Задержанное Украиной судно "Норд": содержать дорого, продать сложно

В среду, 7 ноября, Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), попыталось продать керченское рыболовецкое судно "Норд" через систему электронных аукционов. Все поданные 12 заявок на покупку были отклонены. Подробности - у DW.

Задержание "Норда" и его последствия

Маломерный сейнер "Норд" водоизмещением около 187 тонн еще в марте был задержан украинскими пограничниками и с тех пор стоит в порту Бердянска. Задержание "Норда" стало одной из причин дипломатического конфликта между Украиной и Россией вокруг судоходства и рыбной ловли в Азовском море.

Украина с весны 2015 года закрыла Керченский порт для судоходства

Дело в том, что Киев еще весной 2015 года закрыл Керченский порт для судоходства, к тому же он не признает ни российского гражданства команды сейнера, ни российских разрешений, выданных собственнику судна - керченскому предприятию "Колхоз имени 1 мая" - на вылов рыбы в Азовском море.

Российские политики на аннексированном полуострове поспешили назвать продажу "Норда" незаконной. Так, в частности, вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс заявил агентству "РИА Новости", что действия украинских властей относительно "Норда" является "примером международной кражи и пиратства".

В конце концов в системе аукционов СЕТАМ было подано 12 заявок на покупку сейнера. Впрочем, все они были отклонены.

Продажа судна без владельца

Херсонский городской суд арестовал "Норд" еще в апреле по ходатайству прокуратуры Крыма, временно расположенной в Херсоне. Как пояснил DW начальник юридического управления АРМА Андрей Потемкин, в мае судно передали агентству на временное хранение - пока расследуется дело в отношении капитана Владимира Горбенко.

Рыбаки на Азовском море

"Впрочем, оказалось, что хранить судно - крайне непростая задача, - рассказывает Потемкин. - Во-первых, надо платить за стоянку в порту. Во-вторых, судно, по оценкам экспертов, находится в неудовлетворительном техническом состоянии. Поэтому мы решили, что таким образом не сможем сохранить его стоимость".

Украинское законодательство наделяет АРМА широкими правами на время управления конфискованными активами, поэтому в агентстве решили продать "Норд". Однако его формальным собственником остается крымское предприятие, объясняет Андрей Потемкин. По крайней мере до решения украинского суда о конфискации сейнера. "Если же в конце такого решения не будет, мы вернем владельцу деньги, вырученные от продажи" Норда ", к тому же с процентами", - заверяет чиновник.

Одесский адвокат Виктория Ковальчук, специализирующаяся на морском праве, признает, что действия АРМА вполне законные, хотя и являются своего рода прецедентом для украинского судоходства. "Чаще судно ждет завершения дела в отношении экипажа, впрочем, государство может разрешить его продажу, например, чтобы компенсировать затраты на стоянку в порту", - объясняет юрист.

Колхоз без флота

Стартовая цена "Норда" на аукционе, который должен был состояться 7 ноября, составила 1,6 миллиона гривен (около 50 тысяч евро в пересчете). На повторном аукционе она будет снижена. По информации DW, причиной отклонения всех 12 заявок на покупку сейнера стало то, что ни один из потенциальных покупателей не уплатил гарантийный взнос.

При этом руководство "Колхоза имени 1 Мая" считает оценочную стоимость сейнера, построенного в 1989 году, и без того слишком заниженной. "Судно стоит минимум втрое больше. К тому же оно у нас единственное, больше флота нет", - жалуется DW глава предприятия Сергей Лесков. При этом он не собирается оспаривать арест судна и его продажу, поскольку считает дело "Норда" "политическим".

"Мы исходим из того, что вряд ли кто-то захочет его покупать, это же токсичный актив, - рассказывает нанятый "Колхозом имени 1 Мая" киевский адвокат Дмитрий Щербина, - его в Азовском море задержит первый же катер российских пограничников, чтобы вернуть владельцу. Поэтому решили сконцентрироваться на защите рыбаков".

Капитан без сейнера

Сейчас Дмитрий Щербина готовится к началу судебного рассмотрения уголовного дела против капитана "Норда" Владимира Горбенко - того обвиняют в незаконном рыбном промысле и нарушении правил въезда в Украину с временно оккупированной территории.

В нарушении правил въезда суд Мариуполя еще в начале апреля признал виновными девять членов экипажа "Норда". Впрочем, к ним применили более мягкую - административную - статью, поэтому рыбаки отделались штрафом. Владимиру Горбенко же инкриминируют нарушение порядка "с целью причинения вреда государственным интересам". За это преступление ему грозит до пяти лет лишения свободы. Первое судебное заседание по делу назначено на 12 ноября.

"Как именно у простого рыбака, который ежедневно ловит рыбу, возникла цель причинить вред государственным интересам - это обвинение не объясняет", - утверждает Дмитрий Щербина.

Колхозники без паспортов

Остальные члены экипажа "Норда" только недавно смогли вернуться домой. Дело в том, что во время задержания пограничники конфисковали у рыбаков единственные документы - выданные в Керчи российские паспорта. Украинские власти не признают выданные в Крыму российские документы, поэтому считают экипаж сейнера своими гражданами, только без паспортов. А без паспортов въезжать в Крым нельзя.

Еще в апреле рыбаки с помощью российских консулов пытались въехать сначала в РФ, а затем на полуостров на основании временных справок о возвращении на родину. Впрочем, их разворачивала украинская Госпогранслужба, выписывая новые штрафы. В конце концов двум рыбакам удалось вылететь в Минск на основании выданных в консульстве новых российских паспортов. Однако оставшихся семерых, которые должны были лететь следующим рейсом, снова задержали на границе.

В мае российские пограничники задержали в Черном море очаковский рыболовный катер "ЯМК-0041" - его экипаж обвинили в незаконном вылове краснокнижных дельфинов и катрана, однако вскоре освободили в Крыму. Несмотря на то, что формально рыбаки с обоих судов находились на свободе, только 30 октября состоялся фактический обмен: команде "Норда" позволили пересечь админграницу с Крымом и вернуться в Керчь, а команде "ЯМК-0041" - в Очаков.

В тот же день уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила о начале переговоров о возможном обмена капитанов "Норда" и "ЯМК-0041" Владимира Горбенко и Виктора Новицкого.

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