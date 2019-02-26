Зачем в Новгородской области закрывают райбольницы

В Новгородской области, второй по уровню смертности в РФ, закрывают районные больницы. Возмущенные жители вышли на митинг, перекрыли трассу и собрали подписи президенту. Репортаж DW.
"Это спонтанно получилось. Они нас вынудили", - рассказывает пенсионерка Людмила Михайловна о первой в своей жизни акции протеста. Позже она попросит не упоминать ее фамилию и не фотографировать - боится. С начала января в поселке Шимск закрыли центральную районную больницу (ЦРБ). Ни Людмила Михайловна, ни ее подруги не поняли, зачем распускать врачей и отправлять людей лечиться за полсотни километров в Новгород.
В первый после затяжных новогодних каникул день женщины устроили сход у Дома культуры. Хотели привлечь внимание властей и разобраться, почему больницу закрыли. Но приехала полиция с подкреплением и собрание запретила. Пенсионерки не растерялись и перекрыли федеральную трассу Великий Новгород - Псков.
"Все было по закону, - говорит Людмила Михайловна. - Мы вышли на пешеходный переход и путешествовали с одной стороны на другую. Смотрю, стоит старший госинспектор, который ко мне в детский сад ходил. Забирай, говорю, Андрюша меня, свою бывшую заведующую, и в каталажку грузи".
Но никого в тот день не задержали, и Людмила Михайловна с подругами начала собирать подписи против закрытия больницы. Обошли, как уверяют, каждый дом. Набралось две тысячи голосов - больше половины Шимска. Написали письмо Путину, приложили собранные подписи и даже отправили одну пенсионерку в приемную президента. Деньги на билет в Москву тоже собирали всем поселком.
Европейские планы новгородских чиновников
Вскоре пришел ответ от областного Минздрава. Он-то и стал поводом для новых, уже февральских митингов в Шимске и других районах. Оказалось, что чиновники через службу обязательного медицинского страхования (ОМС) проверили лечебные карточки пациентов и обнаружили, что 74 процента больных на самом деле не нуждались в круглосуточном наблюдении врачей. На вопрос, кто же тогда занимал места в круглосуточном стационаре, корреспонденту DW ответил замминистра здравоохранения Новгородской области Юрий Булатов: "Допустим, у бабушки осталось дров всего на месяц. Она приходит в больницу и говорит, мол, давайте я у вас месяцок полежу. И кушать забесплатно, и погреться можно. Происходит видимость лечебного процесса". Но врачи все равно кладут в больницу таких пациентов, чтобы выполнить план по заполняемости ЦРБ, уверен чиновник.
"Если сравнивать с европейскими странами, то никто не будет в поселке с двумя тысячами человек строить полноценную клинику. В Европе давно уже к этому пришли. А у нас старая формация, что если это район, то там должна быть ЦРБ", - считает Булатов. В идеале нужно было бы закрыть и дневной стационар, считает замминистра: "Это если бы мы были европейцы, рачительные хозяева, если бы у нас было меньше человеческих эмоций. С одной стороны, это жестоко, но зато эффективно".
Булатов настаивает, что полноценное лечение должно проводиться только в профильных, хорошо оборудованных клиниках. А в селах нужно усилить диагностику и профилактику: "В Шимскую поликлинику уже куплен аппарат УЗИ, плюс вскоре поставят маммограф". Правда, замминистра не уточняет, что все это закупки компании "Транссиб", у которой через поселок идет нефтепровод.
Что действительно сделали за счет регионального бюджета, так это обучили сельских почтальонов оказывать первую медицинскую помощь. Планируется, что они будут ходить по домам с анкетами, справляться о здоровье жителей и если что - вызывать им скорую помощь и также отправлять в больницу. Теперь уже не в Шимскую.
Шимская ЦРБ: что сейчас происходит в больнице
Сама больница, из-за которой начались протесты, - это трехэтажное здание постройки конца 1980-х годов. Внутри чисто, нет разбитых туалетов и кроватей из стульев и досок, как в скандальной пензенской больнице. После оптимизации больница не работает по ночам. Теперь только в дневное время и только по будням. Четыре койки для мужчин и столько же для женщин. Детское отделение также закрыли.
Медсестра Резида Ильина работает в Шимской ЦРБ тридцать лет. После оптимизации ее перевели в кабинет неотложной помощи, он единственный открыт по выходным. Однако при нем больше нет дежурных врачей и ей разрешено оказывать только доврачебную помощь или делать уколы, которые прописали в поликлинике.
