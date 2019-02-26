Зачем в Новгородской области закрывают райбольницы

"Это спонтанно получилось. Они нас вынудили", - рассказывает пенсионерка Людмила Михайловна о первой в своей жизни акции протеста. Позже она попросит не упоминать ее фамилию и не фотографировать - боится. С начала января в поселке Шимск закрыли центральную районную больницу (ЦРБ). Ни Людмила Михайловна, ни ее подруги не поняли, зачем распускать врачей и отправлять людей лечиться за полсотни километров в Новгород.

В первый после затяжных новогодних каникул день женщины устроили сход у Дома культуры. Хотели привлечь внимание властей и разобраться, почему больницу закрыли. Но приехала полиция с подкреплением и собрание запретила. Пенсионерки не растерялись и перекрыли федеральную трассу Великий Новгород - Псков.

"Все было по закону, - говорит Людмила Михайловна. - Мы вышли на пешеходный переход и путешествовали с одной стороны на другую. Смотрю, стоит старший госинспектор, который ко мне в детский сад ходил. Забирай, говорю, Андрюша меня, свою бывшую заведующую, и в каталажку грузи".

Но никого в тот день не задержали, и Людмила Михайловна с подругами начала собирать подписи против закрытия больницы. Обошли, как уверяют, каждый дом. Набралось две тысячи голосов - больше половины Шимска. Написали письмо Путину, приложили собранные подписи и даже отправили одну пенсионерку в приемную президента. Деньги на билет в Москву тоже собирали всем поселком.

Европейские планы новгородских чиновников

Вскоре пришел ответ от областного Минздрава. Он-то и стал поводом для новых, уже февральских митингов в Шимске и других районах. Оказалось, что чиновники через службу обязательного медицинского страхования (ОМС) проверили лечебные карточки пациентов и обнаружили, что 74 процента больных на самом деле не нуждались в круглосуточном наблюдении врачей. На вопрос, кто же тогда занимал места в круглосуточном стационаре, корреспонденту DW ответил замминистра здравоохранения Новгородской области Юрий Булатов: "Допустим, у бабушки осталось дров всего на месяц. Она приходит в больницу и говорит, мол, давайте я у вас месяцок полежу. И кушать забесплатно, и погреться можно. Происходит видимость лечебного процесса". Но врачи все равно кладут в больницу таких пациентов, чтобы выполнить план по заполняемости ЦРБ, уверен чиновник.

На въезде в Шимск

"Если сравнивать с европейскими странами, то никто не будет в поселке с двумя тысячами человек строить полноценную клинику. В Европе давно уже к этому пришли. А у нас старая формация, что если это район, то там должна быть ЦРБ", - считает Булатов. В идеале нужно было бы закрыть и дневной стационар, считает замминистра: "Это если бы мы были европейцы, рачительные хозяева, если бы у нас было меньше человеческих эмоций. С одной стороны, это жестоко, но зато эффективно".

Булатов настаивает, что полноценное лечение должно проводиться только в профильных, хорошо оборудованных клиниках. А в селах нужно усилить диагностику и профилактику: "В Шимскую поликлинику уже куплен аппарат УЗИ, плюс вскоре поставят маммограф". Правда, замминистра не уточняет, что все это закупки компании "Транссиб", у которой через поселок идет нефтепровод.

Что действительно сделали за счет регионального бюджета, так это обучили сельских почтальонов оказывать первую медицинскую помощь. Планируется, что они будут ходить по домам с анкетами, справляться о здоровье жителей и если что - вызывать им скорую помощь и также отправлять в больницу. Теперь уже не в Шимскую.

Шимская ЦРБ: что сейчас происходит в больнице

Сама больница, из-за которой начались протесты, - это трехэтажное здание постройки конца 1980-х годов. Внутри чисто, нет разбитых туалетов и кроватей из стульев и досок, как в скандальной пензенской больнице. После оптимизации больница не работает по ночам. Теперь только в дневное время и только по будням. Четыре койки для мужчин и столько же для женщин. Детское отделение также закрыли.

Резида Ильина

Медсестра Резида Ильина работает в Шимской ЦРБ тридцать лет. После оптимизации ее перевели в кабинет неотложной помощи, он единственный открыт по выходным. Однако при нем больше нет дежурных врачей и ей разрешено оказывать только доврачебную помощь или делать уколы, которые прописали в поликлинике.

