Западные эксперты предсказывают скорый крах мировой экономики

"Доживем ли мы до 2076 года?" - вопрошает немецкий таблоид Bild, рисуя черными красками экологические проблемы планеты. Известный интернет-портал Travelbook публикует карту мира, где красным обозначены участки побережья Германии и Нидерландов, которые к 2050 году якобы окажутся под водой из-за глобального потепления. Серьезные эксперты, как правило, так далеко не заглядывают и столь апокалипсических предсказаний не делают. Однако прогнозы развития немецкой и всей мировой экономики, которые дают некоторые из них, представляются не менее мрачными.

Буря над Западом

"Над промышленно развитыми странами Запада собирается буря", - предрекает, например, известная консалтинговая компания Bain в своем последнем исследовании. В 2020-е годы, по мнению ее экспертов, демографические проблемы, связанные с быстрым старением общества, наложатся на грандиозное наступление цифровых технологий в промышленности и повседневной жизни, а также на обострение социального неравенства. Все это станет причиной конфликтов и политической дестабилизации, делает вывод Bain.

Цифровые технологии, искусственный интеллект и автоматизация производственных процессов будут иметь роковые последствия для рынка труда, предостерегают эксперты консалтинговой компании: "В Германии только 20 процентов всех занятых выиграют от этого, - высококвалифицированные специалисты, те, кто сможет адаптироваться и будет востребован в новых условиях". А что с остальными? Даже если их не ждет безработица, все равно по представителям среднего класса это ударит весьма чувствительно, их доходы опустятся значительно ниже доходов упомянутых 20 процентов, - таков прогноз.

Еще хуже, по мнению экономистов Bain, будет ситуация в США. Каждый четвертый трудоспособный американец может остаться без работы. Если учесть, что и там становится все больше пенсионеров, то это ляжет тяжелым грузом на государственные финансы и может привести к серьезному ухудшению политической ситуации.

Но что же делать? "Правительствам, - подчеркивают эксперты, - не останется ничего другого, как жестче регулировать экономику, усиливать антимонопольное законодательство, повышать налоги".

Вернуться к немецкой марке?

Институт изучения рынка труда в Нюрнберге подобные советы отвергает. Вместе с тем, здесь считают, что отрицательный тренд может проявиться уже в наступающем году. Так, экономисты прогнозируют в Баварии рост числа безработных более чем на два процента. Такого Бавария не знала уже десять лет. Глава Союза баварской экономики Бертрам Броссарт (Bertram Brossart) встревожен, ведь в Германии, как он подчеркивает, и так очень высокая (четвертая в мире) себестоимость труда, постоянно растут цены на электроэнергию, не снижаются налоги на бизнес, устарело законодательство, регулирующее рабочее время...

Германия отстает от требований времени, - считает и профессор Макс Отте (Max Otte), менеджер одного из крупнейших в Германии инвестиционных фондов. Только он имеет в виду не экономику, а финансы. "Поблажки" Италии и Греции Отте считает самоубийственными для еврозоны и призывает ни много ни мало к выходу из нее Германии и к возвращению немецкой марки.

"Евро все равно лопнет", - убежден Отте. В его аргументации есть явно что-то от теории заговора. "Страны Южной Европы, в частности, Греция и Франция, - сказал он в одном из интервью, - образуют так называемую "Южную лигу". Они постоянно давят на Германию, и мы чаще всего в итоге уступаем". В интерпретации профессора Европейский центральный банк не слишком строго отнесся к бюджетным нарушениям Италии и уступал ее, как он выражается, "шантажу", потому что председателем ЕЦБ до последнего времени был итальянец Марио Драги.

По мнению Макса Отте, Германия становится все беднее, и вся финансовая структура Европы должна рухнуть в ближайшие год-два. Надо заметить, что "великий крах" он предрекал и два года назад, и даже двадцать лет назад. Пока его мрачные предсказания не сбылись.

Страшнее экономического кризиса 1920-х годов

Еще более радикальны прогнозы двух молодых немецких экономистов Маттиаса Вайка (Matthias Weik) и Марка Фридриха (Marc Friedrich), которые сейчас разъезжают по Германии и рекламируют свою новую книгу с характерным названием "Самый большой крах всех времен". Имеется в виду крах мировой экономики, который, как уверены авторы, ждет нас самое позднее в 2023 году.

Начало биржевого краха?

Как же так? Ни одна страна в мире не имеет столь высокого положительного внешнеторгового баланса, как Германия, немцы - среди мировых лидеров в области инноваций, здесь весьма низкий уровень безработицы, - и вдруг крах? Всё это очень скоро кончится, убеждены Вейк и Фридрих. Валюта евро вот-вот лопнет, проценты по банковским вкладам никогда больше в еврозоне не поднимутся, мир реально могут ожидать социальные беспорядки и ожесточенные конфликты на грани гражданской войны, предупреждают новоявленные (но довольно популярные) пророки конца света. "Банковский кризис 2008 года покажется лишь небольшой прелюдией, - подчеркивают они. - Новый обвал будет даже страшнее экономического кризиса в Германии 1920-х годов".

Первый канал немецкого телевидения ARD, посвятивший книге "Самый большой крах всех времен" отдельный сюжет, поинтересовался у авторов, где именно и с чего именно, по их мнению, начнется этот обвал. Ответ был весьма расплывчатым. В куче оказалось всё: "Мы видим протесты и в стабильных демократических странах, как, например, в Чили, в Гонконге, но также в Ливане, Иране... А в Берлине протестуют фермеры на тракторах... В глобализированном мире крах может начаться где угодно, например, в Китае, может начаться, например, если Трамп развяжет какую-нибудь новую войну..."

"В общем, как часто в пророчествах, многое весьма туманно", - иронически замечает по этому поводу репортер ARD и говорит о "популистских преувеличениях". Но как бы то ни было, немало немцев всерьез верят в подобные страшилки, и книжка Вейка и Фридриха хорошо продается, - как и другие подобные книги. А пугающими прогнозами на будущее многие интересуются гораздо больше, чем, например, исследованием, проведенным по заказу крупнейшей немецкой экономической газеты Handelsblatt. Организовавшие его эксперты пришли к совершенно другим выводам. По их убеждению, 2020-е годы как раз будут золотым временем для Германии. Посмотрим, кто прав.

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