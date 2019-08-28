Зачем Лукашенко собрался менять Конституцию Беларуси

Разговоры о вероятном изменении Конституции Беларуси начались еще в 2018 году - правда, тогда президент Александр Лукашенко решительно отверг эту идею. Однако год спустя, в марте 2019-го, глава государства вернулся к этому вопросу в ходе "Большого разговора". Он сообщил, что дал поручение Конституционному суду разработать проект новой конституции, предусматривающий перераспределение полномочий между ветвями власти и даже возможный переход на выборы парламента по партийным спискам. Эту информацию Лукашенко повторил и во время ежегодного послания к народу и парламенту в апреле 2019 года.

В современной истории Беларуси изменения конституции вещь не новая: поправки в Основной закон вносились в 1996 и 2004 годах. Но тогда для этого существовали очевидные политические предпосылки. В 1996 году принятие поправок стало следствием продолжительного конфликта между президентом и парламентом, а изменения 2004 года были необходимы для того, чтобы дать возможность Лукашенко переизбираться на пост главы государства неограниченное количество раз. Чем на этот раз вызваны планы перекроить конституцию, выясняла DW.

Поправки в Конституцию РБ - тайнои недемократично

По прошествии полугода после высказываний президента так и не было объявлено, какие именно изменения ждут белорусскую конституцию, в какие сроки их стоит ожидать, а также будет ли это новая конституция или поправки в действующую. Минский аналитик Владимир Мацкевич не видит в этом ничего удивительного, ведь, напомнил он, подготовка всех предыдущих изменений в конституцию также проходила в Беларуси тайно и кулуарно, и только потом соответствующие проекты представлялись обществу.

Владимир Мацкевич

В пресс-службе администрации президента Беларуси в ответ на запрос DW пояснили, что подготовить проект изменений конституции было поручено судьям Конституционного суда: "Президентом было предложено проработать, в частности, вопросы распределения функций между ветвями власти, усиления роли исполнительной власти, а также провести анализ действующей избирательной системы".

Однако о сроках и конкретном характере возможных изменений в Основной закон в администрации президента ничего не ответили. Также пресс-служба не пояснила, будет ли это новая редакция конституции или поправки в действующую - этот вопрос решится "в зависимости от объема и характера предложенных изменений".

Конституция должна быть общественным делом

В Конституционном суде Беларуси DW подтвердили, что его судьи занимаются разработкой предложений по совершенствованию конституции: "Судьи изучают опыт зарубежных стран, их конституции, научные труды на эту тему, но о конкретных статьях и темах для изменения говорить пока преждевременно". Более подробную информацию получить не удалось.

Между тем в Беларуси сейчас не так много специалистов по конституционному праву, уровень которых достаточен для подготовки поправок в конституцию, тем более - для написания новой. Судья Конституционного суда в отставке, профессор Белгосуниверситета Михаил Чудаков, принимавший участие в разработке проекта Конституции Беларуси, принятой в марте 1994 года, рассказал DW, что на этот раз к нему никто за экспертизой не обращался.

Григорий Василевич в бытность генпрокурором Беларуси (фото из архива)

Григорий Василевич, который также занимался подготовкой первой белорусской конституции, а впоследствии был председателем Конституционного суда и генпрокурором Беларуси, на вопрос DW ответил, что ему известно только то, что и общественности.

В свою очередь Михаил Пастухов, доктор юридических наук и судья Конституционного суда РБ в 1994-1996 годах, не исключает, что изменения коснутся не только уже публично озвученных вопросов. "Вероятно, будут "пряники" для народа - например, могут отменить смертную казнь, ввести должность уполномоченного по правам человека, дать больше возможностей для деятельности политических партий и перейти на смешанную избирательную систему при выборах в парламент", - говорит Пастухов.

Шаг к Союзному государству

Владимир Мацкевич, со своей стороны, сомневается, что при нынешней ситуации в Беларуси может быть принята нормальная конституция - любые изменения, по его выражению, только укрепят недемократический режим. Мацкевич считает, что намного важнее не то, что написано в конституции, а сама процедура ее принятия: "Если конституцию пишут никому неизвестные люди, без информирования народа и без согласования с ним - это практически государственный переворот, ведь конституция должна быть общественным делом".

Карикатура Сергея Ёлкина на тему белорусско-российских отношений

Рассуждая о причинах, которые подтолкнули президента к идее изменить Основной закон, Мацкевич отмечает, что сейчас для участия и победы Лукашенко на президентских выборах 2020 года нет абсолютно никаких преград - значит, изменение конституции связано с чем-то другим.

Эксперт полагает, что причиной может быть планируемое углубление интеграции Беларуси и России в рамках Союзного государства. Мацкевич не исключает, что в конституции РБ появится положение о приоритете Союзного договора над законами Беларуси - для страны это, по мнению эксперта, означает фактическую аннексию.

Конституция для преемника Лукашенко

Другая вероятная причина изменения действующей Конституции Беларуси - подготовка ухода из власти Лукашенко, 25 лет бессменно правящего страной. Михаил Пастухов указывает в этой связи, что главный вопрос при изменении белорусской конституции - вопрос о президенте: "Этим способом Александр Лукашенко хочет обеспечить мягкий транзит своей власти".

Сам Лукашенко не раз заявлял, что не собирается оставлять преемнику так много власти, как есть сейчас у него. Анонсируя планируемые изменения в Основной закон, президент заверил, что "навластвовался" и хочет оставить следующему главе государства конституцию, в которой будут перераспределены полномочия между ветвями власти. По словам Лукашенко, Беларусь прошла тот этап, когда ей нужна была сильная президентская власть.

Эту версию поддерживает и Владимир Мацкевич: "Возможно, новая конституция будет гарантировать Лукашенко после его ухода определенные привилегии - например, что-то вроде статуса елбасы в Казахстане, а также обеспечит приход правильного преемника".

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