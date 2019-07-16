 Закроют ли в России уголовное дело против директора НКО ″Экозащита″ | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 18.07.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

Закроют ли в России уголовное дело против директора НКО "Экозащита"

Калининградские экоактивисты попросили местного прокурора проверить законность возбуждения уголовных дел в отношении главы "Экозащиты" Александры Королевой, попросившей убежище в ФРГ.

Александра Королева в Берлине

На Александру Королеву заведено пять уголовных дел

В истории с уголовным преследованием соосновательницы и директора калининградской общественной организации "Экозащита" Александры Королевой появились новые эпизоды. Стало, в частности, известно, что общая сумма штрафов, за неуплату которых на Королеву и были заведены уголовные дела, значительно снизилась. Первоначально с "Экозащиты" хотели взыскать 1,1 миллиона рублей, теперь эта сумма уменьшилась до 680 тысяч.

Кроме того, на пресс-конференции в Калининграде 17 июля, отвечая на вопросы журналистов, прокурор области Сергей Хлопушин признал, что лично не проверял законность возбуждения 30 мая пяти идентичных уголовных дел против Королевой по обвинению в злостном неисполнении решения суда. Сама Королева, которой в России грозят два года тюрьмы, решила просить политическое убежище в Германии и сейчас находится в Берлине.

Сбор средств для Королевой на уплату штрафов

В настоящее время "Экозащита" проводит сбор средств на уплату штрафов. По данным самой организации собрано уже 450 тысяч рублей, оставшиеся 230 тысяч экоактивисты надеются собрать в течение ближайших недель. Пожертвования поступают на арестованный судебными приставами банковский счет "Экозащиты" и сразу переводятся в государственный бюджет в погашение штрафного долга. А оштрафовали "Экозащиту" за то, что эта НКО отказывается признать себя "иностранным агентом" и подчиняться требованиям соответствующего закона.

Человек с надписью иностранный агент

"Экозащита" отказывается признать себя "иностранным агентом"

"Поскольку мы решили не подчиняться закону "об иноагентах", то и не выполняли его требования, например, о чрезмерной отчетности, то есть четыре раза в год, или выделении средств на ежегодный заказ аудита", - рассказывала Александра Королева в Берлине корреспонденту DW в прошлый понедельник. Кроме того, "Экозащита" не указывала на своих публикациях, как полагается по этому закону, что она "иностранный агент". За это министерство юстиции и штрафовало общественную организацию каждые три месяца.

С одной стороны, уменьшение суммы штрафа Королеву обрадовало, поскольку это облегчает сбор средств на его уплату. "Но с другой стороны, - сказала она в четверг, 18 июля, в новом интервью DW, - меня пугает тот факт, что государство может взять штрафов в два, а то и в три раза больше, чем полагается по закону".  

Письмо прокурору Калининградской области

Заявление Сергея Хлопушина о том, что сам он не проверял законность возбуждения уголовных дел против Королевой, побудило сопредседателя "Экозащиты" Владимира Сливяка обратиться к прокурору с просьбой все-таки разобраться в этой истории. Дело в том, что, с точки зрения экоактивистов, Александра Королева при всем желании не могла заплатить штрафы со счета своей организации, хотя деньги на тот момент у "Экозащиты" и были.

Акция Экозащиты против строительства АЭС в Калининградской области

В 2013 году "Экозащита" успешно провела кампанию против строительства АЭС в Калининградской области

"Российское законодательство не позволяет использовать целевые средства на другие цели, - пояснила она в интервью DW. - И если бы мы вздумали заплатить проектные деньги в качестве штрафа, к нам бы тут же постучалась бы налоговая полиция, наложили бы новый штраф, новое наказание".

На это обстоятельство указывает и Владимир Сливяк в письме прокурору. Он ссылается на российский закон "О некоммерческих организациях" и Налоговый кодекс РФ, которые обязывают НКО расходовать все получаемые под свои проекты деньги строго по целевому назначению.

"В данном случае, - пишет прокурору Сливяк, - оплата штрафов из целевых средств стала бы нецелевым использованием этих средств, что запрещено законодательством". Получается, приходит к выводу сопредседатель "Экозащиты", что "уголовные дела против Александры Королевой, как должностного лица, возбуждены за точное исполнение законов, а не за нарушение таковых".

