Зачем новому президенту Казахстана Токаеву свои силовики

Новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после победы на выборах выступил с рядом либеральных заявлений и осуществил заметные кадровые перестановки. В том числе, они коснулись и силовых структур. Можно ли по этим инициативам сделать вывод о том, что его команда готова или готовится стать самостоятельным центром силы, или же внутренняя политика по-прежнему в руках первого президента и главы Совета безопасности Нурсултана Назарбаева и его администрации?

Либерализация в планах нового президента Казахстана?

Напомним, что 13 июня, на следующий день после инаугурации, Касым-Жомарт Токаев подписал указ о разделении агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции на два ведомства - агентство по делам госслужбы и агентство по противодействию коррупции. А 14 июня назначил их руководителей. В эти же дни он провел ряд других изменений, в частности, в службе охраны президента.

Досым Сатпаев

Токаев также выступил с инициативой создания консультативного Национального совета общественного доверия при президенте при участии гражданского общества и НПО и дал достаточно откровенное интервью телеканалу Euronews. В нем президент аккуратно постарался отмежеваться от действий силовиков по пресечению протестных акций в ходе выборов, обозначил свою позицию как главы государства, готового проводить реформы, и заявил о намерении либерализовать нынешний закон о митингах.

Казахстанский политолог Досым Сатпаев исходит из того, что настоящий транзит власти в республике начнется после того, как первый президент Нурсултан Назарбаев окончательно уйдет из политики и перестанет довлеть над ней своим авторитетом. Вот тогда, продолжает собеседник DW, появится больше форс-мажоров и разных вариантов развития ситуации.

Опыт Нурсултана Назарбаева и казахстанские силовики

"Опыт Назарбаева показывает, что любой, кто хочет управлять Казахстаном, должен сохранять баланс различных сил в элите. Иначе элита передерется. Как продемонстрировали выборы 9 июня, силовые структуры получили серьезный карт-бланш с точки зрения контроля над ситуацией, и это вступило в противоречие с желанием Токаева провести эту избирательную кампанию более или менее спокойно", - считает Досым Сатпаев.

По его мнению, жесткость силовиков по отношению к митингующим ударила по репутации Токаева. "Да, стратегически определяющим является фарватер решений, принимаемых первым президентом, но трения между разными командами "под ним" уже могут иметь место", - добавил Сатпаев.

Задержание в Алма-Ате участников акции протеста в день выборов президента, 9 июня

Главный редактор "Новой газеты-Казахстан" Александр Краснер выделяет в этом контексте решение нового президента создать антикоррупционное агентство, напрямую подчиненное ему. "Это, по сути, силовое ведомство, которое из-за того, что ранее входило в агентство по делам госслужбы, осталось вне Совета безопасности, где собраны все остальные силовики. Теперь это агентство - самостоятельная единица", - констатирует Краснер.

Поскольку, по его выражению, государство в Казахстане коррумпированное, и сам первый президент как-то сказал, что любого чиновника может привести на скамью подсудимых, это серьезный инструмент в руках нового президента. Но все это, отметил Краснер, в СМИ не комментируют.

Соцсети о выборах в Казахстане, силовом блоке и наблюдателях

Зато в социальных сетях много комментариев, которые подтверждают предположение о наличии конфронтации между командой нового президента и руководством силового блока: "Напрямую говорится, что силовики действовали очень провокационно, причем порой исполняли и роль протестующих, "работая на картинку".

"Например, известный журналист Виктор Ковтуновский проанализировал видеоролики, появившиеся на различных сайтах, где группа молодых людей очень дерзко нападает на ОМОН, который их существенно превосходит численно, но ведет себя подозрительно сдержанно. Журналист высказывает предположение, что эти молодые люди - сами переодетые сотрудники силовых структур", - описывает настроение в политически ориентированных группах в соцсетях Александр Краснер.

