В Ингушетии неизвестными силовиками задержан председатель Совета тейпов Ингушетии Малсаг Ужахов. Утром в пятницу, 19 апреля, его увезли в неизвестном направлении из собственного дома, сообщает "Медиазона". По словам сына Ужахова, силовики не сказали, из какого они ведомства, и не показали никаких документов. Удалось узнать, что его собираются везти в "комитет", под которым, возможно, подразумевается Следственный комитет в Нальчике.

Ужахова неоднократно штрафовали и вызывали на допрос по делу об акциях протеста и столкновениях с силовиками. В конце марта в Ингушетии возобновились протесты против соглашения о границе с соседней Чечней. Во время акции протеста 26-27 марта произошли стычки с полицией, после которых СК возбудил уголовное дело о применении насилия к представителям власти и призывах к массовым беспорядкам. По этому делу задержано уже 12 человек.

14 апреля лидеры протестов, в том числе председатель Общественного движения "Опора Ингушетии" Барах Чемурзиев, а также Ахмед Барахоев и Муса Мальсагов, были арестованы на 2 месяца. Все трое арестованных входят в состав члены Ингушского комитета национального единства (ИКНЕ). Они были задержаны 3 апреля после обысков по месту проживания и получили 10 суток административного ареста за нарушение правил проведения митинга. После отбытия этого срока их задержали по более серьезным обвинениям.

Массовые протесты в Ингушетии

Массовые протесты в Ингушетии начались в сентябре 2018 года после того, как Юнус-Бек Евкуров и Рамзан Кадыров подписали соглашение о границе Ингушетии с Чечней. В декабре 2018 года Конституционный суд России признал его законным. Между республиками должен быть проведен обмен нежилыми территориями Надтеречного района Ингушетии и Малгобекского района Чечни. По мнению митингующих, соглашение не является равноценным для обеих сторон.

Спор Чечни и Ингушетии о принадлежности Сунежского и Малгобекского районов тянется с 1990-х годов, из-за того что при разделении Чечено-Ингушской автономной республики граница между ними формально не была определена.

_____________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложениеDW для | iOS | Android

Смотрите также:

Смотреть видео 03:17 Поделиться В Ингушетии объявили бессрочный митинг Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/3Flaf Разгон протестов в Ингушетии: что говорят очевидцы?