятельствами. "Во-первых, в стране сложилась угрожающая экономическая и социальная ситуация, и власти опасаются каких-то волнений, - рассуждает Ханамов. - Во-вторых, за последний год активизировалась туркменская молодежь за рубежом, причем как обучающиеся там студенты, так и туркменские эмигранты. И хотя зарубежная оппозиция до сих пор раздроблена, но эти круги укрепляют контакты между собой".

Глава "Туркменской инициативы по правам человека" Фарид Тухбатуллин также отмечает признаки усилившегося контроля спецслужб. От наблюдателей ТИПЧ, говорит он, поступают сообщения, что в областных центрах стало больше камер видеонаблюдения, машин с затемненными стеклами, из которых легко наблюдать за происходящим на улицах.

"Свадьбы, юбилеи модно стало записывать на видео, и сейчас людей, которые ведут съемку торжеств, обязали предоставлять записи представителям МНБ, - говорит Тухбатуллин. - А на свадьбах люди выпивают, и у них развязываются языки".

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