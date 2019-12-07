Забастовки парализовали транспортное сообщение во Франции

Во Франции третий день подряд продолжается забастовка работников общественного транспорта. По данным Национального общества французских железных дорог SNCF, в субботу, 7 декабря, будет обеспечиваться работа лишь одного из шести скоростных поездов TGV, бюджетных поездов Ouigo и пригородных электричек в Париже и столичном регионе Иль-де-Франс. Кроме того, в тот же день не будут отменены лишь 5 процентов поездов дальнего следования Intersités и региональных Ter.

В свою очередь управление транспорта в Париже сообщило о закрытии девяти линий метрополитена. В полной мере работают лишь две линии, на которых курсируют поезда, управляемые электронным способом без машинистов. В значительной степени остановился и столичный наземный транспорт. По данным радиостанции France Info, в Париже курсируют лишь около трети трамваев и не более 40 процентов автобусов. Городская электричка RER обслуживается менее 50 процентами составов и курсирует в Париже лишь с 13 до 18 часов.

Блокированы автодороги

Блокировано и движение на важных автомобильных дорогах. Водители грузовых автомобилей проводят протестную акцию "Улитка" против повышения налогов на дизельное топливо в 2020 году. Они перекрывают грузовиками часть полос на автодорогах, парализуя движение транспорта. В результате заблокированы целый ряд автомагистралей, в частности А8 на юге страны и А36 на востоке.

К забастовке водителей грузового транспорта призвал, в числе прочих, профсоюз Otre. "Все идет по плану", - заявил пресс-секретарь организации Жан-Марк Ривера в эфире телеканала BFMTV, комментируя протестную акцию.

Другие акции протеста

Между тем обстановка в аэропортах страны, по данным французского ведомства контроля авиаперевозок DGAC, несколько разрядилась. Тем не менее, по-прежнему возможны задержки и сбои в движении авиационного транспорта, сообщается далее.

Кроме того, во второй половине дня пройдет акция протеста в Париже против безработицы и тяжелых условий труда. Подобные акции проходят ежегодно в первую субботу декабря. Сторонники "желтых жилетов" также объявили о проведении очередных протестов.

Всеобщая забастовка во Франции

Всеобщая забастовка против пенсионной реформы французского правительства началась 5 декабря и привела к параличу общественного транспорта. Были отменены 90 процентов рейсов экспрессов и 70 процентов региональных поездов, в парижском метро оставались закрытыми десять из 14 линий. Авиакомпания Air France отменила 30 процентов внутренних рейсов и почти десять процентов рейсов на маршрутах средней дальности. Отменены также некоторые рейсы авиакомпаний Transavia, Easyjet и Ryanair.

Профсоюзы намерены продолжить забастовку до тех пор, пока президент Эмманюэль Макрон не отзовет свой проект пенсионной реформы. Правительство хочет объединить сложную систему, которая, помимо общей пенсии, предусматривает специальные меры для 42 секторов. При этом профсоюзы предупреждают о возможных массовых сокращениях пенсионных выплат. Лидер профсоюза CGT Филипп Мартинес угрожал правительству неделями протестов.

По данным МВД Франции, 5 декабря на улицы в знак протеста против пенсионной реформы вышли более 800 тысяч человек. Это почти в три раза больше, чем на пике протестов "желтых жилетов" годом ранее. CGT насчитал более 1,5 миллиона протестующих по всей стране.

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