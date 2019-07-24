 Задержан предполагаемый убийца активистки Григорьевой | Новости из Германии о России | DW | 25.07.2019

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Россия

Задержан предполагаемый убийца активистки Григорьевой

По версии следствия, Елена Григорьева была убита в ходе бытового конфликта. По делу о ее смерти задержан уроженец Киргизии.

Елена Григорьева

Елена Григорьева

В Санкт-Петербурге задержан предполагаемый убийца гражданской активистки Елены Григорьевой. Об этом в четверг, 25 июля, сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) РФ.

По ее данным, речь идет о ранее судимом уроженце Киргизии 1981 года рождения.

"Следствием получены доказательства, подтверждающие, что убийство совершено на бытовой почве, в ходе возникшего конфликта между ранее знакомыми людьми", - утверждают в СК.

Контекст

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По версии следствия, подозреваемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, в ночь с 20 на 21 июля после внезапного бытового конфликта нанес Григорьевой "не менее 8 ударов ножом в область спины и лица". Как уверяют в СК, активистка была знакома с мужчиной и "неоднократно распивала спиртные напитки" в компании с ним.

Версия расходится с предположениями о политических мотивах

До указанного инцидента уроженец Киргизии ограбил другого знакомого местного жителя, похитив у него имущество и денежные средства, полагает следствие.

Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому.

Бытовая версия, на которой настаивают следователи, расходится со звучавшими ранее в СМИ предположениями о возможной политической составляющей преступления. Елене Григорьевой в последнее время часто угрожали убийством. При этом и сама женщина, и ее адвокат неоднократно обращались в правоохранительные органы по факту угроз, но заметной реакции не было. Григорьева регулярно появлялась на улицах Петербурга как участник митингов и одиночных пикетов, отстаивая не только права ЛГБТ, но и крымских татар, дальнобойщиков, сестер Хачатурян и выступая в защиту бездомных животных.

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