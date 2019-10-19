Забастовка бортпроводников "дочек" Lufthansa продлена до полуночи

В целом ряде аэропортов ФРГ предупредительная забастовка бортпроводников из профсоюза Ufo продлена до полуночи. Об этом сообщил замглавы Ufo Даниэль Флор (Daniel Flohr) в интервью агентству dpa рано утром в воскресенье, 20 октября. Первоначально забастовку планировалось завершить с 5 до 11 часов утра.

Стачкой охвачены четыре дочерние компании авиаконцерна Lufthansa - Eurowings, Germanwings, Lufthansa Cityline и SubExpress. Затронуты сотни рейсов в аэропортах Франкфурта-на-Майне, Дюссельдорфа, Кельна, Штутгарта, Берлина и Гамбурга.

Предупредительные забастовки на "дочках" Lufthansa были объявлены лишь во вторую половину дня 18 октября. Казалось, что трудовой конфликт удалось разрядить после того, как Lufthansa неожиданно выразила готовность повысить бортпроводникам зарплату на 2, вместо 1,8 процента, как того требовал сам профсоюз. Однако сразу после этого Ufo выдвинул новые тарифные требования, которые Lufthansa незамедлительно отклонила.

Давний глубокий конфликт

Профсоюз Ufo призвал своих членов во всех компаниях концерна Lufthansa к голосованиям о проведении бессрочных забастовок, которые должны продлиться до 1 ноября.

Ufo и Lufthansa уже давно находятся в состоянии глубокого конфликта. После крупных раздоров в руководстве Ufo концерн больше не признает правление этого профсоюза в качестве законного представителя бортпроводников и пытается по суду лишить его права на ведение тарифных споров.

Давний председатель Ufo Николай Баублис Nicoley Baublis) был даже уволен из Lufthansa. В контексте данного конфликта Lufthansa считает проводимые Ufo забастовки незаконными и угрожает их участникам последствиями в соответствии с трудовым законодательством.

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