Зачем на самом деле нужны поправки в Конституцию РФ?

В России продолжают собирать предложения по изменению конституции. Истинный смысл внесения поправок в основной закон страны знает карикатурист Сергей Елкин.
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