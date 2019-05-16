Загадочные убийства из арбалета в Германии: полиция предполагает массовый суицид

В Германии пять человек были убиты выстрелами из арбалета. Горничная 11 мая обнаружила тела мужчины и двух женщин в гостинице в городе Пассау на юге Баварии, а 13 мая полиция нашла тела двух женщин в квартире в городе Виттинген на северо-западе Германии.

Как сообщила во вторник, 14 мая, прокуратура Пассау, следователи исходят из того, что речь идет об убийстве, совершенном по просьбе потерпевших, или о суициде. По данным ведомства, нет никаких фактов, указывающих на то, что событиях в Пассау был замешан еще один человек. Полиция также не обнаружила на телах убитых следов борьбы или попыток оказать сопротивление. В гостиничном номере были найдены три арбалета и множество стрел.

Дом в Виттингене, в котором обнаружены тела двух женщин

На месте происшествия найдены два завещания

По данным ведомства, вскрытие показало, что обнаруженные в гостиничном номере 53-летний мужчина и 33-летняя женщина, лежавшие на кровати и державшиеся за руки, погибли от попадания стрел арбалета в сердце. В их телах были обнаружены другие стрелы, однако они были выпущены позже.

Третья жертва - 30-летняя женщина, лежавшая на полу, умерла от попадания стрелы в шею. Следствие предполагает, что она сначала застрелила двух других, потом покончила жизнь самоубийством. В номере также были найдены два завещания, подписанные мужчиной и женщиной, лежавшими на кровати. Оба жили в федеральной земле Рейнланд-Пфальц.

Полиция пока не может объяснить, каким образом погибли две женщины, найденные в Виттингене, а также не знает, связаны ли эти два случая между собой. В Виттингене жертвы были обнаружены в квартире 30-летней женщины, найденной мертвой в Пассау. Как выяснила полиция, ими стали 35-летняя учительница начальной школы и 19-летняя девушка, жившая в этом городке, но уроженка Рейнланд-Пфальца.

При этом 35-летняя учительница и 30-летняя жертва из Пассау состояли в близких отношениях. Полиция обнаружила тела в Виттингене, когда хотела оповестить женщину о смерти ее 30-летней супруги. В отличие от Пассау, в Виттингене полиция не нашла арбалета и стрел. Причины смерти двух жертв в Виттингене пока не установлены.

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