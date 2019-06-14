 Зачем едут в Россию депутаты бундестага | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 15.06.2019

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Германия

Зачем едут в Россию депутаты бундестага

Несколько депутатов бундестага из германо-российской парламентской группы всю следующую неделю проведут в России. DW - о программе поездки и различном отношении ее участников к России и санкциям против РФ.

Немецкая фигурка среди русских матрешек

В воскресенье, 16 июня, в Россию отправляются семь депутатов германского бундестага из германо-российской группы парламентариев. В ее составе - представители всех шести парламентских фракций. Немецкая делегация будет находиться в России всю следующую неделю до 21 июня. Запланированы встречи в Москве и Калуге.

Руководство Госдумы, калужский губернатор и завод Volkswagen

Как рассказали корреспонденту DW в офисе председателя группы, в Москве пройдут встречи с коллегами из Государственной думы, в том числе с первым заместителем спикера Александром Жуковым, руководителем комитета по международным делам Леонидом Слуцким и председателем российско-немецкой группы парламентариев Павлом Завальным.

Государственная дума

В Москве также состоится встреча парламентариев из Германии с представителями российского гражданского общества, которую организуют московские филиалы немецких фондов, близких к различным партиям ФРГ. В Калуге депутаты бундестага намерены встретиться с губернатором Калужской области Анатолием Артамоновым, возложить венок и совершить экскурсию на местный завод Volkswagen Group Rus, расположенный в технопарке "Грабцево".

"Позитивные ожидания" депутата от АдГ

Немецкую делегацию возглавляет председатель германо-российской группы парламентариев Робби Шлунд (Robby Schlund) из оппозиционной фракции "Альтернативы для Германии" (АдГ), избранный на этот пост после того, как по итогам выборов 2017 года правые популисты впервые оказались в бундестаге.

Робби Шлунд (слева) на заседании Петербургского диалога в октябре 2018 года

Робби Шлунд (слева) на заседании Петербургского диалога в октябре 2018 года

В беседе с корреспондентом DW Шлунд сказал, что едет в Россию с "большими позитивными ожиданиями". Он, как и несколько других немецких политиков, был на недавнем экономическом форуме в Санкт-Петербурге.

Его порадовали, заявил Шлунд, "позитивные сигналы" со стороны министра экономики ФРГ и премьер-министров двух федеральных земель на востоке Германии, один из которых ратовал за отмену санкций против России, введенных за аннексию Крыма и поддержку сепаратистов Донбасса. АдГ уже давно и настойчиво требует отмены этих санкций, которые, по словам Шлунда, "мешают общему улучшению отношений Германии с Россией и развитию германо-российского диалога".

Контекст

После аннексии Крыма страны Запада неоднократно вводили новые или расширяли уже действующие санкции против властей РФ. При этом между США и Европой всегда было несколько отличий. (20.12.2018)

ЕС планирует новые санкции против Кремля за непрекращающееся вмешательство в ситуацию на востоке Украины. Одной из таких мер может стать непризнание паспортов РФ, выданных жителям Донбасса. (13.06.2019)

Власти новых федеральных земель ратуют за отмену санкций, введенных ЕС против России за аннексию Крыма и поддержку сепаратистов Донбасса. При этом ими движут не только интересы местного бизнеса. (12.06.2019)

Инициатива Робби Шлунда противоречит задачам германского парламента по "взаимодействию с другими странами", пояснил директор управления делами бундестага. (31.05.2019)

Диалог нужен, но и санкции оправданны

Из числа представителей правящих партий в Москву в составе парламентской делегации едет Сильвия Пантель (Sylvia Pantel) из объединенной консервативной фракции ХДС/ХСС.

Тот факт, что председателем германо-российской парламентской группы стал представитель правых популистов, ее не смущает. "Если бы я была против, то такое отношение противоречило бы принципам демократии", - сказала она корреспонденту DW, напомнив, что в руках оппозиции находится и целый ряд комитетов бундестага.

Робби Шлунд, по его собственным словам, бывает в России "не реже раза в месяц". Не может ли у его российских собеседников сложиться превратное представление о настроениях среди немецких парламентариев в том, что касается их отношения к политике Кремля и санкциям против России?

"Вот поэтому мы тоже едем в Москву, - ответила Пантель. - Наша задача в том и заключается, чтобы показать, что в бундестаге есть различные мнения на этот счет, что далеко не все депутаты разделяют точку зрения оппозиционного Шлунда". За расширения диалога с Россией ратует и она, но санкции, введенные ЕС, считает оправданными. "Санкции, - указала Пантель, - это мирное средство продемонстрировать, что мы не согласны с аннексией Крыма, вмешательством Москвы на востоке Украины и российскими угрозами странам Балтии".

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    Автор: Ирина Филатова


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