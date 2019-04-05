Запрет проституции в Германии: "за" и "против"

Около 350 человек, которые представляли различные международные организации и инициативы, приняли участие в конгрессе против сексуальной эксплуатации женщин и девочек, проходившем в Майнце с 2 до 5 апреля. Одна из участниц выступала на встрече под именем Сандра Норак (Sandra Norak).

Шесть лет она работала проституткой. В последнем классе школы, еще несовершеннолетняя, Сандра через интернет познакомилась с мужчиной гораздо старше нее, который обещал ей большую любовь. Это случилось в 2008 году, тогда у Норак были проблемы дома, она бросила школу и, в конце концов, переехала к этому мужчине. А он вынудил ее заняться проституцией. Девушка стала жертвой "героя-любовника" - широко распространенного метода, который по всему миру используют разного рода махинаторы и сутенеры.

Сандра Норак

Мужчина отправил Норак в бордель, работавший по системе "все включено" (флэтрэйт-бордель). Я должна была за четыре недели обслуживать 400-500 клиентов, вспоминает ныне 29-летняя женщина. "В какой-то момент прекращается восприятие себя как живого человека, это сравнимо с уничтожением собственной идентичности", - поделилась Норак, выступая перед участниками конгресса. У всех у них одна цель: запрет на торговлю сексуальными услугами в Германии, а в долгосрочной перспективе - полная ликвидация проституции.

"Мужчины покупают власть"

Сандра Норак также участвует в этой кампании с того момента, как прекратила заниматься проституцией. "Проституция должна быть признана тем, чем она является: насилием и посягательством на человеческое достоинство", - отметила Норак в интервью DW. Участники конгресса солидарны с ее требованием. Их аргументация сводится к тому, что проституция всегда возникает из-за крайней нужды и заканчивается принуждением и сексуальной эксплуатацией женщин.

"Мужчины покупают не сексуальность, они покупают власть", - говорит известная активистка движения за права женщин в ФРГ Алиса Шварцер (Alice Schwarzer), присутствовавшая на конгрессе. "Мы живем в стране, где проституция допустима в приличном обществе", - посетовала Шварцер.

Алиса Шварцер выступает перед участниками конгресса

Участники конгресса обсудили последствия занятий проституцией для женщин, в том числе психологические. По окончании форума они приняли совместное заявление. Основное требование в нем: Германия должна ввести так называемую "северную модель", как это уже сделали многие другие страны, например Норвегия и Исландия (обе в 2009 году), Франция (в 2016-м) или Ирландия (в 2017-м).

В Швеции эта модель, включающая в себя запрет на покупку сексуальных услуг, действует уже 20 лет. При этом она не запрещает проституцию: уголовной ответственности подлежит только клиент, не проститутка. Но насколько шведское законодательство уменьшает масштабы проституции, сказать сложно. Некоторые эксперты утверждают, что проституция при таких условиях лишь перемещается с улиц в квартиры и в интернет. Хотя есть и исследования, которые показывают, что секс-рынок в целом уменьшился.

Германия - "бордель Европы"

В ФРГ проституция считалась нарушением общественных норм до 2002 года. Принятый тогда закон был призван защитить права проституток и легализовать оказание сексуальных услуг. С 2017 года действует новый закон о проституции, регулирующий сферу секс-услуг и направленный на защиту женщин от насилия и принуждения.

Согласно ему, владельцам борделей необходимо разрешение на занятие такого рода бизнесом, они также должны проходить специальную "проверку на надежность". А проститутки обязаны раз в два года регистрироваться и раз в год проходить обязательную консультацию в ведомстве по вопросам здравоохранения. При этом для секс-работниц в возрасте от 18 до 21 года указанные сроки меньше.

Кельнский бордель Pascha считается одним из самых больших в Европе

Однако в первый год после вступления нового закона в силу в качестве проституток зарегистрировалось только 7000 женщин. При том, что в ФРГ, по разным оценкам, от 200 тысяч до 1 миллиона проституток. В стране до сих пор действует один из самых либеральных на континенте законов о проституции, из-за чего Германию считают "борделем Европы". От 80 до 90 процентов местных проституток приехали из-за границы. Многие из них занимаются этим видом деятельности по принуждению и в бесчеловечных условиях и были доставлены в Германию торговцами людьми.

Федеральное правительство считает запрет на покупку секс-услуг неправильным шагом. Существует риск, что в таком случае проституток принудят работать нелегально, что создаст опасность криминализации этой сферы, заявил представитель министерства по делам семьи.

Добровольной проституции не существует

Между тем участники конгресса считают циничным широко распространенный аргумент о том, что многие женщины добровольно занимаются проституцией. Бедность - очень сильный мотив для проституции, полагает Герхард Траберт (Gerhard Trabert), основатель объединения "Бедность и здоровье в Германии".

Герхард Траберт

"Мы знаем, что все больше и больше женщин занимаются проституцией, чтобы просто выжить. Потому что социальных пособий уже недостаточно для того, чтобы быть полноценным членом общества", - констатирует Траберт.

Он также призывает к ликвидации проституции и переосмыслению обществом своих взглядов: "Прежде всего молодым мужчинам необходимо другое представление о женщине: что она не объект желания, а субъект, и что использование женщины и применение против нее насилия не имеет ничего общего с любовью".

