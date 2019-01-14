 Забастовка служб безопасности охватила восемь аэропортов Германии | Новости из Германии о Германии | DW | 15.01.2019

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Германия

Забастовка служб безопасности охватила восемь аэропортов Германии

В результате стачки отложены сотни рейсов, пострадают предположительно 220 000 пассажиров.

Табло прилета и вылета в аэропорту Франкфурта с надписью Аннулирован

Табло прилета и вылета в аэропорту Франкфурта

Сразу восемь аэропортов Германии во вторник, 15 января, охвачены забастовкой 23 тысяч сотрудников сферы обеспечения безопасности аэропортов, которая проводится по призыву крупнейшего немецкого профобъединения Verdi.

В полночь стачка началась в Гамбурге, Ганновере и Бремене. Во Франкфурте-на Майне персонал, отвечающий за безопасность аэропорта, прекратил работу с 2:00 до 20:00, в Дрездене - с 3:00 до 21:00, в Мюнхене с 3:30 до 24:00, в аэропорту Лейпциг/Халле - с 4:00 до 18:00 и в Эрфурте - с 6:00 до 22:00.

В связи с забастовкой в Германии российская авиакомпания "Аэрофлот" , 15 января, 4 рейса из Москвы во Франкфурт-на-Майне, сообщила накануне пресс-служба перевозчика. Пассажиры будут отправлены последующими рейсами из Франкфурта и других аэропортов Германии сети маршрутов "Аэрофлота", говорится в сообщении.

Одна из самых масштабных забастовок трудящихся в Германии

Нынешняя забастовка в аэропортах - одна из самых масштабных в стране. "Сеть воздушного сообщения Германии может быть в этот день парализована ", - предупреждает Объединение немецких гражданских аэропортов ADV.

Контекст

В Германии бастуют сотрудники аэропортов, отвечающие за безопасность перевозок пассажиров и грузов. Акция может затронуть почти 110 тысяч пассажиров. (10.01.2019)

Профсоюз Verdi требует повысить зарплату 23 тысячам работников сферы обеспечения безопасности аэропортов. По его мнению, работодатель не выдвинул предложения, которое позволило бы избежать забастовки. (13.01.2019)

По данным организации, от стачки пострадают как минимум 220 000 авиапассажиров. В одном лишь Франкфурте-на-Майне, где акцию поддержат 5000 сотрудников, ответственных за контроль пассажиров и грузов, будут отменены 570 из запланированных 1200 рейсов прилета и вылета, сообщает пресс-служба эксплуатирующего предприятия Fraport.

Профсоюз Verdi добивается повышения зарплаты до 20 евро в час для 23 тысяч работников, отвечающих за безопасность в аэропортах. Работодатель считает это требование чрезмерным. По действующему тарифному соглашению час работы оплачивается 17,60 евро.

Смотрите также:

  • Аэропорт Франкфурта-на-Майне

    Как выбирают названия для немецких аэропортов

    Выбор имени

    Решение, чье имя будет носить аэропорт в Германии, принимается на региональном уровне. Название утверждает собрание учредителей и наблюдательный совет аэропорта, куда входят представители местных властей и федеральной земли, акционеры, работники наземных служб и профсоюзы. В некоторых случаях возникали серьезные разногласия, и аэропорты (например, во Франкфурте) так и остались без имени.

  • Аэропорт Гамбурга имени Гельмута Шмидта

    Как выбирают названия для немецких аэропортов

    Гамбург

    Обычно аэропорты Германии называют в честь известных немецких политиков, которые родились, учились или работали в том городе, где находится аэропорт. Например, гамбургскому в 2016 году было присвоено имя бывшего канцлера ФРГ Гельмута Шмидта (Helmut Schmidt). Аэропорт назвали в годовщину смерти популярного политика, который родился именно в этом городе.

  • Аэропорт в Нюрнберге

    Как выбирают названия для немецких аэропортов

    В честь художника

    Единственный аэропорт Германии, названный не в честь политика, находится в Нюрнберге. Четыре года назад ему присвоили имя художника Альбрехта Дюрера (Albrecht Dürer), который родился в этом городе в 1471 году. Ребрендинг аэропорта обошелся в полмиллиона евро.

  • Аэропорт Франкфурта-на-Майне

    Как выбирают названия для немецких аэропортов

    Франкфурт без имени

    Осенью 2017 года крупнейший аэропорт Германии во Франкфурте-на-Майне предложили назвать в честь Гельмута Коля (Helmut Kohl). С такой инициативой выступила молодежная организация Христианско-демократического союза (ХДС) Junge Union. Идею не поддержали: экс-канцлер не был тесно связан с Франкфуртом. Главная воздушная гавань страны - пока без имени.

  • Аэропорт Берлин-Бранденбург

    Как выбирают названия для немецких аэропортов

    С именем, но без аэропорта

    Хотя аэропорт Берлин-Бранденбург еще не открылся, имя у него уже есть. Его назвали в честь экс-канцлера ФРГ Вилли Брандта. Депутаты берлинского парламента спорили по этому поводу с 2007 года: были предложения назвать его в честь Марлен Дитрих и Альберта Эйнштейна, а также "Аэропортом единства Германии". Но, в конце концов, все же остановились на Брандте - бывшем бургомистре Западного Берлина.

  • Кельнский аэропорт

    Как выбирают названия для немецких аэропортов

    Двойные названия

    Воздушные гавани, расположенные между двух городов, имеют двойные названия: аэропорт Лейпциг/Галле, Мюнстер/Оснабрюк, Маастрихт/Ахен... Аэропорт Кельн/Бонн носит имя первого канцлера ФРГ Конрада Аденауэра (Konrad Adenauer), но сами немцы обычно говорят: "Кельнский аэропорт", - и вообще редко пользуются официальными названиями аэропортов.

  • Дюссельдорфский аэропорт

    Как выбирают названия для немецких аэропортов

    Код вместо названия

    В 2013 году Дюссельдорф международный (Düsseldorf International) переименовали в аэропорт Дюссельдорфа DUS. Трехбуквенный код должен ассоциироваться у путешественников с известными аэропортами, такими как LAX (в Лос-Анджелес) и JFK (аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке). Позже его предложили назвать в честь бывшего президента Германии Йоханнеса Рау (Johannes Rau), но идею не поддержали.

    Автор: Ксения Сафронова


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Новые технологии против террористов, или Безопасность в аэропортах - DW Новости (30.06.2016)

Контекст

Как выбирают названия для немецких аэропортов

В Германии не все аэропорты носят имена известных исторических личностей. Кто решает, как будут называться немецкие аэропорты? (30.11.2018)  

Ссылки в интернете

Сообщение пресс-службы "Аэрофлота"

Сообщение пресс-службы "Аэрофлота"

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