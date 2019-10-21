 Задержан новый фигурант ″московского дела″ Сергей Суровцев | Новости из Германии о России | DW | 28.11.2019

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Россия

Задержан новый фигурант "московского дела" Сергей Суровцев

30-летний москвич доставлен в Следственный комитет. Он обвиняется по 212-й и 318-й статьям Уголовного кодекса и стал 23-м фигурантом "московского дела".

Двое полицейских стоят на одной из московских улиц

Фигурант "московского дела" Сергей Суровцев был задержан в четверг, 28 ноября, в Москве. Адвокат задержанного Василий Кушнир сообщил DW, что задержанного обвиняют по 212-й статье Уголовного кодекса РФ, части 1, 2 и 3 (организация массовых беспорядков, участие в них, призывы к участию. - Ред.) и по 318-й статье, часть 1 (применение насилия в отношения представителя власти. - Ред.).

Следственный комитет России опубликовал свое официальное заявление по факту задержания. По версии СК, "подняв секцию металлического ограждения, он нанес ею удар сотруднику Росгвардии, а затем пытался блокировать передвижение других правоохранителей, охранявших общественный порядок. После этого он скрылся среди толпы присутствующих". Следственный комитет в своем заявлении указывает только 318-ю статью Уголовного кодекса.

Контекст

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Причиной возвращения дела фигуранта "московского дела" Самариддина Раджабова в прокуратуру на доработку стала неточность в указании места совершения предполагаемого преступления. (27.11.2019)

Адвокат был не сразу допущен к подзащитному

Несколько часов Сергей Суровцев был в Следственном комитете без защиты. Адвокат Василий Кушнир общался с матерью задержанного. Они живут отдельно, но, как мать Суровцева рассказала адвокату, утром она получила звонок о том, что к ней домой пришли с обыском. Адвокат предполагает, что уже в пятницу или в субботу вопрос о мере пресечения будет решаться в суде.

Сергей Суровцев стал уже 17-м фигурантом уголовного дела о массовых беспорядках, которые якобы произошли в Москве 27 июля 2019 года. Тогда в центре столицы проходила акция за свободные выборы и допуск независимых кандидатов к избирательному процессу.

Полицейские задерживают активиста в Москве 27 июля 2019 года

В Москве 27 июля 2019 года на акции за допуск независимых кандидатов до выборов в Мосгордуму задержали не менее 1373 человек

Сейчас в рамках "московского дела", по данным ОВД-инфо, восемь человек содержатся по стражей по обвинению в участии в беспорядках, трое - под домашним арестом, еще один фигурант уголовного дела взят под стражу заочно после того, как покинул Россию. Четверо уже осуждены на два или три года колонии. Еще с шестерых человек, которые проходили по этому делу, обвинения сняты.

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    Автор: Григорий Аросев


Смотреть видео 14:14

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Ссылки в интернете

ОВД-инфо: О "московском деле"

Заявление Следственного комитета о задержании Сергея Суровцева

Аудио- и видеофайлы по теме

Список обвиняемых по "московскому делу" расширился  

Прокол в "московском деле": фигурант покинул Россию, не дождавшись приговора. DW Новости  

Ильдар Дадин: "Московское дело" - как день сурка в России  

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