 Задержание журналиста Быковского: DW направила протест послу Беларуси в ФРГ | Новости из Германии о Германии | DW | 08.08.2018

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Германия

Задержание журналиста Быковского: DW направила протест послу Беларуси в ФРГ

Медиакомпания DW требует от белорусских властей незамедлительно освободить корреспондента Павлюка Быковского, задержанного в Минске.

Флаг Беларуси

Медиакомпания Deutsche Welle в среду, 8 августа, направила послу Беларуси в ФРГ Денису Сидоренко протест в связи с задержанием в Минске корреспондента русской редакции DW Павлюка Быковского и потребовала его незамедлительного освобождения.

DW ожидает, что в отношении аккредитованных в Беларуси журналистов будет применяться "подход, основанный на принципах правового государства", подчеркивается в документе.

Задержан после обыска

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В ходе обыска на квартире у журналиста Deutsche Welle Павлюка Быковского следователи изъяли компьютеры и другую технику, сообщила DW супруга репортера, член совета движения "За свободу". (08.08.2018)

Журналист Павлюк Быковский был доставлен в здание Следственного комитета Беларуси после обыска у него в квартире, в ходе которого правоохранительные органы изъяли компьютеры, планшеты, телефоны, флешки и другую технику репортера.

Милиция увязала следственные мероприятия с расследованием по уголовному делу о незаконном доступе к платной информации государственного агентства "Белта".

Речь идет об обвинениях в "несанкционированном доступе к компьютерной информации", повлекшем "причинение существенного вреда".

Абсолютно абсурдное дело

По словам супруги корреспондента Ольги Быковской, "это дело против независимых журналистов", против "независимой журналистики в Беларуси". "Абсолютно абсурдное дело", - подчеркнула она в беседе с DW.

По словам правозащитницы, ее супруг не пользовался материалами платной подписки. "Насколько я знаю, Павел Быковский не интересуется платной подпиской "Белты" и получает необходимую ему информацию в открытом доступе", - отметила она.

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    Автор: Галина Петровская


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