"Вот люди зайдут сюда. А мне страшно и неудобно сказать им, что я ничем не могу помочь", - делится Резида Ильина. По ее словам, в ситуациях, когда речь идет о так называемом "золотом часе", Шимская больница очень выручала: "Например, у человека инфаркт или инсульт. Раньше таких пациентов везли сразу сюда, и мы начинали уже что-то делать. Теперь нужно вызывать скорую. А ведь пока человека до Новгорода довезут, он уже может остаться только растением".

Одна машина скорой помощи на весь поселок

Станция скорой помощи - одна машина на Шимск - находится от Резиды через коридор. Но если в больницу придет умирающий пациент, медсестра не может просто отдать ему эту машину. Сначала нужно позвонить в единую диспетчерскую в Новгороде, получить согласие и только потом грузить больного. Местные жители в разговоре с DW жаловались, что после такой оптимизации ждут скорую по часу-полтора. Летом, когда в Шимский район приедут тысячи дачников из Санкт-Петербурга, нагрузка увеличится вдвое.

Медсестра Резида Ильина понимает, что сложно найти врачей, которые согласятся работать за небольшие деньги в поселке. "Миллионщики", то есть специалисты, которые приезжали по программе "Земский врач" и получали миллион рублей в обмен на пять лет работы, вложили эти деньги в первоначальные взносы по ипотеке в Новгороде и уже уехали из Шимска.

В Шимске только одна машина скорой помощи

Сама Резида получает чуть более 20 000 рублей в месяц, и то потому, что работает в больнице по полтора дня и сразу в нескольких кабинетах. Говорит, что другие сестры зарабатывают меньше, а зарплату уже много лет не повышали: "Если Путин говорит, что должны быть повышения в социальной сфере, учителям, медикам, то нас это как будто не касается. Как будто мы в другой стране живем".

Больше всего Резиду удивляет, что больницу закрыли за долги, в первую очередь за жилищно-коммунальные услуги. Сейчас Шимская ЦРБ должна 19 млн рублей. "Но мы же не фабрика и не завод, ничего не производим. А поставили в такие рамки, что мы всем должны", - возмущается медсестра. Она тоже ходила на митинг против закрытия больницы, но поняла, что перемен к лучшему ждать не стоит: "Что сверху решено, то решено. Как будто умышленно уничтожают, чтобы мы вымерли все тут".

ФАПы вместо больниц

По данным исследования НИУ ВШЭ, в России жители сельской местности живут в среднем на два года меньше горожан (70 и 72 года соответственно). В первую очередь - из-за низкого качества медпомощи или ее отсутствия.

В отдаленных населенных пунктах остается проблема даже попасть к медицинскому работнику, признал Владимир Путин в послании Федеральному собранию. "Да, число фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и мобильных медицинских комплексов растет. Однако там, где их до сих пор нет, человеку от общих средних цифр не легче", - сказал президент и заявил, что до конца 2020 года медицинская помощь должна быть доступной во всех населенных пунктах России.

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин любит демонстрировать медпункты на колесах - большегрузные автомобили, в которых есть аппарат УЗИ, электрокардиограф и лабораторное оборудование для анализов. Однако ни в Шимске, ни в примыкающих к нему деревнях и селах такой медпункт еще не видели. Пока что губернатор привозил машину в Сочи, на инвестиционный форум.

Пока что жители отдаленных деревень все равно ездят на лечение в Шимск, так как функция ФАПов - профилактическая, объясняет врач Шимской поликлиники Лилия Владимировна. Только если раньше они могли остаться на ночь и пройти полный курс терапии, то теперь им нужно каждый день тратить деньги и время на дорогу: "Те, кто не может себе этого позволить, просто будут тихо мирно умирать, на таблеточках".

Между тем шимские активистки продолжают бороться за больницу, хотя и плохо понимают, что именно надо делать для ее сохранения. Пока что сотрудничают с партией "Коммунисты России" - там сейчас ищут случаи, когда пациент умер о того, что ему вовремя не оказали медицинскую помощь.

"Мы - не оппозиция, она нам ехала-болела. Абсолютно все равно, кто сегодня предложит свою помощь. Если Трамп прилетит на вертолете и скажет: "Я вам помогу", так мы за ним пойдем. А власти думают, что если за пенсионную реформу пол-России встало и все успокоились, то и здесь тоже успокоятся", - уверена пенсионерка Людмила Михайловна.

А пока митинги с Шимска перекинулись на другие районы. Жители соседнего Парфино также протестуют и собирают подписи: их больницу планируют закрыть уже в апреле.

