Замгоссекретаря США: Россия виновна в провале договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

Андреа Томпсон в проекте "Немцова. Интервью" обвиняет Россию в нарушении ДРСМД, развязывании новой гонки вооружений и угрозе безопасности Европы и США.
2 февраля истекает срок ультиматума, предъявленного Вашингтоном Москве в начале декабря прошлого года. Тогда госсекретарь США Майкл Помпео дал Москве 60 дней на возвращение в рамки договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). По утверждению Соединенных Штатов, Россия нарушает договор уже более пяти лет. Жанна Немцова обсудила российско-американские отношения в этой сфере с заместителем госсекретаря США по контролю над вооружениями и вопросам международной безопасности Андреа Томпсон. Это было первое большое интервью высокопоставленного чиновника администрации Трампа, в прошлом - сотрудника разведслужб, после ее назначения на должность в апреле 2018 года.
Жанна Немцова: Срок ультиматума истекает уже очень скоро. Каковы шансы, что США выйдут из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности?
Андреа Томпсон: 15 января я встречалась в Женеве с моим российским коллегой, заместителем министра иностранных дел (Сергей Рябков - Ред.), чтобы обсудить эту тему. К сожалению, мы никуда не продвинулись. Ответ России таков - они продолжают нарушать договор. Если Россия не вернется к соблюдению договора до второго февраля, мы намереваемся приостановить наши обязательства по договору. Я была в НАТО на прошлой неделе, проинформировала Североатлантический совет (САС) и получила полную поддержку от генерального секретаря и наших партнеров.
- Вы говорите не о выходе. Вы называете это приостановкой. В чем различия?
- Как мы и говорили, мы приостановим свое участие на шесть месяцев, в течение этого времени Россия может вернуться в рамки договора. Но это освобождает нас от обязательств, так что мы сможем заниматься исследованиями и разработкой систем, аналогичных тем, которые сейчас поставлены Россией на вооружение.
- Что это за ракетная установка, которой теперь якобы обладает Россия и которая нарушает действие договора?
- Это SSC8 по классификации НАТО и США, Россия знает, что это за система (в российской классификации - ракета 9М729. Претензии к ракете 9М729 заключаются в том, что она способна летать на расстояние больше 500 километров, что противоречит ДРСМД. Россия это отрицает. - Ред.). Мы встречались с ними и предъявляли им информацию разведки, доказывающую, что эта система нарушает условия договора. Мы вновь и вновь говорили им о датах тестовых испытаний, о местах, откуда были проведены эти запуски.
- Россия в свою очередь обвиняет в несоблюдении договора Вашингтон, аргументируя это тем, что США установили систему ПРО в Румынии, и там есть ракетные установки, которые нарушают договор. Это правда?
- Они не правы. Россия - единственная страна, которая не перестает поднимать этот вопрос. Другие участники договора - партнеры по НАТО и союзники - продолжают говорить, что США остаются в рамках ДРСМД. Мы неоднократно представляли факты и информацию, подтверждающую это.
- А может ли Россия проверить, что эти пусковые установки соответствуют договору или у нее нет такой возможности?
- Конечно, может. Право нерегулярно проверять системы другой стороны - это часть договора. Но, повторюсь, мы предоставили им данные разведки, космические данные, - всю ту информацию, что и нашим партнерам. Но они продолжают свою демагогию и пропаганду. Это смешно. Мы пытаемся понять причины, по которым они маскируют свои нарушения. Но мир видит это мошенничество.
- Вы говорите о проверяемости фактов. В ДРСМД есть положение о специальной комиссии по проверке. Она существует?
- Существует. Мы соблюдаем этот договор и выполняем свои обязательства. Мы созываем совещания и продолжаем встречаться с нашими техническими экспертами, как того требуют условия соглашения. Дело не в том, что дверь закрыта - дверь открыта, но именно Россия продолжает нарушать договор и не чувствует этого. Я говорила им (российской стороне - Ред.), что это не система исследований или разработок. То, что уже есть, существует не в лаборатории. Это даже не испытания на полигоне. Это поставленные на вооружение подразделения. Введены в эксплуатацию в войсках, укомплектованы солдатами и оснащены системы, которые могут ударить по Европе, по нашему партнеру.
- Возможно, выход США из договора соответствует нынешним американским национальным интересам? Я обращаюсь к интервью господина Болтона российской газете "Коммерсант". Он цитировал президента Трампа, заявившего, что для действия договора требуются определенные условия. Одно из них - соблюдение соглашения Россией. И другое - это решение Китая отказаться от ракет, выходящих за рамки договора, хотя Китай и не участник ДРСМД.
- ДРСМД и вся дискуссия вокруг него касается только России. В провале договора в этот переломный момент виновна только Россия.
- Вы, наверное, знаете, что президент Путин в своем послании федеральному собранию в марте 2018 года сказал, что Россия разрабатывает новые типы вооружений. Он также добавил, что у России нет другого выхода, поскольку Соединенные Штаты вышли из договора по ПРО в 2002 году. Опасения Путина оправданы?
- Это не обоснованная дискуссия. Это риторика, это пропаганда, не основанная на фактах. Мы постоянно видим и слышим это. Мы наблюдали это 23 января на имитации показа ракетной системы, и у людей, которые присутствовали при этом, не было возможности задавать вопросы. Это было просто смешно. Россия называет это мерами по обеспечению транспарентности. Я уверена, что большинство профессионалов скажет, что показывать систему в статике - это не доказательство того, что дальность полета ракеты соответствует указанной в договоре.
- Вы считаете, что вооружения, представленные в марте 2018 года, могут восприниматься как потенциальная угроза американской безопасности?
- Я могу сказать, что нарушающие наш договор ракетные установки, уже поставленные на вооружение, - это угроза нашим европейским партнерам и нашим союзникам. И это угроза американцам. У России есть системы с такими возможностями, которые нарушают договор, и у нас есть обязанность защитить наши интересы.
- Вы ожидаете возобновления гонки вооружений с Россией?
- Россия уже поставила на вооружение эти ракетные системы. Так что гонка уже началась. Русские явно нарушают соглашение, и именно они начали так называемую гонку вооружений.
Полная видеоверсия интервью:
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