Контекст

Многотысячные и даже миллионные штрафы для "Трансперенси", The New Times и ряда НКО могут привести к их закрытию. DW о том, как в РФ начали душить неугодные организации штрафами. (02.11.2018)

Правозащитники обжалуют решение Мещанского суда Москвы о штрафе в 300 тысяч рублей, заявил основатель движения "За права человека" Лев Пономарев. (24.04.2019)

Соосновательница НКО "Экозащита" Александра Королева утверждает, что ее начали преследовать по политическим мотивам еще до вступления в силу российского закона об "иностранных агентах". (19.06.2019)

Россия должна оставаться в Совете Европы, а ярлык иноагента, навешиваемый властями на НКО, пора считать знаком качества. Что обсуждали на Форуме гражданского общества ЕС-Россия в Братиславе - в репортаже DW. (07.05.2019)

Александра Королева не берется прогнозировать, к какому заключению придет прокурор Хлопушин, если и в самом деле проверит заведенные на нее уголовные дела. "Тем не менее я рада тому, что внимание прокурора области привлечено к этому делу, - заявила она 18 июля. - Может быть, будучи более профессиональным человеком, чем представители судебных приставов, он поймет, что открытие уголовных дел - это явное превышение необходимых мер в отношении "Экозащиты".

Если уголовные дела против нее будут закрыты, то Александра Королева, по ее словам, вернется в Россию.

Дело "Экозащиты" - тема на "Петербургском диалоге"

История "Экозащиты", скорее всего, станет и одной из тем на открывающейся в этот четверг, 18 июля, ежегодной конференции форума гражданских обществ России и Германии "Петербургский диалог".

В работе форума, в этот раз проходящего в городке Кёнигсвинтер под Бонном, принимают участие и представитель "Экозащиты" Антон Лементуев из кузбасского отделения этой НКО, и губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Активисты из немецкой экологической НКО Urgewalt потребовали "прекратить репрессии против нашей партнерской российской организации" и решили подкрепить свое требование акциями протеста перед гостиницами в Бонне и Кёнигсвинтере, в которых остановились гости "Петербургского диалога", а также отеля на горе Петерсберг, где проходит сама конференция.

______________

Подписывайтесь на наши каналы о России, Германии и Европе в | Twitter | FacebookYoutube

Смотрите также:

  • Чем занимаются НКО, включенные в реестр иноагентов

    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО

    Политическая деятельность - понятие растяжимое

    Некоммерческие организации, по закону, включаются в реестр "иностранных агентов" в том случае, если занимаются на иностранные деньги политической деятельностью в России. Профиль включенных в список НКО дает понять: спектр их деятельности - самый широкий, фокус работы многих из них не ассоциируется с политикой.

  • Статистика занесения в список иноагентов по годам

    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО

    Когда звонил колокол

    Львиную долю "иноагентов" власти России включили в реестр в 2015 году. Темпы в 2016 году несколько снизились. В 2017 году по аналогии с НКО "иноагентами" в РФ решили признавать и СМИ.

  • В каких регионах РФ НКО признают иноагентами

    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО

    Ведущие регионы

    DW посчитала, в каких регионах чаще всего находят "иностранных агентов". Сюрпризов мало: впереди Москва. За столицей, с большим отрывом, Санкт-Петербург, на третьем месте - Екатеринбург.

    Автор: Михаил Бушуев


Смотреть видео 02:42

Движению "За права человека" грозит скорое закрытие

Контекст

"Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО

С 2012 года в России действует закон об "иностранных агентах". За это время в реестр "иноагентов" попали десятки НКО. Сколько, откуда они и что с ними стало - в инфографике DW.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Движению "За права человека" грозит скорое закрытие  

Травля неугодных в России: как живут НКО с клеймом "иноагента"  

Суд оставил в силе штраф журналу The New Times  

Также по теме

Protestaktion gegen Vernichtung von Parks in Moskau

Почему экоактивистка из России просит политического убежища в Германии 16.07.2019

Глава калининградской организации "Экозащита" Александра Королева рассказала в интервью DW, почему на нее завели пять идентичных уголовных дел. Теперь она вынуждена просить убежище в ФРГ.

Russland Proteste gegen den Bau eines Atomkraftwerks in Baltiyskaya

Экоактивистка из России запросила политическое убежище в Германии 19.06.2019

Соосновательница НКО "Экозащита" Александра Королева утверждает, что ее начали преследовать по политическим мотивам еще до вступления в силу российского закона об "иностранных агентах".

Straßburg EU Parlament Plenarsaal

Европарламент призвал РФ освободить украинских политзаключенных 18.07.2019

Новый состав Европарламента принял резолюцию, в которой призвал власти России освободить "всех украинских политзаключенных", удерживаемых ею, и прекратить преследование активистов-экологов.

Реклама

Самые читаемые сегодня

Немецкий автопром: резкое торможение после долгого бума  

Турция окончательно отстранена от производства истребителей F-35  

Зеленский хочет давать гражданство украинцам из других стран  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно