Зачем Кадыров снова требует извинений от Зеленского?

Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от президента Украины Владимира Зеленского "подтвердить извинения" за видеоролик шестилетней давности. Что стоит за этими претензиями - у DW.
Президент Чеченской республики Рамзан Кадыров через соцсети обратился к украинскому президенту Владимира Зеленского с требованием "подтвердить извинения" за сатирический видеоролик, опубликованный несколько лет назад. Кадыров, в частности, упрекнул Зеленского за попытки "придумывать новые версии извинений" и призвал его определиться "со своей позицией и подтвердить извинения".
Вопрос с роликом "Квартала 95" не исчерпан?
Речь идет о видеоролике, который был показан в 2014 году в очередном выпуске сатирического шоу студии "Квартал 95" - тогда нынешний президент Украины, в прошлом шоумен, руководил этим проектом. В ролике кадры президента Чечни со слезами на глазах во время мусульманского намаза сопровождали шутки на тему сноса памятника Ленину в Харькове.
После победы Евромайдана и принятия закона о декоммунизации в Украине начался так называемый "ленинопад". По данным Института национальной памяти Украины, на который ссылались местные медиа, в 2014-м были снесены не менее 504 памятников вождю мирового пролетариата. Эта тема нашла отражение и в юмористических передачах на украинском телевидении.
Впоследствии Зеленский прокомментировал ролик, вызвавший недовольство чеченского лидера. "Мы бы никогда не смеялись над какими-то святыми вещами - независимо от фамилий. Поэтому, я сказал: "Извините, я прошу извинения перед всеми, кого оскорбил, всеми лицами, всем мусульманским народом", - пояснил он украинским журналистам.
В 2018 году Зеленский снова прокомментировал ту конфликтную ситуацию, отвечая на вопрос украинского журналиста Дмитрия Гордона. Зеленский отметил, что религиозная тема воспринимается болезненно, и вновь принес извинения от имени всего коллектива студии "Квартал 95". Именно на это интервью двухлетней давности теперь и сослался в соцсетях чеченский президент. Почему именно сейчас Кадыров решил вернуться к этой, казалось бы, закрытой теме, он не объяснил.
В Киеве заявление Кадырова не комментируют
За извинениями перед президентом Чечни, которого международные правозащитные организации критикуют за многочисленные грубые нарушения прав человека, Зеленского в свое время упрекали и политические оппоненты в Украине. В апреле 2019 года во время предвыборных дебатов Петр Порошенко раскритиковал своего оппонента Владимира Зеленского за те извинения перед Кадыровым.
Теперь же Кадыров потребовал от Зеленского "подтверждения извинений". "Если же нет, то Вам придется ответить передо мной не как перед главой республики, а как перед сыном первого президента Чеченской республики, героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, память которого Вы оскорбили! Я сын погибшего отца, пехотинец великого лидера Владимира Путина, защитник своего народа", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Владимир Зеленский пока никак не прокомментировал новые претензии из Грозного. DW обратилась за официальным комментарием в Офис президента Украины, однако на момент публикации материала ответа не последовало. В то же время неназванный источник в Офисе президента сообщил агентству "Интерфакс-Украина", что заявление Кадырова "не той новизны, которая требует обязательной официальной реакции".
Спонтанные эмоции или скоординированная акция?
Корреспондент украинского информагентства УНИАН в Москве Роман Цимбалюк не берется судить, являются ли претензии Кадырова личной инициативой чеченского лидера либо шагом, скоординированным с Кремлем. В то же время Цимбалюк призывает воспринимать слова главы Чечни всерьез. "Заявление Кадырова полностью в контексте российской внешней политики. Я бы воспринимал это как фактор психологического давления на Зеленского. Фактически мы услышали угрозу в адрес верховного главнокомандующего Украины. А требования старые: капитуляция перед Путиным", - указал Цимбалюк в для комментарии DW.
Большинство обозревателей в Украине убеждены, что речь о спонтанном выплеске эмоций чеченского президента здесь не идет. "Думаю, что сама идея выступить с такого рода ультимативным заявлением согласовывалась с высшим политическим руководством России. И связано это со стремлением поставить президента Украины в некое "извинительное" положение. Ведь дело не в извинениях лично перед Кадыровым", - заявил в интервью "Радио Свобода" киевский политический аналитик Андрей Ермолаев.
Украинский политолог Петр Олещук в беседе с DW отметил, что случившееся не похоже на спонтанную акцию, ведь прошло уже достаточно много времени. "Скорее, здесь попытка давления на украинского лидера и попытка делегитимации", - подчеркнул он и добавил, что считает правильным решение украинских властей оставить претензии чеченского лидера без ответа.
В свою очередь бывший замгенпрокурора Украины Виктор Чумак убежден, что заявления Кадырова - это информационно-психологическая атака. "Которая вместе с другой информацией о возможном российском наступлении должна создать чувство страха и постоянного напряжения лично у президента", - написал Чумак в Facebook.
Санкции США и пулеметы Кадырова
Требования лидера Чечни к президенту Украины были озвучены на фоне усиления негативного освещения деятельности Зеленского и в целом украинской тематики на федеральных российских телеканалах. В июле данная тема доминировала в эфире политических ток-шоу телеканала Россия 1, а 20 июля на канале ТВЦ вышел очередной спецрепортаж с новой порцией критики Зеленского и украинских властей.
На Западе же Рамзан Кадыров в последние недели фигурировал в заголовках СМИ в связи с выходом документального фильма "Welcome to Chechnya" канала HBO, в котором рассказывалось о преследованиях и пытках геев в Чечне, а также и в связи с громким убийством блогера Мамихана Умаева в Вене. Глава Чечни ранее отрицал все обвинения в преследовании представителей секс-меньшинств в республике и заверял о непричастности к убийству Умаева.
В понедельник, 20 июля, Госдепартамент США сообщил о введении санкций против Рамзана Кадырова и его ближайшего окружения в связи с участием в "многочисленных серьезных нарушениях прав человека", включая пытки и внесудебные убийства. Кадыров отреагировал на это сообщение публикацией своего фото с двумя пулеметами.
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