Зачем Ашхабаду импортозамещение мяса, рыбы и молока

Продовольственный кризис в Туркмении, о котором в конце 2018 года сообщали различные наблюдатели со ссылками на источники в стране, видимо, преодолен. Иначе как объяснить отсутствие в магазинах давок и драк в борьбе за продукты питания, отпускаемые по государственным ценам, - тех давок, о которых сообщали источники под занавес прошлого года? А теперь, по словам главы неправительственной организации "Туркменская инициатива по правам человека" (ТИПЧ) в Вене Фарида Тухбатуллина, "таких очередей, какие были перед праздниками, нет".

Туркмения сократила импорт продуктов питания на треть?

Или другой аргумент: вице-премьер республики по торговле Чары Гылыджов 4 января на заседании кабинета министров рапортует президенту Гурбангулы Бердымухамедову, что импорт продуктов питания снижен в среднем на 27,5 процента, мяса и колбасы - почти на 40 процентов, а, к примеру, молока почти на 60 процентов. При этом вице-премьер докладывает об этом не как о провале работы правительства, а как о достижении. То есть, из этого можно заключить, что страна сама обрела ресурсы для обеспечения нужд населения продуктами питания и больше не нуждается в их импорте.

Фарид Тухбатуллин

Однако этот вывод не верен, как и тезис о преодолении продовольственного кризиса. Отсутствию прежних очередей после нового года Фарид Тухбатуллин дает другое объяснение. "Сейчас таких очередей нет в связи с окончанием новогодних праздников, и соответственно денег у населения (за январь зарплаты еще не получены, декабрьские заработки, которые были выплачены намного раньше срока, потрачены). Ряд товаров - импортные куры и яйца по государственным расценкам на прилавках появились, хотя их продают в ограниченных количествах. Но наши наблюдатели отмечают, что у населения нет средств. Оно покупает продукты в самых малых, необходимых количествах", - говорит глава ТИПЧ в интервью DW.

Секрет туркменского импортозамещения

Сокращение же импорта обусловлено не успешным выполнением указания президента осуществить импортозамещение (об этом туркменский лидер заявил 3 декабря 2018 года), а тем, что в стране продолжается острейший экономический кризис. "Денег у правительства нет, и у бизнесменов их нет, валюту они конвертируют в очень малых объемах. Соответственно импорт сократился. Импортные товары или пропали, или выросли цены. Это и продукты, и ширпотреб. Российский шампунь, который когда-то стоил 15 манатов, сейчас стоит 60 манатов. Российская зубная паста стоила 2 маната, а сейчас 15", - поясняет Фарид Тухбатуллин.

Нурмухаммед Ханамов

"Только в конце декабря, после указания президента обеспечить население на Новый год продуктами питания, основные продукты появились в магазинах. А до этого за куриные окорочка по госцене люди в очередях уже дрались, не говоря уже о муке. Вроде бы урожай собирают по плану, а муки уже через несколько месяцев не хватает, и не первый год так. При этом на бумаге у правительства все нормально и с выполнением аграрных программ, и с ростом отрасли", - говорит лидер оппозиционной Республиканской партии Туркмении в изгнании Нурмухаммед Ханамов. По его словам, сократить завоз товаров в Туркмению можно. Но "заместить их собственным производством - для этого министры и президент должны стать волшебниками", продолжает политик.

Впрочем, и волшебство имеет свое объяснение. "Вопрос решается так, что большая часть товаров, получаемых из-за границы в крупных мешках, фасуется внутри страны в более мелкие упаковки, а они уже туркменские. И получается, что товар вроде как тоже туркменский. Такое импортозамещение - для ТВ", - поясняет, в свою очередь, Фарид Тухбатуллин.

