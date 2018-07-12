Заложница "Северного потока", или Как Трамп видит Германию

На саммите НАТО в Брюсселе Дональд Трамп назвал Германию "заложницей" России, объяснив это строительством газопровода "Северный поток-2". Взгляд Сергея Елкина на заявление президента США.
Смотрите также:
Президент США снова потребовал от ФРГ увеличения расходов на оборону и заявил, что Берлин "находится под полным контролем России". (11.07.2018)
Саммит НАТО в Брюсселе не обошелся без конфликтов. Дональд Трамп критиковал союзников за низкие расходы на оборону и назвал ФРГ страной, подконтрольной России. Но лидерам Альянса удалось принять совместную декларацию. (11.07.2018)
НАТО надеется, что ее важнейший член - США - не нанесет слишком большого ущерба альянсу на саммите в Брюсселе 11 июля. Да, трансатлантические связи явно ослабли, сетует Бернд Ригерт. (09.07.2018)
Дональд Трамп выполняет свои предвыборные обещания об отмене "нечестных" правил мировой торговли. Введение им штрафных пошлин на товары из ЕС, Китая и других стран ставит мир на грань торговой войны. (06.07.2018)