Подписывайтесь на наши каналы о России, Германии и Европе в | Twitter | Facebook | Youtube

Смотрите также:

Таблетки, изменившие мир 20 лет виагре Появление этого препарата 20 лет назад произвело настоящую сенсацию, улучшив сексуальную жизнь многих мужчин. Виагра, препарат для повышения потенции и лечения эректильной дисфункции, впервые была допущена к продаже в 1998 году в США. Корпорация Pfizer вообще-то разрабатывала медикамент, снижающий артериальное давление. Но в ходе клинических испытаний проявился неожиданный побочный эффект.

Таблетки, изменившие мир Чудо-таблетка Виагра быстро стала мировым хитом продаж. В 1998 году за разработку ее лекарственной формулы американские ученые Роберт Фурчготт, Луис Игнарро и Ферид Мурад были удостоены Нобелевской премии. Позже выяснилось, что действующее вещество силденафил помогает и против увядания растений или боязни высоты у альпинистов. На фото: Король Швеции Карл XVI Густав вручает Нобелевскую премию Фериду Мураду.

Таблетки, изменившие мир Гормональный контрацептив Началом сексуальной революции стало изобретение противозачаточных таблеток. В 1961 году первый оральный контрацептив появился на рынке США, а позже и в Германии, где вызвал протесты блюстителей морали. В ГДР противозачаточные сначала выдавали только замужним женщинам с детьми. Сегодня в индустриально развитых странах это самое распространенное средство для защиты от нежелательной беременности.

Таблетки, изменившие мир Антибиотики В 1928 году, исследуя колонии стафилококков, британец Александр Флеминг обнаружил в чашках Петри пятна плесени, вокруг которых бактерий не было. Выведенный им антимикробный препарат пенициллин помог победить такие в то время смертельные заболевания, как пневмония или туберкулез. С тех пор был выведен ряд других антибиотиков, которые сегодня применяют в виде инъекций, таблеток и суспензий.

Таблетки, изменившие мир Аспирин Название аспирину дала таволга вязолистная - Spiraea ulmaria, растение, содержащее салициловую кислоту. О целебных свойствах этого вещества знали еще древние греки. Немецким химикам из лаборатории Bayer удалось создать на его основе формулу для медицинского применения. Так в 1897 году появилась ацетилсалициловая кислота, которую используют как обезболивающее и противовоспалительное средство.

Таблетки, изменившие мир Таблетки, понижающие давление Сегодня в борьбе с повышенным давлением назначают диуретики, бета-блокаторы или ингибиторы АПФ. Первые мочегонные препараты на основе пуринов из бобов какао или орехов колы появились в конце XIX. В 1950-х немецкие ученые разработали фуросемид - стандарт современной терапии. В конце 1960-х для понижения артериального давления стали использовать бета-блокаторы, а 20 лет спустя - и ингибиторы АПФ.

Таблетки, изменившие мир Маркумар, варфарин, плавикс… Лекарства против образования тромбов знакомы людям с искусственным клапаном сердца или с атеросклерозом. Первым антикоагулянтом был гепарин. 100 лет назад студент медицины из США выделил его из печени собаки. Первый оральный антикоагулянт обнаружили в 1920-х годах, анализируя заплесневелый силос из донника. Коровы, которые его ели, гибли от потери крови после несложных операций.

Таблетки, изменившие мир Таблетки от аллергии Способы полностью избавить от аллергии до сих пор не найдены. Но антигистаминные препараты существенно облегчают жизнь аллергикам. Лишь в 1942 году Бернару Альперну, французскому иммунологу российского происхождения, удалось создать первый противоаллергический препарат.

Таблетки, изменившие мир Антидепрессанты Попытки синтезировать препарат для облегчения депрессии предпринимались с начала XX века. Первый антидепрессант был открыт в 1957 году случайно. Врачи обратили внимание на действие ипрониазида, который применяли при лечении туберкулеза. Побочным эффектом было повышение настроения. Почти одновременно в Цюрихе разработали имипромин. По сей день это один из самых популярных антидепрессантов.

Таблетки, изменившие мир Витамины То, что нехватка витаминов может вызывать заболевания, ученые поняли в начале XX века, пытаясь бороться с бери-бери, цингой и рахитом. Понятие "витамин" в 1912 году впервые использовал польский биохимик Казимир Функ. Латинские буквы для витаминов ввел Эльмер Макколлум из США. В 1933 в Швейцарии синтезировали аскорбиновую кислоту. Этот метод и сейчас применяют для промышленного синтеза витамина С. Автор: Татьяна Вайнман

