Заложница "Северного потока", или Как Трамп видит Германию

Борьба Трампа за новый порядок в мировой торговле: хроника эскалации

Канада тоже чувствует давление со стороны США

Наряду с Мексикой жесткий стиль поведения американского президента в торговой политике почувствовала на себе и Канада. Помимо канадских стали и алюминия под санкции США попала и древесина. Однако в итоге штрафные пошлины на канадские мягкие древесные породы, введенные в апреле 2017 года, привели к резкому повышению цен на этот продукт для строителей домов, прежде всего, в Америке.