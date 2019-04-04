Зачем глава Ингушетии Евкуров подал в отставку

После десятилетнего руководства регионом глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров решил уйти в отставку. Сделал он это в более открытой, чем от него ожидали, форме - выступил 24 июня с обращением, траслировавшимся по местному телевидению. В нем он подчеркнул, что народ "разобщен" и что он уходит с поста, потому что руководствуется интересами республики.

Местные жители, месяцами митинговавшие против администрации Евкурова и особенно против новых границ с Чечней, ликовали. Теперь оппозиция требует вернуть в республику прямые выборы. DW попросила экспертов оценить, что заставило уйти главу Ингушетии намного раньше окончания срока его полномочий и кто может занять его место.

Несамостоятельное решение Евкурова

На следующий после обращения день Юнус-Бек Евкуров встретился с членами совета тейпов, на котором заявил, что решение об уходе принял "обдуманно и самостоятельно". Впрочем, в самостоятельность решения главы Ингушетии едва ли кто верит. "Мы ожидали этого. Отставка, конечно, согласована с Кремлем", - говорит Екатерина Сокирянская, директор Центра анализа и предотвращения конфликтов. - "Думаю, что она была вынужденной. Территориальный спор был решен в пользу Чечни, лидеры оппозиции в тюрьме… Если его волновало мнение народа, то наверное можно было бы уйти раньше, не доводя до такой ситуации".

Президент РФ Владимир Путин и глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров в Магасе (фото из архива)

С тем, что решение снять Евкурова с поста принадлежит Кремлю, согласен политолог Александр Кынев. По его словам, оно безусловно связано с массовыми акциями протеста в Ингушетии в конце 2018 - начале 2019 года. "Власть не могла отправить его в отставку непосредственно в момент митингов. Поэтому выждали паузу", - объясняет Кынев.

По словам Сокирянской, дальше трудно было бы управлять республикой, в которой большая часть населения не просто не доверяет ее главе, а относится резко негативно.

Кто был недоволен Евкуровым

Впрочем, повлияли не только митинги. Традиционные северокавказские проблемы, например, высочайшая безработица наложились на кадровые проблемы администрации Евкурова.

"Евкуров никогда не был профессиональным управленцем. Он не политик, а военный. Его назначение было в свое время попыткой найти фигуру, которая, как тогда казалось, удалена от региональных конфликтов. Он ведь сам ингуш, но вся его карьера в основном происходила не в Ингушетии. Но за эти годы устойчивой команды у Евкурова так и не появилось", - говорит Кынев. По его словам, вице-премьеры, министры и советники в аппарате республики менялись "с калейдоскопической скоростью".

По мнению Сокирянской, ранее были сигналы, что глава Чечни Рамзан Кадыров также пытался пролоббировать смену Евкурова. Однако до недавнего времени Кремль был доволен Евкуровым в Ингушетии. "У Кадырова с ним были очень сложные отношения, вплоть до открытых конфликтов. У Евкурова совершенно другой стиль лидерства, гораздо более либеральный, и совершенно другая модель борьбы с терроризмом. В то время, как в Чечне сжигали дома боевиков, Евкуров говорил, что их семьи надо адаптировать, включал в комиссии по адаптации правозащитников", - говорит эксперт. Одной из главных заслуг Евкурова Сокирянская называет то, что в Ингушетии перестали похищать людей и что он смог победить вооруженное подполье и объединить общество на определенном этапе.

Кто возглавит Ингушетию вместо Евкурова

На этот вопрос постарался ответить сам Евкуров сразу после отставки. Он предположил, что республику возглавит "представитель ингушского народа, благородного ингушского тейпа, знающий регион".

По словам Руслана Муцольгова, главы отделения партии "Яблоко" в Ингушетии, сейчас говорить о кандидатурах рано, но "есть сотни людей, которые были лучше, чем все чиновники, находящиеся во власти Ингушетии". Многие из них - лидеры ингушской оппозиции, и сейчас сидят под арестом после акций протеста. "Кто бы он ни был, мы должны избрать его в ходе прямых выборов. Никакого другого (кандидата. - Ред.) народ не ожидает от власти", - говорит Муцольгов. Среди возможных преемников он называет Аюпа Гагиева, председателя Конституционного суда. Того самого, кто признал недействительным новый договор о границах между Ингушетией и Чечней.

Невозможно, чтобы кто-то из оппозиции претендовал на место Евкурова, уверена Сокирянская. По ее словам, назначение нового главы зависит от задачи, которую Кремль решает этой отставкой. "Если в Москве хотят жестко наказать ингушей за эти митинги, то поставят, скорее всего, федерала. Если же они попытаются снять конфликт, то поставят ингуша. Скорее всего - военного", - говорит она.

По словам Александра Кынева, какой-то однозначной политической силы, на которую федеральный центр мог бы сделать ставку, сейчас нет. В том числе, и в самой Ингушетии: "все местные политики будут так или иначе завязаны на какие-то семейные связи. Это особенность среды".

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