"Вот люди зайдут сюда. А мне страшно и неудобно сказать им, что я ничем не могу помочь", - делится Резида Ильина. По ее словам, в ситуациях, когда речь идет о так называемом "золотом часе", Шимская больница очень выручала: "Например, у человека инфаркт или инсульт. Раньше таких пациентов везли сразу сюда, и мы начинали уже что-то делать. Теперь нужно вызывать скорую. А ведь пока человека до Новгорода довезут, он уже может остаться только растением".
Одна машина скорой помощи на весь поселок
Станция скорой помощи - одна машина на Шимск - находится от Резиды через коридор. Но если в больницу придет умирающий пациент, медсестра не может просто отдать ему эту машину. Сначала нужно позвонить в единую диспетчерскую в Новгороде, получить согласие и только потом грузить больного. Местные жители в разговоре с DW жаловались, что после такой оптимизации ждут скорую по часу-полтора. Летом, когда в Шимский район приедут тысячи дачников из Санкт-Петербурга, нагрузка увеличится вдвое.
Медсестра Резида Ильина понимает, что сложно найти врачей, которые согласятся работать за небольшие деньги в поселке. "Миллионщики", то есть специалисты, которые приезжали по программе "Земский врач" и получали миллион рублей в обмен на пять лет работы, вложили эти деньги в первоначальные взносы по ипотеке в Новгороде и уже уехали из Шимска.
Сама Резида получает чуть более 20 000 рублей в месяц, и то потому, что работает в больнице по полтора дня и сразу в нескольких кабинетах. Говорит, что другие сестры зарабатывают меньше, а зарплату уже много лет не повышали: "Если Путин говорит, что должны быть повышения в социальной сфере, учителям, медикам, то нас это как будто не касается. Как будто мы в другой стране живем".
Больше всего Резиду удивляет, что больницу закрыли за долги, в первую очередь за жилищно-коммунальные услуги. Сейчас Шимская ЦРБ должна 19 млн рублей. "Но мы же не фабрика и не завод, ничего не производим. А поставили в такие рамки, что мы всем должны", - возмущается медсестра. Она тоже ходила на митинг против закрытия больницы, но поняла, что перемен к лучшему ждать не стоит: "Что сверху решено, то решено. Как будто умышленно уничтожают, чтобы мы вымерли все тут".
ФАПы вместо больниц
По данным исследования НИУ ВШЭ, в России жители сельской местности живут в среднем на два года меньше горожан (70 и 72 года соответственно). В первую очередь - из-за низкого качества медпомощи или ее отсутствия.
В отдаленных населенных пунктах остается проблема даже попасть к медицинскому работнику, признал Владимир Путин в послании Федеральному собранию. "Да, число фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и мобильных медицинских комплексов растет. Однако там, где их до сих пор нет, человеку от общих средних цифр не легче", - сказал президент и заявил, что до конца 2020 года медицинская помощь должна быть доступной во всех населенных пунктах России.
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин любит демонстрировать медпункты на колесах - большегрузные автомобили, в которых есть аппарат УЗИ, электрокардиограф и лабораторное оборудование для анализов. Однако ни в Шимске, ни в примыкающих к нему деревнях и селах такой медпункт еще не видели. Пока что губернатор привозил машину в Сочи, на инвестиционный форум.
Пока что жители отдаленных деревень все равно ездят на лечение в Шимск, так как функция ФАПов - профилактическая, объясняет врач Шимской поликлиники Лилия Владимировна. Только если раньше они могли остаться на ночь и пройти полный курс терапии, то теперь им нужно каждый день тратить деньги и время на дорогу: "Те, кто не может себе этого позволить, просто будут тихо мирно умирать, на таблеточках".
Между тем шимские активистки продолжают бороться за больницу, хотя и плохо понимают, что именно надо делать для ее сохранения. Пока что сотрудничают с партией "Коммунисты России" - там сейчас ищут случаи, когда пациент умер о того, что ему вовремя не оказали медицинскую помощь.
"Мы - не оппозиция, она нам ехала-болела. Абсолютно все равно, кто сегодня предложит свою помощь. Если Трамп прилетит на вертолете и скажет: "Я вам помогу", так мы за ним пойдем. А власти думают, что если за пенсионную реформу пол-России встало и все успокоились, то и здесь тоже успокоятся", - уверена пенсионерка Людмила Михайловна.
А пока митинги с Шимска перекинулись на другие районы. Жители соседнего Парфино также протестуют и собирают подписи: их больницу планируют закрыть уже в апреле.
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