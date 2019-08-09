 Задержанный за ″массовые беспорядки″ режиссер отправлен в реанимацию | Новости из Германии о России | DW | 10.08.2019

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Россия

Задержанный за "массовые беспорядки" режиссер отправлен в реанимацию

Телережиссер Дмитрий Васильев стал 13-м фигурантом дела о "массовых беспорядках". У него диабет, но в СИЗО у него отняли инсулин - ему стало плохо, режиссера отвезли в реанимацию.

Участники акции протестов с фотографиями задержанных

Участники акции протестов с фотографиями задержанных

Телережиссера Дмитрия Васильева, задержанного по делу о "массовых беспорядках" 27 июля, в субботу, 10 августа, отправили из изолятора временного содержания в реанимацию. У Васильева диабет, несмотря на это в изоляторе у него забрали инсулин и глюкометр (препарат для определения уровня сахара в крови). По словам его адвоката Татьяны Прилипко, Васильев с полуночи до половины пятого утра находился в Следственном комитете, где продолжались следственные действия. Во время допроса в СК ему уже два раза вызывали скорую помощь.

Контекст

В Москве пройдут сразу два мероприятия: разрешенная властями акция протеста на проспекте Сахарова и турнир по вождению автозаков. Турнир приурочен ко Дню транспортной службы ФСИН, протесты – к выборам в Мосгордуму. (09.08.2019)

Выйти на согласованный митинг на проспекте Сахарова в Москве призывали видеоблогер Юрий Дудь, рэпер Oxxxymiron и журналист Леонид Парфенов. (10.08.2019)

Васильев - тринадцатый из известных по именам фигурантов уголовного дела о "массовых беспорядках", якобы имевших место 27 июля во время митинга оппозиции в Москве. Остальным двенадцати уже предъявлены обвинения.

"Всеобщее устрашение"

Оппозиционный политик, основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский назвал задержания по делу о "массовых беспорядках" "всеобщим устрашением".

Как указывает присутствовавший на акциях политик, никаких "массовых беспорядков" он не видел. Тогда как "жестокий разгон силовиками мирных людей, вышедших на улицы, чтобы выразить свое недовольство враньем властей, был". И это, уверен Явлинский, "видела вся Россия".

В субботу, 10 августа, на проспекте Сахарова в Москве прошел согласованный митинг, в котором приняли участие около 50 тысяч человек. Следственный комитет РФ предупредил тех, кто после согласованной акции направится на несогласованную "так называемую мирную прогулку", что их ждут "правовые последствия вплоть до уголовной ответственности". "Привлечение к административной или уголовной ответственности может негативно сказаться на будущем", - заявил СК.

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    Автор: Евгений Жуков


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