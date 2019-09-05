 Задержанному в Италии топ-менеджеру ″дочки″ ″Ростеха″ грозит 10 лет тюрьмы | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 06.09.2019

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Мир

Задержанному в Италии топ-менеджеру "дочки" "Ростеха" грозит 10 лет тюрьмы

На Александра Коршунова в США заведено дело о сговоре с целью похищения коммерческой тайны.

Здание Минюста США

Здание Минюста США

Директору по развитию бизнеса Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Александру Коршунову, задержанному 30 августа в международном аэропорту Неаполя по запросу Вашингтона, грозит до 10 лет лишения свободы. Об этом сообщили в четверг, 5 сентября, в пресс-службе министерства юстиции США.

Россиянина Коршунова и гражданина Италии Маурицио Паоло Бьянки обвиняют в Соединенных Штатах в сговоре с целью похищения коммерческой тайны у американской авиастроительной корпорации GE Aviation, уточняют в ведомстве. Обвинения в их адрес были выдвинуты 21 августа и официально обнародованы 5 сентября.

Работал в "дочке" "Ростеха" и в МИД РФ

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Александр Коршунов ранее работал директором по маркетингу и международной кооперации в ОДК, дочерней компании российской госкорпорации "Ростех". До этого с 1995 по 1999 годы он занимал должность второго секретаря МИД РФ.

Паоло Бьянки возглавлял итальянский филиал компании GE Aviation - одного из лидеров среди поставщиков авиационных двигателей. Корпорация входит в структуру General Electric. Итальянец отвечал в GE Aviation за развитие бизнеса в России, Китае и других странах Азии. Позднее он перешел на работу в авиастроительную компанию Aernova, базирующуюся в итальянском Форли.

Коршунов мог прибегнуть к коммерческому шпионажу

Aernova оказывала консалтинговые услуги "Авиадвигателю" - дочернему предприятию Объединенной двигателестроительной корпорации. "ОДК-Авиадвигатель" было включено в санкционный список министерства торговли США в сентябре 2018 года из-за участия в российских военных проектах и действий, противоречащих национальной безопасности и внешнеполитическим интересам Вашингтона.

Следователи утверждают, что "в 2013-2018 годах Бьянки от имени Коршунова нанимал нынешних и бывших работников итальянского подразделения GE Aviation для консалтинговой работы" на них двоих. По версии американского следствия, патент на итоговые разработки получало Министерство промышленности и торговли РФ.

"В ходе консультаций сотрудники, предположительно, использовали коммерческие секреты, принадлежащие GE Aviation, для составления технических отчетов", - утверждается в обвинительном заключении.

Вероятно, организовал встречи в Ле-Бурже и Милане

При этом Коршунов, по всей видимости, организовал и оплатил встречи с сотрудниками GE Aviation в июне 2013 года на международном авиасалоне в Ле-Бурже и в 2014 году в Милане. В ходе этого общения, по версии стороны обвинения, обсуждались отдельные аспекты технической документации.

Как отмечают в Минюсте США, к следствию в адрес Коршунова и Бьянки было, в частности, подключено Федеральное бюро расследований.

В "Ростехе" задействовали дипканалы

Пресс-служба "Ростеха", комментируя задержание Коршунова, заявила изданию "Ведомости", что госкорпорация использует дипломатические каналы, чтобы разобраться в ситуации, и будет добиваться возвращения сотрудника домой. "Уверены, что он непричастен к какой-либо противоправной деятельности", - заверяют в "Ростехе".

Задержание Коршунова прокомментировал и президент России Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме в столице Приморья. Он, в частности, счел произошедшее "недобросовестной конкуренцией".

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    Автор: Александр Дельфинов, Александра Елкина, Григорий Аросев


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