Сопротивление со стороны союзов, объединяющих проституток

Представители союзов и ассоциаций проституток не присутствовали на конгрессе в Майнце. Нас не пригласили, говорит Симоне Вигратц (Simone Wiegratz), руководитель консультационного центра Hydra. Но если бы и пригласили, мы, пожалуй, не пошли бы, - различие с участниками конгресса в подходе к проблеме очевидно, указывает Вигартц, также входящая в правление Союза консультационных центров для работников секс-бизнеса (BUFAS).

Hydra и BUFAS делают ставку на то, чтобы работу в сфере секс-услуг постепенно приравнять к другим видам деятельности. Запрет на покупку услуг сексуального характера или запрет проституции они категорически отвергают. По словам Вигратц, запреты приведут только к тому, что занимающиеся проституцией женщины не смогут защищать себя должным образом, потому что работали нелегально.

Симоне Вигратц также не согласна с утверждением, что проституция всегда является принуждением. Однако, признает она, некоторые женщины не обдумывают соответствующее решение должным образом. Поэтому на первичной консультации у них всегда спрашивают об их мотивах. Кроме того, Вигратц не считает, что проституция вредит поголовно всем женщинам: "Некоторые могут хорошо с этим справиться, у них есть внутренняя граница, которая позволяет им жить нормальной жизнью".

С такими высказываниями не согласна уже Сандра Норак: "То, что я видела за шесть лет, говорит о том, что хорошей проституции не бывает". Для Норак, сейчас изучающей юриспруденцию, занятие проституцией - это далекое прошлое. А сегодня у нее все в порядке, заявила она в разговоре с DW, но, "несмотря на это, забыть о таком прошлом невозможно".

______________

Подписывайтесь на наши каналы о России, Германии и Европе в | Twitter | Facebook | Youtube | Telegram | WhatsApp

Смотрите также:

Немцы и эротика: история отношений Моральный переворот Сфера сексуальной морали подверглась в ФРГ радикальной трансформации в 1960-е годы. В молодежном журнале Bravo стали открыто обсуждаться проблемы секса, а в кинопрокате появились эротические фильмы. В 1968 году рекорд популярности побила комедия "Сделай это, крошка!", поставленная Май Спилс (на фото - в центре). Главные роли сыграли Уши Глас (Uschi Glas) и Вернер Энке (Werner Enke).

Немцы и эротика: история отношений Грешница А в 1951 году кинофильм "Грешница" с совсем молодой тогда актрисой Хильдегард Кнеф (Hildegard Knef) в главной роли вызвал скандал в ФРГ из-за одной-единственной эротической сцены, невинность которой сегодня вызвала бы только улыбку. Но при консервативном правительстве канцлера Конрада Аденауэра (Konrad Adenauer) такие сцены были просто немыслимы.

Немцы и эротика: история отношений Контрацепция как залог женской свободы Когда в 1961 году фирма Schering стала выпускать противозачаточные таблетки, в ФРГ разразился страшный скандал. Церковь предрекала "моральное разложение молодежи", газеты взахлеб писали о том, что женщины, принимающие подобные медикаменты, становятся нимфоманками. Тем не менее, таблетки пользовались большим спросом, а контрацепция стала залогом женской свободы.

Немцы и эротика: история отношений Сексуальная революция Немецкое молодежной движение в конце 1960-х годов не только пошатнуло политическую систему ФРГ, но и дало толчок сексуальной революции. Первым пристанищем "свободной любви" стало знаменитое западноберлинское сообщество "Коммуна 1", в числе основателей которого были хиппи Райнер Лангханс (Rainer Langhans) и его красавица-подруга Уши Обермайер (Uschi Obermaier).

Немцы и эротика: история отношений Секс-шопы и каталоги по "гигиене брака" В послевоенные годы в ФРГ завоевала известность Беате Узе (Beate Uhse), открывшая первый в мире секс-шоп и основавшая фирму по торговле "эротическими принадлежностями", со временем превратившуюся в целую империю. Ее имя знало 98 процентов взрослого населения страны. Компания Беате Узе также конфиденциально рассылала своим клиентам каталоги товаров по "гигиене брака".

Немцы и эротика: история отношений "Не гомосексуал извращен..." Еще недавно к людям с "нетрадиционной", как принято говорить, сексуальной ориентацией и в Германии относились не слишком толерантно. Кинорежиссер и гей-активист Роза фон Праунхайм (справа) много сделал для того, чтобы это изменилось. Один из его документальных фильмов называется "Не гомосексуал извращен, а ситуация, в которой он живет".

Немцы и эротика: история отношений Проблема гомофобии В Германии гомосексуализм был щекотливой темой. Долгое время политики предпочитали ее не затрагивать. Положения антигомосексуального параграфа 175 в ФРГ смягчили лишь в 1969 году, и однополые связи между мужчинами перестали быть уголовно наказуемы. А в 1994 году закон был и вовсе отменен. При этом в профессиональном спорте, например, гомосексуалы и сегодня не афишируют свою сексуальную ориентацию.

Немцы и эротика: история отношений Очаровательная Лило Вандерс В прошлом году в Бонне прошла выставка, которая рассказывала об изменениях сексуальной морали в ФРГ, ГДР и объединенной Германии. На ее открытии побывала дрэг-квин и телеведущая Лило Вандерс (Lilo Wanders). Этот сценический образ создал актер Эрни Райнхард (Ernie Reinhardt), давно ставший в Германии культовой фигурой. Автор: Хайке Мунд, Наталия Королева

