Закон о пенсионной реформе готов для принятия Думой: что изменилось

Законопроект о повышении пенсионного возраста в России готов к рассмотрению в среду, 26 сентября, во втором чтении. Не исключено, что уже на этой неделе он будет принят Госдумой окончательно. Как заявил глава парламентского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, третье чтение может состояться 27 сентября.

Так или иначе, основные положения законопроекта уже определены, срок внесения поправок к нему истек в понедельник. Что нужно знать о законе, который должен вступить в силу 1 января 2019 года, - у DW.

Пенсионный возраст: для мужчин – 65 лет, для женщин - 60

Главная поправка, принятая профильным комитетом Госдумы, касается пенсионного возраста для женщин. Если в первоначальном варианте, за который большинство депутатов проголосовали в первом чтении 19 июля, предполагался выход женщин на пенсию в 63 года, то теперь планка снижена до 60 лет. Такой вариант в телеобращении на эту тему предложил в конце августа президент Владимир Путин.

Значительная доля критики законопроекта со стороны всех оппозиционных сил была направлена именно на ущемление прав женщин-матерей. Согласно еще одному предложению Путина, также поддержанному депутатами, многодетные матери смогут выйти на пенсию досрочно: имеющие трех детей - в 57 лет, четырех - в 56, пятерых и более - в 50 лет.

Акция протеста в Москве против пенсионной реформы, 9 сентября

Льготный режим выхода на пенсию предусмотрен и для имеющих длительный трудовой стаж. Мужчины, проработавшие более 42 лет, и женщины - более 37, смогут стать пенсионерами на два года раньше сверстников. Ранее на досрочный выход на пенсию имели право мужчины со стажем в 45 лет и женщины - в 40.

Льготы по досрочному выходу на пенсию сохранят чернобыльцы и жители Крайнего Севера. Последние, правда, смогут стать пенсионерами не так, как это было предложено депутатами от "Единой России", - в 55 и 50 лет, а в 60 (мужчины) и 58 (женщины). О повышении пенсионного возраста для силовиков при обсуждении поправок речь не зашла.

Накопительную часть можно будет получить в нынешнем пенсионном возрасте

Достаточно важное нововведение касается права получать накопительную пенсию при достижении нынешнего пенсионного возраста. Эту поправку внесли сразу 24 депутата "Единой России" и несколько членов Совета Федерации. Первый замглавы фракции "Единой России" Андрей Исаев сообщил 24 сентября журналистам: "Предусмотрены как разовые выплаты для тех, у кого размер накопительной пенсии получится 5% и менее от объема всей пенсии, так и срочные выплаты".

Акция протеста в Санкт-Петербурге против пенсионной реформы, 9 сентября

Данная мера была поддержана в ходе обсуждения в экспертном сообществе. В частности, с ней выступали специалисты Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС. Замдиректора Института Юрий Горлин пояснил DW, что в итоге сумма, которую получит человек, будет небольшой, однако, если выплатить ее уже в 55 лет женщине и в 60 лет мужчине, "это сможет как-то смягчить удар" от необходимости работать дольше запланированного.

Новые предпенсионеры и их права

Предложение президента Путина по введению понятия "предпенсионный возраст" поддержано. Теперь к предпенсионерам можно будет относить женщин в возрасте от 55 лет и мужчин - от 60 лет. Ряд нововведений коснется и их. Во-первых, предполагается, что для них увеличат размер пособий по безработице. В своем обращении Путин предлагал повысить его с 2019 года с 4,9 тысячи рублей до 11,3 тысячи и установить период выплаты в один год.

Также за отказ в найме человека предпенсионного возраста или его увольнение работодателям угрожает ответственность вплоть до уголовной. 25 сентября Госдума в третьем, окончательном чтении приняла соответствующий закон. Нарушение трудовых прав предпенсионеров будет караться "штрафом в размере до 200 тысяч рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного на период до 18 месяцев, или обязательными работами на срок до 360 часов".

Экспертам, впрочем, эта мера представляется малоэффективной. По мнению заместителя заведующего Лабораторией исследований рынка труда (ЛИРТ) Высшей школы экономики Сергея Солнцева, закон создает негативные последствия для сотрудников в возрасте младше предпенсионного: "У работодателей будут стимулы расставаться с работниками незадолго до наступления предпенсионного возраста, увольняя работника, переводя его на короткие срочные контракты и так далее".

Льготы по налогам для предпенсионеров: вопрос пока не решен

Наконец, еще одна деталь, широко дискутировавшаяся в летние месяцы, касалась налоговых льгот, которые имеют пенсионеры сейчас. Критики пенсионной реформы высказывали соображение, что одна из ее целей со стороны властей - заработать на налогах, которые не вышедшие на пенсию люди должны будут платить. Однако льготы для граждан предпенсионного возраста по налогам на землю и недвижимость, скорее всего, сохранятся.

6 сентября президентом был внесен в Госдуму законопроект, который предполагает сохранение федеральных льгот по имущественным налогам для предпенсионеров. В настоящее время документ готовится к первому чтению, его дата пока не определена. Судя по всему, решение по этому вопросу будет принято уже после того, как Дума завершит работу над законопроектом о пенсионном возрасте.

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