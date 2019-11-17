Зарплаты больше, налоги ниже: почему и куда эмигрируют немцы

Ежегодно из Германии эмигрирует более 250 000 немцев, свидетельствует статистика немецкого правительства. Куда именно они переезжают - сложно отследить. Однако Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) регулярно проверяет данные о миграции в странах ОЭСР и публикует статистику.

Согласно Обзору международной миграции за 2019 год, на первом месте в списке предпочтений немцев - Швейцария, и тому есть несколько объяснений: эта страна находится рядом с Германией, там говорят по-немецки, к тому же зарабатывают в Швейцарии почти в два раза больше, чем в Германии. Налоги там значительно ниже, а уровень жизни выше. Даже тот факт, что Швейцария не входит в Евросоюз, немцев не останавливает. Сейчас в этой стране проживает более 450 000 граждан Германии, особенно много их в немецкоязычном Цюрихе и его окрестностях.

Австрия на втором месте по популярности

Большой популярностью у немцев пользуется еще одна соседняя страна - Австрия. Австрийский вариант немецкого языка для эмигрантов из Германии даже ближе, чем швейцарский диалект. К тому же Австрия, в отличие от Швейцарии, входит в ЕС, а значит, ограничений на перемещения, жизнь и работу здесь меньше. Неудивительно, что около 200 000 немцев выбрали для проживания именно эту страну. Немцы и австрийцы неплохо ладят друг с другом, хотя австрийцы порой и подтрунивают над своими соседями, называя их Пифке.

Празднование Октоберфеста в Лондоне

Общее языковое пространство - важный аргумент при выборе страны проживания, но все же далеко не единственный. Так, многих немцев привлекает Соединенное Королевство: там живет около 150 000 граждан Германии, многие из них - в Лондоне. Несмотря на давние связи этих двух стран, культурные различия все же дают о себе знать: немцы не в восторге от распространенных в Великобритании платежей кредитной картой, да и small talk не вызывает у них большого энтузиазма.

Хлеб в Великобритании, по мнению немцев, намного хуже, чем в Германии, зато английское пиво они очень ценят. Впрочем, сейчас из-за "Брекзита", отношение многих немцев к Великобритании изменилось не в лучшую сторону и это повлияло на миграционные настроения.

Чем немцев привлекают Нидерланды

Непринужденная атмосфера и выгодные экономические условия привлекают немцев в Нидерланды. Им достаточно легко выучить язык соседней страны, к тому же многие владеют английским. В Нидерландахнизкий уровень безработицы, еще во второй половине 90-х большое количество немцев отправилось на заработки в эту страну. И хотя теперь Германия по многим экономическим показателям впереди, эта практика продолжается. Кроме того, многие немецкие студенты отправляются в Нидерланды на учебу.

В Испанию - к морю и солнцу

Чего не хватает жителям Германии - так это тепла и солнца, поэтому многие уезжают в Испанию. Считается, что климат здесь лучше, жизнь дешевле, еда вкуснее. На протяжении десятилетий немцы ездили в отпуск на Майорку, и многие из них, выйдя на пенсию, решили окончательно туда переехать. Канарские острова и восточное побережье материка - еще одно популярное направление для эмигрантов из Германии. Но ситуация на рынке труда в Испании достаточно напряженная, поэтому многие немцы здесь не могут найти работу.

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