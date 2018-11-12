 Журнал The New Times собрал полную сумму для уплаты рекордного штрафа | Новости из Германии о России | DW | 13.11.2018

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Россия

Журнал The New Times собрал полную сумму для уплаты рекордного штрафа

Издание и его главный редактор Евгения Альбац были оштрафованы на 22 млн рублей. Требуемую для уплаты сумму удалось собрать за четыре дня. Ранее ОБСЕ призвала российские власти отменить штраф.

Главный редактор The New Times Евгения Альбац

Главный редактор The New Times Евгения Альбац

Российский сетевой журнал The New Times собрал 22 миллиона рублей - полную сумму рекордного штрафа за несвоевременную подачу в Роскомнадзор данных о зарубежном финансировании. Об этом во вторник, 13 ноября, сообщила главный редактор издания Евгения Альбац.

На сбор необходимой суммы журналу понадобилось менее четырех суток. Накануне на счетах редакции было 15 с лишним миллионов пожертвованных средств, из них свыше 4 млн  рублей были перечислены за первые сутки.

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В основном денежные переводы, которые "приходят почти каждую минуту", составляют от 500 до 1000 рублей, написала Альбац в блоге на сайте медиакомпании "Эхо Москвы". "Ради такой поддержки стоило заниматься журналистикой", - добавила она.

Издание обжаловало штраф

26 октября Тверской районный суд Москвы оштрафовал The New Times и его главного редактора Евгению Альбац на рекордную для российских СМИ сумму в 22,25 млн рублей. В решении суда говорится, что издание не отчиталось о получении 22,2 млн рублей от "Фонда поддержки свободы прессы", включенного Минюстом РФ в список "иностранных агентов".

На следующий день представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир заявил, что такой огромный штраф для журнала The New Times "наносит ущерб свободе СМИ" в России и призвал власти отменить его. The New Times обжаловал штраф, апелляция должна быть рассмотрена 20 ноября.

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    Автор: Сабрина Пабст, Григорий Аросев


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Ссылки в интернете

Блог Евгении Альбац на сайте "Эха Москвы"

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