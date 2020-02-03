 Зачем на самом деле нужны поправки в Конституцию РФ? | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 27.02.2020

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Россия

Зачем на самом деле нужны поправки в Конституцию РФ?

В России продолжают собирать предложения по изменению конституции. Истинный смысл внесения поправок в основной закон страны знает карикатурист Сергей Елкин.

Путин лежит на конституции в окружении подушек-поправок - карикатура Сергея Елкина

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    Автор: Сергей Елкин


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