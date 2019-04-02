Запоздалое раскаяние: с чем приезжал в Германию глава Facebook

Глава Facebook Марк Цукерберг посетил Берлин, сделав там ряд важных заявлений о компании и том, как он видит ее будущее. DW о том, как в Германии отреагировали на идеи Цукерберга.
Компания Facebook еще никогда не была столь самокритичной, как в эти дни. Сразу трое ведущих менеджеров американского концерна высказались в пользу внешнего регулирования его деятельности. На волне этих заявлений в начале текущей недели Берлин посетил глава Facebook Марк Цукерберг. 1 апреля он встретился с министром юстиции Катариной Барлей (Katarina Barley) и лидером правящей партии ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer).
Помимо этого, Цукерберг дал ряд интервью, в которых признал, что у Facebook "слишком много полномочий", и попросил государственной помощи для регулирования собственного бизнеса. DW объясняет, что еще предложил Цукерберг и почему к его словам в Германии отнеслись со скепсисом.
Новый крен Facebook
Скандал за скандалом не давали покоя Цукербергу и Ко. весь последний год - компания Facebook сегодня выглядит стабильной, только если рассматривать ее аскетичную стартовую интернет-страницу. Против нее открыты свыше десятка расследований в США и ЕС. Тем не менее весна 2019 года задним числом может войти в историю как поворотный момент в развитии самой крупной социальной сети в мире.
В начале марта основатель концерна Марк Цукерберг фактически объявил о смене бизнес-модели, пообещав сфокусироваться на защите данных пользователей. Теперь шеф Facebook выступил с новыми предложениями, которые назвал "Четыре идеи для регулирования интернета".
Facebook больше не хочет сам решать, что можно, а чего нельзя
До сих пор тексты, опубликованные в Facebook, в случае возникновения жалоб проверяла сама компания, точнее, искусственный интеллект или 15 тысяч сотрудников, в основном из сторонних фирм-подрядчиков. Свои правила, что именно подпадает под свободу слова, а что - нет, компания держала в секрете.
Но теперь глава Facebook Марк Цукерберг говорит, что "пришел к убеждению, что у нас слишком много полномочий решать, что еще есть свобода слова, а что - нет". Об этом он заявил в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung. Необходимы внешние контрольные механизмы, чтобы определять, когда пользователи начинают злоупотреблять свободой слова, добавил Цукерберг.
Facebook готов поучаствовать в создании таких независимых органов контроля и анонсировал пилотный проект, в рамках которого, по словам Цукерберга, в июне в Берлине состоится встреча экспертов по правовому регулированию деятельности СМИ.
Facebook: за дезинформацию в сети пусть наказывают власти
Выиграл ли Дональд Трамп выборы президента США благодаря таргетированной рекламе в Facebook, которую ему обеспечила компания Cambridge Analytica на основе незаконно полученных личных данных пользователей сети? Насколько значимыми были попытки со стороны России повлиять через Facebook на результат выборов 2016 года в США?
Хотя на эти вопросы едва ли способен дать ответ сам Facebook, после скандала с использованием его возможностей для политических целей глава концерна признался, что больше не хотел бы в одиночку ограничивать подобную деятельность. "Мы можем удалить профили злонамеренных пользователей, но только правительства имеют полномочия выносить настоящие штрафы или вводить санкции", - отметил Цукерберг.
Больше всего недоумения в Германии вызвало третье предложение главы Facebook. Ранее концерн активно пытался препятствовать принятию нового регламента ЕС по защите персональных данных, в итоге одобренного в мае 2018 года. Сегодня Цукерберг его не просто поддерживает, но даже предложил взять нормы ЕС за основу для того, чтобы ввести международные стандарты защиты личных данных и за пределами Евросоюза. Наконец, в-четвертых, глава концерна предложил дать пользователям возможность беспрепятственно переносить сведения о себе из одной социальной сети в другую.
Реакция в Германии: "Не убедил"
Попытка обаять немецких политиков и экспертов, похоже, не особо удалась Цукербергу. Руководство компании "уже больше года много говорит об ответственности Facebook перед обществом, демократией и личными данными двух с лишним миллиардов пользователей", напомнила после встречи с Марком Цукербергом глава Минюста ФРГ Катарина Барлей.
Но на практике мало что меняется, посетовала она. И заметила, что у компании "уже сегодня есть все возможности, чтобы независимо от государственного регулирования гарантировать пользователям максимальную защиту их данных". Но пока не проходит и месяца без нового скандала вокруг безопасности данных, указала министр.
К намерению интегрировать мессенджеры Facebook, Whatsapp и Instagram в единый сервис Барлей относится негативно, полагая, что "Facebook не имеет права становиться огромной закрытой коммуникационной площадкой, которая сконцентрирует в своих руках еще больше власти над рынком и персональными данными".
Призыв Цукерберга к регулированию со стороны государства есть не что иное "как выражение его страха перед антимонопольными ведомствами", прокомментировала заявления шефа Facebook эксперт Левой партии Анке Домшайт-Берг (Anke Domscheit-Berg), намекнув на то, что все больше политиков по обе стороны Атлантики призывают к разделению компании.
Цель Facebook - избежать атаки госрегуляторов?
"Тот, кто годами при поддержке армии лоббистов боролся по всему миру против более строгих норм защиты данных и игнорировал действующие законы, едва ли вызывает доверие, неожиданно начав выступать за безопасность личных данных и госрегулирование", - подчеркнула политик в интервью медиагруппе RND.
Пока это только признания (со стороны Цукерберга. - Ред.), за которыми не последовали дела, констатирует немецкий эксперт по социальным медиа из блога Social Media Watchblog Симон Хуртц (Simon Hurtz). Будучи скептически настроенным в отношении искренности намерений американского концерна, Симон в то же время призвал обратить внимание на то, что последние заявления менеджмента Facebook "содержат осмысленные предложения", а самокритика "звучит честнее".
В целом автор Social Media Watchblog предполагает, что главная цель Facebook - попытаться избежать атаки со стороны государственных регуляторов: "Насколько Цукерберг всерьез относится к собственным идеям, знает только он. Но в качестве пиара, чтобы успокаивать наиболее энергичных политиков, они вполне годятся".
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