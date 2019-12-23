Зачем в РФ провели учения по "суверенному Рунету"

Всероссийские учения по "суверенному Рунету", проведение которых предписывает одноименный закон в РФ, прошли в понедельник, 23 декабря, под руководством Минкомсвязи. Согласно данным, ранее опубликованным ведомством, в них ожидалось участие более 20 российских структур, среди которых - МВД, Минобороны, ФСБ, Росгвардия, Роскомнадзор, операторы мобильной связи "Ростелеком", "Мегафон", "Вымпелком" и МТС, а также компания "Лаборатория Касперского".

В Минкомсвязи заявили, что тестировали несколько сценариев - безопасность работы интернета при "внешних негативных воздействиях", защиту от возможного перехвата персональных данных абонентов включая их СМС и местонахождение - а также исследовали риски в сетях энергоснабжения.

Зачем понадобились учения по "суверенному Рунету"?

Задача учений, по словам замглавы Минкомсвязи Алексея Соколова, - организовать устойчивое функционирование интернета в РФ при любых обстоятельствах, то есть обеспечить граждан, бизнес и власть бесперебойным доступом к интернету по всей стране. Как заявили в ведомстве, участники учений собрались, чтобы проанализировать угрозы взаимодействия информационных систем и сократить риски отключения абонентов в случае кибератак.

"Глупости", - так прокомментировал в интервью DW задекларированные цели Михаил Климарев, директор некоммерческой организации по борьбе с интернет-цензурой Общество защиты интернета (ОЗИ). Эксперт пояснил, что со сбоями связи, авариями и перерывами трафика операторы работают "ежедневно и ежеминутно" и имеют для таких случаев собственные подразделения информационной безопасности и ремонтно-восстановительные бригады, которые занимаются восстановлением сетей связи. "До сих пор это каким-то волшебным образом работало без МВД, ФСБ и "Лаборатории Касперского", - возмущается Климарев.

Вольфганг Кляйнвехтер

Его негодование вызывает и то, что ни в публичном доступе, ни даже у самих участников мероприятия не было никаких документов, которые внятно объясняли бы цели и сценарий проводимых учений. "Какая-то легенда у них должна быть - кто противник, кто нападает. Понимание против чего мы воюем, если мы проводим военные учения", - говорит он, поясняя, что без этого координация всех приглашенных на учения служб невозможна. "Потому что, если мы таковым частям не скажем, в какую сторону им стрелять, они застрелят парашютистов" - проводит Климарев параллель с военными учениями, поясняя, что тот же принцип применим и к киберучениям.

К тому же, по словам Климарева, по регламенту плановые учения должны объявляться как минимум за два месяца, а внеплановые - как минимум за 10 дней. А учения по "суверенному Рунету", по данным эксперта, были объявлены за неделю, после чего сроки еще переносились.

Что угрожает Рунету?

Сценарии угроз для Рунета, о которых регулярно говорят российские власти, считает абсолютной выдумкой и один из ведущих немецких интернет-экспертов, профессор университета в датском городе Орхус Вольфганг Кляйнвехтер (Wolfgang Kleinwächter).

По его словам, основная угроза, которая послужила официальной причиной принятия закона о "суверенном Рунете" - что якобы российский сектор интернета могут отключить от мировой сети - технически просто нереализуема. Он поясняет, что для этого нужно было бы изъять домен .ru одновременно со всех серверов, тысячи копий которых разбросаны по всему миру.

Даже если предположить, что администрация США решит изъять российский домен .ru с серверов на своей территории, это все равно не отразилось бы на российских пользователях, потому что информация проходила бы по другим каналам, говорит профессор Кляйнвехтер. "К примеру, мейл из Москвы в Сан-Паулу просто шел бы не через американский сервер, а через Африку, Латинскую Америку или Европу", - поясняет он.

Вольфганг Кляйнвехтер называет две возможные причины изоляции Рунета: политическую и экономическую. По его мнению, политически российское правительство может быть заинтересовано как в символической пропагандистской истории, так и в усилении контроля за интернетом в целях национальной безопасности. Экономически же Россия может стремиться централизовать интернет-инфраструктуру, чтобы лучше контролировать доходы от интернет-экономики уже в 2020 году.

Чем закончились учения?

Организаторы остались довольны результатами учений и сообщили, что органы власти и операторы связи готовы эффективно реагировать на риски и угрозы для интернета в РФ.

Эксперты же оценили результаты учений скептично. Филип Кулин, автор Telegram-канала о блокировках интернета в России "Эшер II", сделал два основных вывода: во-первых, что конкретно тестировать в интернете, никому не понятно, а во-вторых - законодатели сами путаются в законах "об устойчивом Рунете" и "о критических объектах информационной инфраструктуры".

Михаил Климарев же уверен, что россиянам не стоит ждать суверенного интернета. "Никаких работ по суверенному интернету не ведется и вестись не будет", - утверждает эксперт, объясняя, что для этого нет ни оборудования, ни даже технического задания, не говоря уже о его исполнении. Свое понимание итогов нынешних учений Климарев сформулировал в собственном Telegram-канале ЗаТелеком: "Все, как я и говорил - они там набухались и ничего не делали".

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