Заставит ли молодых белорусов идти в армию запрет на выезд за границу?

В Беларуси до сих пор сохраняется всеобщая воинская обязанность. Молодые люди в возрасте от 18 до 27 лет должны пройти службу в армии, срок которой для различных категорий призывников составляет от 6 до 18 месяцев. Среди лиц призывного возраста есть те, кто не может дождаться, когда наденет погоны. Хватает и таких, кто не хочет служить - не взирая ни на бонусы от властей, ни на карательные меры. И тем, и другим, озаботилось Минобороны Беларуси, признавшее, что при проведении очередного призыва возникла проблема с недостаточным количеством призывников.

С одной стороны, Минобороны выступило с инициативой (согласовывается с другими ведомствами), чтобы не служившие "без законных оснований" были ограничены в приеме на работу и госслужбу, а также чтобы им - в случае неявки на призывные мероприятия - временно было запрещено покидать Беларусь. С другой стороны, военное ведомство говорит о повышении денежного довольствия "срочникам", предоставлении им льгот при поступлении в вузы, включении срочной службы в минимальный страховой стаж и т.д.

Всех собеседников, поделившихся с DW своими историями на условиях анонимности, объединяет одно - они не хотят идти в белорусскую армию и избежали получения под расписку повестки о призыве.

Николай хочет быть рядом с семьей и учиться

"По специальности я айтишник, "в режиме (неуловимого. - Ред.) Джо" уже четыре года, за это время домой к родителям, где я не живу, лишь однажды пришел участковый с намерением вручить мне повестку. Ну и звонили пару раз", - делится Николай. Повестку из военкомата он не получал, по месту прописки не живет, в организации, где работает, нет ответственного за военный учет. "Я хочу быть рядом с семьей, учиться, не потерять хорошую работу, которой после армии может и не быть", - поясняет Николай.

Минобороны Беларуси хочет сделать службу в армии привлекательной для призывников

Он считает, что не уклоняется от призыва: "В законодательстве есть бреши, позволяющие обойти срочную службу не только по состоянию здоровья. Никакие изменения правил призыва, даже беспрецедентные по жесткости меры, не заставят меня пойти в армию". По выражению Николая, он "увидел, что такое армия изнутри, случайно, и избежать ее стало самоцелью, дабы не подорвать здоровье из-за низкого качества жизни солдат срочной службы".

Сейчас, по словам Николая, его качество жизни не страдает: "Никогда не нарушаю общественный порядок, провожу техосмотр машины, даже удалось получить права на вождение мотоцикла и успешно его водить в моем статусе. Не свечусь там, где не нужно. До 27 лет мне осталось очень немного".

Выезд из Беларуси в Европу через Казахстан

Совсем иную историю рассказывает Вольдемар, на днях ему исполнилось 27 лет, что, отмечает он, "автоматически спасло от сапог, но предыдущие несколько лет изрядно отравлены". По адресу прописки Вольдемар не жил, повесток не получал. Но проблемы настигали на каждом шагу - в банках, поликлинике, при трудоустройстве и даже на почте. Пришлось вовлекать в решение проблем друзей и родственников.

Военный парад в Минске, июль 2018 года

Выезды за границу, признается Вольдемар, - это вообще катастрофа: "Через Россию и Казахстан и только на автомобиле. И лишь потом в Европу и так же обратно. Но скрываться готов и дальше, меня могут призвать на военные сборы, буду избегать их всеми способами". Молодой человек подчеркивает, что ценит "часы и месяцы своей жизни в разы дороже, чем государство, отправляющее людей тратить свое время на покраску травы и отбеливание унитазов". Он считает, что служить должны "те, кто хочет, у нас такие люди есть".

Обладателей паспортов серии РР снимают с военного учета

Среди не желающих проходить срочную службу - обладатели паспортов серии РР, их могут получить (только с разрешения военкомата) белорусы с видом на жительство в других странах. Как сообщил DW активист общественной инициативы Центр прав призывника Кирилл Петренко, имеющих паспорта серии РР снимают с военного учета.

"Я уехал из Беларуси в 18 лет в одну из стран ЕС, сначала учился, сейчас работаю. На родину приезжаю редко, пару лет назад без проблем оформил паспорт серии РР", - подтверждает Алесь. Другой собеседник DW, обладатель такого же паспорта, рассказал, что недавно ему исполнилось 25 лет: "А когда мне было 24, уставший бегать за мной военком сам предложил сделать паспорт РР, когда я был за границей. Видимо, не хотел портить статистику, и ему надоело еженедельно расспрашивать обо мне родителей. Однажды отца даже вызывали в военкомат".

Между тем, указывает Петренко, законом не определены основания ни для выдачи военкоматами разрешения на получение паспорта серии РР, ни для отказа в ней. Все отдано на откуп самих военкоматов: "Нет гарантий, что добро получит даже призывник, который уже давно живет за границей и которому предоставлена отсрочка на основании обучения там".

Отправившиеся на заработки в России белорусы, говорит приехавший в отпуск на родину Василий, про паспорта серии РР вряд ли задумываются. Сам он повестку не получал, работает уже несколько лет на стройках в разных российских городах, уверен, что "если ты не политический активист, то искать на просторах огромной соседней страны тебя никто не будет". А за границу, кроме России, в ближайшее время Василий не собирается.

Что не так с призывной армией?

Решение игнорировать получение повестки влечет множество лишений, избежать которых кому-то удается, скорее, по стечению обстоятельств, подчеркивает Кирилл Петренко. По его словам, как правило, "неуловимые Джо" не могут официально работать, водить машину, жить по месту регистрации. Кроме того, добавляет Петренко, и нынешние законы позволяют военкому запретить выезд за границу любому призывнику без отсрочки.

По мнению активиста Центра прав призывника, если власти хотят представить грядущие изменения условий призыва и службы в армии в виде пряника, то бонусы должны выглядеть "как равноценный обмен на полтора года службы в армии, в которой часто на кону стоит их жизнь и здоровье". Петренко уверен, что "государству стоит задуматься, почему молодежь не хочет служить и что не так с нашей призывной армией. Закручивание гаек вряд ли сделает срочную службу более привлекательной".

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