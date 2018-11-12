Журнал The New Times собрал полную сумму для уплаты рекордного штрафа

Российский сетевой журнал The New Times собрал 22 миллиона рублей - полную сумму рекордного штрафа за несвоевременную подачу в Роскомнадзор данных о зарубежном финансировании. Об этом во вторник, 13 ноября, сообщила главный редактор издания Евгения Альбац.

На сбор необходимой суммы журналу понадобилось менее четырех суток. Накануне на счетах редакции было 15 с лишним миллионов пожертвованных средств, из них свыше 4 млн рублей были перечислены за первые сутки.

В основном денежные переводы, которые "приходят почти каждую минуту", составляют от 500 до 1000 рублей, написала Альбац в блоге на сайте медиакомпании "Эхо Москвы". "Ради такой поддержки стоило заниматься журналистикой", - добавила она.

Издание обжаловало штраф

26 октября Тверской районный суд Москвы оштрафовал The New Times и его главного редактора Евгению Альбац на рекордную для российских СМИ сумму в 22,25 млн рублей. В решении суда говорится, что издание не отчиталось о получении 22,2 млн рублей от "Фонда поддержки свободы прессы", включенного Минюстом РФ в список "иностранных агентов".

На следующий день представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир заявил, что такой огромный штраф для журнала The New Times "наносит ущерб свободе СМИ" в России и призвал власти отменить его. The New Times обжаловал штраф, апелляция должна быть рассмотрена 20 ноября.

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