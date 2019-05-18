 Жюри ″Евровидения-2019″ опустило Германию на предпоследнее место | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 23.05.2019

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Культура и стиль жизни

Жюри "Евровидения-2019" опустило Германию на предпоследнее место

Европейский вещательный союз пересмотрел итоги "Евровидения-2019" из-за ошибки при подсчете баллов. Голландец Дункан Лоренс остался победителем конкурса. Россиянин Сергей Лазарев сохранил третье место.

Участницы дуэта Sisters Карлотта Труман и Лаурита

Участницы дуэта Sisters Карлотта Труман и Лаурита

После пересмотра результатов песенного конкурса "Евровидение-2019" женский дуэт Sisters из Германии занял 25-е место из 26, потеряв одну строчку и уступив Беларуси. Организатор конкурса, Европейский вещательный союз (ЕВС), в среду, 22 мая, пересмотрел итоги из-за ошибки, допущенной при подсчете баллов.

Ранее EBC отстранил жюри из Беларуси от голосования в финале, поскольку его председатель после первого полуфинала в нарушение правил "Евровидения" предал огласке информацию о своем голосовании, говорилось в заявлении организатора конкурса.

После стандартной проверки Европейский вещательный союз обнаружил "неправильный совокупный результат", возникший из-за "человеческой ошибки". Однако это не повлияло на подсчет баллов, полученных в результате голосования в 41 стране - участнице конкурса, подчеркнули представители EBC.

Контекст

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Третье место Сергея Лазарева - повтор 2016 года

Перераспределение баллов не повлияло на первую четверку "Евровидения-2019", проходившего в Тель-Авиве. Представитель Нидерландов Дункан Лоренс остался победителем конкурса. Второе место занял представитель Италии Алессандро Махмуд, а третье - россиянин Сергей Лазарев, повторив свой результат 2016 года.

После пересмотра результатов дальнейшие места в первой десятке распределились таким образом: четвертым стал Лука Хении (Швейцария), далее - Джон Лундвик (Швеция), трио KEiiNO (Норвегия), Тамара Тодевска (Северная Македония), Чингиз (Азербайджан), Кейт Миллер-Хейдке (Австралия) и на десятом месте - группа Hatari (Исландия).

Новый провал Германии

Германия участвует в конкурсе с момента его основания. Немецкие исполнители дважды становились победителями "Евровидения". В 1982 году лучшей певицей Европы была признана Николь Зайберт (Nicole Seibert), а в 2010-м - Лена Майер-Ландрут (Lena Meyer-Landrut). С 2015 года Германия на "Евровидении" дважды занимала последнее место.

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    Автор: Татьяна Вайнман


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Сергей Лазарев в интервью DW: На "Евровидении" надо все начинать с нуля

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Не так уж и важно, какое место в итоге заняли эти участники песенного конкурса в Тель-Авиве. Эти артисты точно запомнятся публике! (20.05.2019)  

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