Продовольственный кризис в Туркмении и импортозамещение без санкций

Импортозамещение логично объявлять, когда на страну наложены санкции, указывает Нурмухаммед Ханамов. "В России санкции с 2014 года, и там потребовался определенный период, когда оно было освоено в продовольственном секторе. Но на Туркмению никто санкции не накладывал. Президент сам объявил об импортозамещении. Но даже если его министры будут семи пядей во лбу, за два месяца вырастить столько овец или поголовье крупного рогатого скота или кур - нереальная задача", - говорит политик, в первые годы независимости Туркмении занимавший пост председателя Госснаба республики.

Ашхабадская семья у экрана телевизора

По его оценке, в начале 1990-х годов, после распада СССР и развала системы межреспубликанских поставок, в республике был похожий, очень тяжелый период. "При наличии колхозов-миллионеров и новых совхозов под Ашхабадом овощи за валюту закупались в Иране. Все сельское хозяйство завалилось. Помню, как в начале 1994 года тогдашний президент Сапармурат Ниязов устроил спектакль, публично заставляя министров отчитываться, почему в Туркмении нет помидоров и огурцов, каяться, объяснять, как они исправят положение. А потом он их обвинял в провале, увольнял или сажал", - вспоминает собеседник DW.

"Об импортозамещении тогда не говорилось, а принимались десятилетние программы по самообеспечению в сельском хозяйстве, в промышленности. По ним никто и не отчитывался. Проблемы тянутся с того времени, ими надо профессионально заняться. А выводы не делаются. Это самое обидное. Заявление об импортозамещении понятно - импорт осуществлять не на что. При том, что население республики невелико. Его накормить не сложно! Развязать людям руки и ноги - и они сами себя накормят", - считает туркменский политик.

Как туркменских силовиков перепрофилируют в животноводов

При этом власти знают о плачевном положении в сельском хозяйстве. "Косвенным свидетельством тому служат постоянные репортажи о том, что все хорошо. Например, о том, что президент посетил те военные объекты, где выращивают коров, кур, где производят мясо-молочные продукты - ТВ всячески дает понять населению, что президент в курсе и скоро все будет нормально", - рассуждает Фарид Тухбатуллин.

И поясняет, что это за военные объекты, где выращивают кур. "Несколько лет назад Гурбангулы Бердымухамедов высказался за то, чтобы военные, МВД и прочие силовики начали заниматься сельским хозяйством. МВД построил животноводческий комплекс в 2016 году, где выращивают крупный и мелкий рогатый скот, кроликов, индюков, кур. Этим же занимается и армия. 9 января на туркменском ТВ был репортаж о том, как президент приехал с инспекцией в эти хозяйственные управления. Таможня, например, доложила о 50 тысячах кур, снесших 11 миллионов яиц. И руководители других силовых структур отчитывались перед президентом о производстве продуктов животноводства", - говорит глава ТИПЧ.

Однако ситуация на афганской границе не располагает к тому, чтобы силовики перепрофилировались в животноводов - сообщения об активности боевиков в Афганистане непосредственно вблизи границы поступают регулярно. И власти в Ашхабаде это также знают. "Нам стало известно, что из министерства обороны пришли разнарядки во все учреждения, согласно которым всем мужчинам до 50 лет надлежит еще раз принести военные билеты в отделы кадров. Видимо, власти решили проверить потенциально наличный состав на случай, если что-то произойдет. Идет дополнительный учет офицеров и рядовых запаса, способных встать под ружье", - рассказал DW Фарид Тухбатуллин.

Но "с учетом возможного дополнительного призыва резерва с питанием в армии, которая, вероятно, сама себя будет кормить, возникнут большие проблемы", полагает он. И глава ТИПЧ, и ряд других наблюдателей считают, что власти в Ашхабаде сейчас видят единственный выход из ситуации в возобновлении поставок газа в Россию. "Курсируют слухи, что подача топлива "Газпрому" начнется уже с середины января, но пока у меня нет об этом информации, и думаю, что это произойдет не так быстро. Но Туркмения в проигрышном положении, денег в казне не хватает, и, наверное, она пойдет на большие уступки России, лишь бы та покупала газ", - считает собеседник DW.

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