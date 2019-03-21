 Задача машиностроения России - догнать и перегнать Финляндию | Экономика в Германии и мире: новости и аналитика | DW | 25.03.2019

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Экономика

Задача машиностроения России - догнать и перегнать Финляндию

Всего пять стран делят между собой 72% мирового рынка машин и оборудования. Каковы шансы РФ потеснить конкурентов? DW проанализировала свежие цифры и поговорила с экспертом.

Производство на машиностроительном заводе

Российское руководство поставило задачу за шесть лет удвоить несырьевой экспорт, ключевую роль при этом в Москве отводят машиностроению. Владимир Путин специально подчеркивал в феврале 2019 года в своем послании Федеральному собранию, что считает машино- и станкостроение одной из тех отраслей в России, перед которыми открываются "исторические возможности для качественного роста".

А какое место РФ занимает в данный момент в мировом машиностроении - и каких конкурентов ей необходимо будет потеснить в ходе провозглашенной экспансии? Определенное представление об этом дает очередной ежегодный отчет о состоянии глобального рынка, опубликованный 20 марта Объединением немецких машиностроителей и производителей промышленного оборудования (VDMA).

Рынок размером в 2,6 триллиона евро

В этот головной союз машиностроителей Германии входят 38 отраслевых объединений. Среди них - моторостроители и станкостроители, производители промышленного оборудования и поточных линий, сельскохозяйственных машин, измерительной техники, насосов, компрессоров, роботов, наноизделий. Мировой рынок такой продукции вырос в 2018 году на 4% и составил, по оценкам VDMA, 2,6 триллиона евро.  

Станок компании Trumpf

Станкостроительная компания Trumpf - один из членов союза машиностроителей Германии VDMA

Специфика статистики VDMA состоит в том, что она не охватывает готовые автомобили, самолеты, суда или, скажем, танки, если брать военную промышленность. Но она учитывает моторы, узлы, детали, которые используются в этой технике, а также станки, с помощью которых все эти компоненты изготавливаются.

При этом используются не количественные показатели (число выпущенных единиц), а стоимость продукции, пересчитываемая в евро. Поэтому на результатах сказываются колебания валютных курсов. Так что абсолютизировать цифры VDMA не стоит, но они весьма красноречиво говорят о расстановке сил в отрасли и о той роли, которую играют в ней различные страны и регионы.

Большая пятерка: Китай, США, Германия, Япония, Италия

По итогам 2018 года расклад таков: почти три четверти мирового рынка машиностроительной продукции, 72%, делят между собой всего пять стран. При этом глобальным лидером, причем бессменно с 2009 года и теперь уже с чрезвычайно большим отрывом, является Китай. В прошлом году он обеспечил себе долю в 32,9% - треть мирового оборота отрасли.

На 2-м месте - США с долей рынка в 12,8%, затем идут Германия (11,4%), Япония (10,2%) и Италия (4,8%).

Китайская компания Sany Group

Созданная в 1989 году китайская компания Sany Group выпускает разнообразную строительную технику

В топ-10 входят также Южная Корея, Великобритания, Франция, Индия и Нидерланды. С региональной точки зрения, центром мирового машиностроения окончательно стала Азия. По подсчетам VDMA, в прошлом году производители из азиатских стран обеспечили уже более половины глобальной выручки отрасли: 1,34 триллиона евро. Из них на Китай пришлись 856 млрд евро.

Почти в два раза меньше, чем азиатские компании, выручили фирмы из 27 стран Евросоюза (без собирающейся выйти из него Великобритании): 694 млрд евро. В то же время доходы производителей из ЕС, отмечает VDMA, оказались в два с лишним раза выше годового оборота машиностроителей США, составившего 334 млрд евро.        

Машиностроители России на 23-м месте в мире

Россия заняла по итогам 2018 года 23-е место - за Сингапуром (20), Финляндией (21), Чехией (22) и перед Бельгией, Польшей, Таиландом. Если взять группу БРИКС, то РФ после Китая (1), Индии (9) и Бразилии (12) на предпоследнем месте перед Южной Африкой (31). По оценкам VDMA, доля России в мировом машиностроении снизилась в прошлом году до 0,6%, выручка отрасли сократилась на 11% до 15 млрд евро.

