Замминистра обороны Алжира призвал сместить президента Бутефлику

Действующего президента Алжира Абдельазиза Бутефлику необходимо сместить с занимаемой должности. Об этом замминистра обороны Алжира и начальник штаба национальной народной армии Ахмед Гаид Салех заявил в телеобращении во вторник, 26 марта. По словам генерала, решение, которое позволит североафриканской стране выйти из политического кризиса, заключается в использовании статьи 102 алжирской конституции. Она позволяет лишить главу государства власти, если президент не способен полностью исполнять свои обязанности по медицинским причинам.

Конституционный суд Алжира может применить эту статью, однако его решение должны подтвердить обе палаты парламента. В таком случае председатель Национального народного собрания (верхней палаты) получит полномочия главы государства на переходный период, чтобы организовать новые выборы.

Генерал Ахмед Гаид Салех (фото из архива)

Крупнейшие протесты после"арабской весны"

В североафриканской стране несколько недель продолжаются крупнейшие со времен "арабской весны" 2011 года протесты. Сначала их участники выступали против предполагаемого пятого президентского срока 82-летнего Абдельазиза Бутефлики. В ходе протестов пострадали сотни человек, а старейший музей Алжира был ограблен.

Перенос президентских выборов в Алжире

11 марта глава государства отказался выдвигать свою кандидатуру на пост президента, а также объявил о переносе на более поздний срок президентских выборов, первоначально намеченных на 18 апреля.

Кроме того, алжирский президент заявил о предстоящих "значительных изменениях в формировании правительства" и назначил главу МВД Алжира Нуреддина Бенуи премьер-министром страны. 17 марта Бенуи приступил к консультациям по формированию нового правительства, в которых участвуют представители властей и гражданского общества.

Абдельазиз Бутефлика является президентом североафриканской страны с 1999 года. После инсульта в 2013 году Бутефлика прикован к инвалидной коляске, с тех пор он редко появляется на публике и не выступает с речами.

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