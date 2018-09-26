 Задержан один из руководителей движения ″Голос″ Роман Удот | Новости из Германии о России | DW | 21.05.2019

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Россия

Задержан один из руководителей движения "Голос" Роман Удот

Журналистка НТВ обвинила Романа Удота, соруководителя движения "Голос", в "угрозе убийством". Удот бы задержан в Москве 20 мая.

Роман Удот в программе DW Немцова. Интервью, сентябрь 2018 года

Роман Удот в программе DW "Немцова. Интервью", сентябрь 2018 года

Члена совета движения "Голос" Роман Удот задержан в Москве. Как сообщил корреспонденту DW во вторник, 21 мая, Максим Пашков, адвокат Удота, задержание произошло накануне. Пашков рассказал, что произошедшее с Удотом стало отголоском конфликта общественного деятеля с журналистами НТВ в аэропорту Шереметьево в марте 2018 года. Тогда, по словам Удота, его задержали по подозрению в краже мобильного телефона журналистки НТВ, в то время, как она снимала его против его воли, и он отобрал телефон, чтобы предъявить его полиции в качестве доказательства.

После этого, по словам Пашкова, Удот сумел вылететь в пункт назначения, и никакие претензии со стороны полиции ему не предъявлялись. "Вернувшись в Россию 15 мая 2019 года, Удот пришел в полицию и написал заявление, в котором указал, что готов участвовать в следственных действиях как только полиция его вызовет. Он получил повестку на 27 мая", - рассказывает адвокат. Однако 20 мая Удот был экстренно вызван в полицию якобы для проведения неотложных следственных действий. Полицейские выслушали показания Удота в качестве подозреваемого, а затем задержала его по статье 91 УПК РФ. Пашков полагает, что прокурор вряд ли был сразу в курсе ситуации.

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Нынешнее задержание, как заявляют сам Удот и его адвокат, связано с тем, что активист якобы "угрожал убийством" преследовавшим его сотрудникам НТВ. Эти угрозы репортеры "восприняли всерьез" и обратились с заявлением по статье 119 - "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью". Однако эта статья относится к нетяжким преступлениям, и в текущих обстоятельствах, уточняет адвокат, Удоту не может быть назначено наказание в виде лишения свободы.

Движение "Голос" занимается мониторингом нарушений на выборах и организует работу наблюдателей. Максим Пашков сообщил, что в "Голосе" всячески поддерживают Удота, надеются на его освобождение и окажут любую помощь.

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