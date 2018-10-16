Зачем Германия копается в своем социалистическом прошлом?

Гражданские права и свободы не являются чем-то незыблемым и вечным. Их легко можно потерять. Об этом порой забывают люди, которым повезло родиться в свободных демократических странах. После воссоединения Германии на свет появилось уже несколько поколений, которые не знают по личному опыту, как функционирует жизнь в условиях диктатуры или раздела страны на две идеологически враждебные части. Именно поэтому Федеральный фонд исследований диктатуры Социалистической единой партии Германии (Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur), созданный с целью изучения немецкого опыта коммунистической диктатуры, обращается к молодым поколениям в Германии с призывом бережно относиться к демократии и не допустить подрыва ее основ.

Управляющий директор Фонда исследований диктатуры СЕПГ Анна Камински

"Только когда вы знаете, что у вас есть, вы знаете, что вы можете потерять", - говорит управляющий директор фонда Анна Камински (Anna Kaminsky). Ценность демократической свободы фонд доказывает, разумеется, не только призывами, но, прежде всего, своей 20-летней работой по изучению опыта диктатуры в ГДР.

Ответственность несет вся СЕПГ, а не только спецслужбы

Двадцать лет назад, 17 октября 1998 года, Фонд исследований диктатуры СЕПГ приступил к своей работе. Поначалу название и назначение этой общественной организации федерального значения вызывало в определенных кругах Германии непонимание и даже протест, вспоминает Камински. Сегодня уже никто не спорит с тем, что ГДР была диктаторским государством.

Фонд исследований диктатуры СЕПГ взял на себя обязательство провести всестороннее изучение эпохи коммунистической диктатуры в ГДР, включая ее причины, реалии и последствия. Фонд был призван оказывать содействие работникам архивов, гражданским инициативам и объединениям жертв политических репрессий в ГДР, а также сотрудничать с аналогичными организациями в контексте всей Европы.

На протяжении довольно долгого времени после своего образования фонд занимался тщательным изучением деятельности министерства государственной безопасности ГДР. В результате этой работы несколько изменился взгляд на политическую и социальную структуру диктатуры. "Сегодня мы видим более ясно, что ответственность за прошлое несет не только министерство госбезопасности, но и вся СЕПГ в целом".

Новая задача фонда - защита демократии в Германии и Европе

"После 1990 года казалось, что демократия в Европе будет развиваться и еще больше укрепляться. Но сегодня мы видим, что демократические институты во многих странах находятся под сильным давлением", - подчеркивает Камински. Поэтому в настоящее время фонд активно ведет просветительскую работу на тему "демократия и диктатура".

Фонд исследований диктатуры СЕПГ в роли психолога

В поле зрения фонда находятся бывшие граждане ГДР: как те, кто стал жертвой политических репрессий и тотального контроля в ГДР, так и те, кто считают себя жертвами воссоединения Германии. Многие немцы на востоке страны считают, что в объединившейся Германии их не понимают, не воспринимают всерьез. "Такое отношение часто связано с болезненными переживаниями, которые произошли в годы после объединения", - поясняет Анна Камински. Купировать подобные негативные симптомы можно, если лечить первопричину болезни и обращаться к ее истокам. И это - тоже задача фонда.

20 лет работы по исследованию коммунистической диктатуры в Германии позволили фонду накопить уникальные знания и опыт. Как отмечает его управляющий директор Анна Камински, запросы о консультациях или совместных проектах поступают со всего мира. В этом году фонд финансирует 159 проектов с общим бюджетом 2,65 млн. евро. Финансирование получают самые разные проекты: документальные фильмы, публикации, выставки, научные конференции. Всего за годы своего существования фонд вложил почти 48 миллионов евро в осуществление более трех тысяч немецких и международных проектов, направленных на изучение феномена коммунистической диктатуры.

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