Завод компании Metsä

Деревообрабатывающая компания Metsä использует оборудование финских машиностроителей

Немаловажную роль при этом сыграло прошлогоднее ослабление рубля по отношению к евро. Этим можно объяснить статистическое отставание от Чехии, у которой почти такой же результат. Так что первоочередная задача машиностроителей России в ходе намеченной экспансии будет состоять в том, чтобы догнать и перегнать Финляндию, а затем - Сингапур. И у той, и у другой страны доля на мировом рынке составляет 0,7%.

Моника Холлахер (Monika Hollacher), отвечающая во внешнеэкономическом отделе VDMA за Россию, Восточную Европу и Центральную Азию, перспективы российского машиностроения на мировом рынке оценивает весьма скептически. В беседе с DW она выразила сомнение, "есть ли вообще смысл пытаться стимулировать рост всей отрасли", а не только отдельных ее сегментов.

Внутренний спрос на автокомпоненты и нефтегазовое оборудование

Так, эксперт VDMA допускает, что неплохие перспективы могут быть у производителей, выпускающих компоненты для работающих на территории России автостроителей, пусть даже спрос на автомобили в РФ оказался значительно ниже, чем предвещали смелые прогнозы начала нынешнего десятилетия.

Завод Volkswagen в Калуге

Приход в Россию Volkswagen и других автоконцернов дал мощный импульс производству автокомпонентов

На большой внутренний рынок могут опереться производители самого разного оборудования для нефтегазовой, нефтехимической и химической промышленности. А вот для компаний из многих других сегментов машиностроительной отрасли рынок России и даже всего Евразийского экономического союза (ЕАЭС) просто недостаточно большой, подчеркнула Моника Холлахер.

Значит, их следует развивать только с прицелом на покупателей за пределами постсоветских государств. Однако на мировом рынке, указала собеседница DW, российские компании столкнутся с очень жесткой технологической и ценовой конкуренцией, особенно со стороны азиатских производителей. По ее словам, "цены на российскую продукцию не всегда выгодные", а качество часто не соответствует современным требованиям.

Китай и Европу российская техника не интересует

Да и куда экспортировать? Россия активно развивает торговлю с Китаем, но в этой стране, отметила эксперт VDMA, уже имеются огромные, даже избыточные мощности. "Тем не менее, Китай продолжает импортировать машиностроительную продукцию, например, из Германии, но тут речь идет о высоких технологиях, а Россия в этой области представлена слабо". Та техника, которую может предложить РФ, китайцев вряд ли заинтересует.

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Моника Холлахер не исключает, что российское оборудование для нефтегазовой отрасли могло бы пользоваться спросом в странах Ближнего Востока, однако предупреждает, что не только Россия хочет уйти от сырьевой зависимости. Развивать собственное машиностроение намерены и другие страны региона, например, Саудовская Аравия.

Так что РФ столкнется на глобальном рынке не только с государствами, имеющими давние традиции машиностроения и промышленного производства, но и с молодыми конкурентами, которые тоже стремятся развивать у себя эту отрасль. Для этого они, в частности, широко привлекают иностранные инвестиции, требуя от европейских и азиатских фирм локализовывать производство на своей территории, указала Моника Холлахер.

Напрашивается вывод, что наиболее реалистичная перспектива для России выглядит так: она будет и дальше экспортировать свою машиностроительную продукцию главным образом в постсоветские государства и одновременно продолжать осуществлять - что бы там ни говорили про импортозамещение - крупномасштабные закупки современной техники за рубежом, в частности, в Евросоюзе.

По данным VDMA, в 2017 году РФ продала в ЕС машин и оборудования на 692 тысячи евро, а приобрела там машиностроительной продукции на 15 млрд евро. При этом поставки в Германию составили 149 тысяч евро, а импорт техники из ФРГ - 5,3 млрд евро. 

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