Один из избирательных участков на выборах президента Казахстана, 9 июня

Блогеры отмечают при этом "странную вещь, связанную с тем, что власти впервые допустили реально инспектировать выборы" казахстанских наблюдателей, продолжает он. И теперь те опубликовали свои результаты, говорящие об огромной разнице с официальными данными по областям и городам, доказывающие, что голоса в пользу оппозиционного кандидата Косанова занижены в несколько раз, а в пользу Токаева - завышены.

По словам Краснера, наблюдатели объединились и требуют от Генпрокуратуры завести дела по фактам фальсификации и провести новые выборы, причем уже без Токаева и без Косанова. "Задается вопрос, почему именно на этих выборах власти дали желающим справедливости наблюдателям поработать, провести заметную пресс-конференцию и озвучить такие требования для широкой аудитории? То есть дать Генпрокуратуре возможность лишить Токаева президентства. А его полномочия тогда перейдут к главе сената Дариге Назарбаевой", - пересказывает один из обсуждаемых сценариев возможной борьбы между центрами силы в Нур-Султане главный редактор "Новой газеты-Казахстан".

После Назарбаева: "молодые волки" и старая гвардия во власти в Казахстана

Бывший сотрудник российских спецслужб на условии анонимности в беседе с DW прокомментировал решение президента Токаева реорганизовать "Центр по специальному обеспечению службы охраны президента Казахстана" путем преобразования в ТОО "Центр специального обеспечения" со стопроцентным долевым участием государства (сообщение об этом появилось 17 июня).

По оценке собеседника, если второй президент хочет надолго остаться на своем посту, то ему надо создать себе прочную опору в силовом блоке. К чему он и старается приступить, полагает источник DW: "Профиль ТОО - это услуги ЖКХ, это подготовка охранников и руководителей для ЧОПов. Это живые деньги и контроль над частными структурами безопасности. То есть шаг в нужном направлении".

Досым Сатпаев обращает внимание на то, что у нового президента формируется своя команда, в которой немало "молодых волков" из поколения сорокалетних. "Они имеют опыт работы на госслужбе и в будущем захотят быть вожаками. В потенциале у этой команды есть возможность стать влиятельной группой с намерением переиграть ситуацию во власти после Назарбаева в свою пользу. Тем более, что уже сейчас видно с точки зрения демографии - представители старой гвардии постепенно уходят", - говорит политолог.

При этом, по его мнению, сейчас глубоких противоречий между этой командой и администрацией первого президента, пока тот не ушел из политики, нет. Поскольку вопросы, которые до сих пор поднимает Токаев, включая кадровые решения, согласовываются с Назарбаевым и не должны трактоваться как проявление самостоятельности.

Нацсовет общественного доверия - новый центр силы?

Так, инициатива созыва Национального совета общественного доверия не является неким ноу-хау команды Токаева. "В 2004 году при Назарбаеве создавали аналогичный политтехнологический проект, который назвали национальной комиссией по вопросам демократии и гражданского общества. Как и сейчас, та инициатива возникла в ответ на рост социальных протестов. Та комиссия вскоре исчезла из поля зрения", - напоминает Сатпаев.

А Александр Краснер указывает на очень сдержанную реакцию СМИ и соцсетей по поводу совета. "В соцсетях доминирует точка зрения, что общество сейчас очень расколото, и найти консенсус на фоне нечестно проведенных выборов очень сложно", - подчеркивает он.

"Сейчас много разговоров идет вокруг необходимости парламентской реформы и изменения партийного законодательства. Но вряд ли парламент, где спикер сената - Дарига Назарбаева, захочет вносить существенные изменения в эту систему. Часть старой гвардии и члены президентской "семьи" больше склоняются к консерватизму в политике. И это тоже основание для конфликтов, потому что в элите будет формироваться группа, которая понимает - без серьезных перемен в политической системе трудно будет сохранить стабильность в стране", - подвел итог Досым Сатпаев.

______________

Подписывайтесь на наши каналы о России, Германии и Европе в | Twitter | Facebook | Youtube | Telegram | WhatsApp

Смотрите также:

Смотреть видео 02:47 Поделиться Казахстан: "сухой порт" между Китаем и Европой? Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/3K7sR Станет ли Казахстан главным перевалочным пунктом между Китаем и Европой?